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Giá xăng dầu hôm nay 16/10: Giá dầu thế giới giảm

Thứ Sáu, 08:47, 16/10/2026
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VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay 16/10, giá dầu WTI giảm còn 97,31 USD/thùng, giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 105,37 USD/thùng, giảm 0,55 USD/thùng (tương đương 0,52%).


Giá dầu thế giới giảm nhẹ

Giá xăng dầu hôm nay, sáng 16/10 (theo giờ Việt Nam), giá dầu WTI đứng ở mức 97,31 USD/thùng, giảm 0,66 USD/thùng (tương đương 0,67%), còn giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 105,37 USD/thùng, giảm 0,55 USD/thùng (tương đương 0,52%).

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Iran tấn công cơ sở hạ tầng quân sự của Mỹ tại các quốc gia vùng Vịnh để đáp trả các đợt không kích của Washington, làm gia tăng sức ép lên thỏa thuận ngừng bắn kéo dài ba tuần giữa hai nước.

Trong phiên giao dịch trước đó, chiều 15/10 (theo giờ Việt Nam) giá dầu thế giới giảm khoảng 2% do các động thái tiềm năng của Mỹ nhằm nới lỏng các hạn chế đối với những tàu chở dầu của Nga. Điều này đã xoa dịu những lo ngại về giá cả, nhưng các cuộc tấn công vào tàu thuyền ở Trung Đông và các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga đã hạn chế mức giảm.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 2,28 USD/thùng, tương đương giảm 2,2% xuống còn 103,78 USD/thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm 1,34 USD/thùng, tương đương 1,4%, xuống còn 93,75 USD/thùng.

Lượng dự trữ dầu thô đã giảm 11,1 triệu thùng

Theo nhà phân tích John Evans của PVM Oil, chính quyền Mỹ đang xem xét nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với một số tàu chở dầu không được kiểm soát của Nga - một động thái có thể giúp giảm giá cước vận chuyển và tăng tính linh hoạt trong vận chuyển dầu diesel.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã tạm thời dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với nhiên liệu diesel của Nga, nhằm giảm bớt sự tăng vọt giá cả trên toàn cầu. Một quan chức Mỹ cho biết, các cuộc đàm phán mới tập trung vào việc Washington có thể cho phép tàu dầu Nga được vận chuyển trên các tuyến vận tải trước đây bị cấm vận.

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Giá dầu vẫn được hỗ trợ bởi cuộc xung đột leo thang giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi ở Yemen - Ảnh minh họa: Reuters

Tuy nhiên, giá dầu vẫn được hỗ trợ bởi cuộc xung đột leo thang giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi ở Yemen, cùng với các cuộc tấn công mới vào tàu thuyền trong khu vực. Các quan chức hàng hải cho biết, 1 tàu container và 1 tàu chở hàng rời đã bị chìm gần eo biển trong vòng 24 giờ qua sau khi bị trúng đạn trong 2 vụ việc riêng biệt.

Những cuộc tấn công xung quanh tuyến đường thủy này đã gia tăng mạnh trong 10 ngày qua, với việc Iran tuyên bố tăng cường các cuộc tấn công để đáp trả việc Mỹ phong tỏa các cảng của nước này, cũng như các lệnh trừng phạt khắc nghiệt hơn được áp đặt vào tháng trước.

Các nhà phân tích của MUFG cho biết, cuộc xung đột đang diễn ra giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi đang duy trì giá trị địa chính trị cao trên thị trường dầu mỏ, nhưng cơ sở hạ tầng năng lượng không bị tấn công trong vài ngày qua. Trong khi đó, Ukraine đã nối lại các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga, bằng 1 cuộc tấn công vào một nhà máy ở vùng Ryazan.

Viện Dầu khí Mỹ (API) cho biết, lượng tồn kho dầu thô và các sản phẩm chưng cất đã giảm trong khi lượng tồn kho xăng tăng trong tuần trước. Lượng dự trữ dầu thô đã giảm 11,1 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 9/10.

Các mặt hàng xăng dầu trong nước cùng giảm giá

Tất cả các mặt hàng xăng và 2 loại dầu trong nước đã được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00 ngày 15/10. Theo đó. giá xăng E10RON95-V giảm 1.530 đồng/lít, giá bán mới là 27.520 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 1.530 đồng/lít, giá bán là 26.720 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng giảm 1.030 đồng lít, giá bán mới là 26.670 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 15/10 giảm 320 đồng/lít, giá bán mới là 28.800 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này giảm 220 đồng/lít, giá bán là 30.410 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 740 đồng/kg, giá bán mới là 21.830 đồng/kg.

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Biểu giá xăng dầu hôm nay (15/10) áp dụng từ 15h00 - Đơn vị tính: Đồng/lít/kg

Trong kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với mặt hàng xăng sinh học 200 đồng/lít; Đồng thời liên Bộ cũng quyết định chi Quỹ đối với mặt hàng dầu mazut 500 đồng/lít.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 8/10 và kỳ điều hành ngày 15/10 là 142,594 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 5,074 USD/thùng, tương đương giảm 3,44%); 145,710 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 8,308 USD/thùng, tương đương giảm 5,39%); 165,114 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 1,808 USD/thùng, tương đương tăng 1,11%); 771,592 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 51,428 USD/tấn, tương đương tăng 7,14%).

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN
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