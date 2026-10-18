Giá xăng dầu hôm nay 17/10: Giá dầu Brent kỳ hạn tiến sát 110 USD/thùng

Giá dầu thế giới neo ở mức cao

Cụ thể theo Reuters, chiều 17/9 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent kỳ hạn duy trì ổn định so với phiên trước đó, hiện ở mức 109,86 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 19 tháng 5.

Cùng thờ điểm, giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) kỳ hạn của Mỹ chốt ở mức 101,41 USD/thùng, cũng là mức giá cao nhất kể từ ngày 17 tháng 9.

Chiều 17/9, giá dầu Brent kỳ hạn tiến sát 110 USD/thùng. Ảnh: Reuters

Những lo ngại về nguồn cung cũng gia tăng khi các cuộc tấn công xung quanh eo biển Hormuz leo thang trong 10 ngày qua, với việc Iran tuyên bố tăng cường các cuộc tấn công để đáp trả việc Mỹ phong tỏa các cảng của nước này và các lệnh trừng phạt khắc nghiệt hơn được áp đặt vào tháng trước.

"Các cuộc tấn công dữ dội của Iran đã đẩy giá dầu thô vận chuyển qua vùng Vịnh giảm mạnh", các nhà phân tích của Kpler cho biết trong một báo cáo hôm thứ Năm, đồng thời cho biết thêm rằng họ dự kiến ​​sự phục hồi của dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz sẽ chậm hơn và không đồng đều hơn nếu không có một thỏa thuận chính trị toàn diện.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chịu áp lực phải giảm giá nhiên liệu, khi đảng Cộng hòa của ông sắp phải đối mặt với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ trong vòng chưa đầy ba tuần nữa. Giá dầu diesel đã đạt mức cao kỷ lục kể từ khi ông phát động chiến tranh chống lại Iran vào tháng Hai, mặc dù ông Trump nói rằng chính các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga mới là nguyên nhân đẩy giá toàn cầu lên cao.

Xăng dầu trong nước ổn định

Tất cả các mặt hàng xăng và 2 loại dầu trong nước đã được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00 ngày 15/10. Theo đó. giá xăng E10RON95-V giảm 1.530 đồng/lít, giá bán mới là 27.520 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 1.530 đồng/lít, giá bán là 26.720 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng giảm 1.030 đồng lít, giá bán mới là 26.670 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 15/10 giảm 320 đồng/lít, giá bán mới là 28.800 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này giảm 220 đồng/lít, giá bán là 30.410 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 740 đồng/kg, giá bán mới là 21.830 đồng/kg.

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Trong kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với mặt hàng xăng sinh học 200 đồng/lít; Đồng thời liên Bộ cũng quyết định chi Quỹ đối với mặt hàng dầu mazut 500 đồng/lít.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 8/10 và kỳ điều hành ngày 15/10 là 142,594 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 5,074 USD/thùng, tương đương giảm 3,44%); 145,710 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 8,308 USD/thùng, tương đương giảm 5,39%); 165,114 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 1,808 USD/thùng, tương đương tăng 1,11%); 771,592 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 51,428 USD/tấn, tương đương tăng 7,14%).