Giá xăng dầu tăng cao: Cơ hội cho xe đạp, xe điện?

Trước diễn biến phức tạp của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước tiếp tục biến động mạnh. Trong kỳ điều hành ngày 19/03, giá xăng RON95-3 đã chính thức vượt ngưỡng 30.000 đồng/lít; xăng E5RON92 trên 27.000 đồng/lít.

Giá xăng tăng “phi mã” thời gian qua đã khiến tâm lý người tiêu dùng trong việc lựa chọn các loại phương tiện công cộng có chi phí thấp hơn, đồng thời cũng tạo điều kiện cho các loại xe điện được quan tâm nhiều hơn. Vậy “phản ứng dây chuyền” này đã đủ mạnh để tạo ra hiệu ứng kích cầu cho xe điện trên diện rộng?

Những ngày gần đây, tại các trạm xe đạp điện công cộng do Công ty Cổ phần Vận tải số Trí Nam triển khai trở nên khá nhộn nhịp. Chị Trần Thu Hằng, một người dân ở phường Mỹ Đình 1, TP.Hà Nội cho biết, do giá xăng dầu tăng cao, chị đã quyết định chuyển sang dùng các loại phương tiện công cộng như xe bus, tàu điện trên cao.

Và trong bối cảnh ấy, xe đạp điện công cộng được chị lựa chọn để di chuyển từ các điểm đỗ xe bus tới chỗ làm. Chị Hằng chia sẻ: “Em cảm thấy xe điện rất tiện lợi, em có thể đi đến các điểm xe bus một cách dễ dàng và di chuyển trong cả ngõ ngách nữa”.

Rất nhiều tiện ích xanh tiện lợi được tích hợp, tập trung tại các tuyến đường metro

Trong khi đó, chị Đỗ Bảo Ngọc – một người dân phường Hồng Hà, TP.Hà Nội cho biết, chị lựa chọn xe điện không chỉ vì vấn đề kinh tế mà còn bởi xe điện là phương tiện phù hợp hơn khi đi trong nội đô: “Đi lại trong nội đô bằng xe điện thì tôi thấy rất phù hợp với Hà Nội hiện nay, vừa giảm được ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn vừa linh hoạt hơn so với xe buýt”.

Theo thống kê của Công ty Cổ phần Vận tải số Trí Nam, kể từ đầu tháng 3 tới nay, lượng người sử dụng dịch vụ xe đạp điện công cộng đã tăng trưởng mạnh. Đáng chú ý là số lượng người mua vé tháng đã liên tục tăng.

Ông Nguyễn Đăng Khoa, Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải số Trí Nam cho biết: “Trong giai đoạn vừa rồi, giá xăng dầu tăng mạnh, chúng tôi ghi nhận lượng người dùng thường xuyên – nghĩa là mua vé tháng – đã tăng rõ rệt, khoảng 30%. Đây là một tín hiệu tích cực khi người dân đã lựa chọn phương tiện giao thông thân thiện với môi trường, tiết kiệm chi phí và thuận tiện trong giao thông đô thị”.

Sự quan tâm của người dân tới các loại xe điện cũng đã ngay lập tức tác động tới thị trường thực tế. Tại các cửa hàng bán xe điện, lượng khách đến tham khảo và mua xe đã tăng rõ rệt. Nhiều người vốn đang băn khoăn giữa việc chọn xe xăng hay xe điện thì sau khi giá xăng tăng đã ngay lập tức đưa ra quyết định. Anh Nguyễn Viết Đoàn, người dân phường Đống Đa, TP.Hà Nội cho biết: “Em cũng đã định mua xe điện lâu rồi nhưng còn chần chừ nhưng giờ xăng đắt quá nên quyết định mua xe điện luôn”.

Các tuyến xe buýt công cộng, xe buýt điện, xe xanh cùng các hoạt động khích lệ người dân sử dụng...

Theo TS.Phan Lê Bình - Trưởng đại diện Văn phòng Tư vấn OCG Nhật Bản tại Việt Nam, xe điện là xu thế tất yếu, thậm chí mang tính sống còn trong tương lai khi mà từ ngày 1/7 tới, TP.Hà Nội sẽ thực hiện thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm Hoàn Kiếm, từng bước kiểm soát phương tiện gây ô nhiễm, thúc đẩy giao thông xanh.

Và xa hơn nữa là hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 trước 2050 để ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu. Trong bối cảnh ấy, việc xăng, dầu tăng giá là một tiền đề quan trọng, tạo ra sự thay đổi về tâm lý của người dân trong việc lựa chọn sử dụng các loại phương tiện dùng nhiên liệu xanh.

Thay vì lựa chọn xe điện bởi yếu tố bảo vệ môi trường hay vì những công nghệ và tiện ích được trang bị trên xe, giờ đây, người tiêu dùng đã chuyển sang lựa chọn bởi tính kinh tế mà xe điện mang lại. Để nắm bắt được cơ hội này, thì vấn đề đầu tiên cần giải quyết đó là hệ thống hạ tầng về trạm sạc.

TS Phan Lê Bình nhấn mạnh: “Cần phải rà soát công suất có thể bố trí được trạm sạc tại từng địa điểm cụ thể bởi vì chắc chắn là hệ thống hạ tầng điện của chúng ta không được bố trí để có thể đủ công suất sạc cho hàng chục, thậm chí là hàng trăm xe ô tô, xe máy điện cùng một lúc.

Ví dụ, có một bãi đất trống có thể chứa được 100 chiếc xe trước hết là phải xác định xem công suất sạc có thể cung cấp đến đó là bao nhiêu và việc bổ sung số lượng trạm sạc nó phải đồng bộ với công suất điện có thể cung cấp được”.

Với đặc thù của vùng lõi Thủ đô, chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng một thành phố xanh với phương tiện chủ yếu là xe đạp, để thu hút và phát triển du lịch, văn hóa...

Còn theo TS. Khương Kim Tạo - nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, để xe điện thực sự phổ biến và thuận tiện với người sử dụng, các doanh nghiệp cần giải quyết được bài toán về công nghệ pin, từ việc giảm giá thành pin cho tới nâng cao thời gian sử dụng. Đây là yếu tố quyết định đến chi phí và tính bền vững của xe điện:

“Trong thời gian tới, chúng ta phải sản xuất được những loại xe có tốc độ nạp nhanh hơn, chạy được quãng đường dài hơn so với các loại xe hiện nay”, TS. Khương Kim Tạo nói.

Trong bối cảnh giá dầu thế giới biến động khó lường, hiện nay, xu hướng chuyển đổi xanh không còn là vấn đề riêng của Việt Nam mà nó là chiều hướng chung của cả thế giới. Còn đối với mỗi người dân, việc chuyển đổi sang xe điện giờ đây không chỉ là “giải pháp mang tính tạm thời” mà là giải pháp kinh tế dài hạn.

Và để xu hướng này bền vững, cần một chiến lược đồng bộ từ hạ tầng sạc, công nghệ pin đến cơ chế chính sách. Khi những yếu tố này được giải quyết một cách đồng bộ, xe điện không chỉ giúp người dân tiết kiệm chi phí vận hành, mà còn có thể trở thành trụ cột của hệ thống giao thông đô thị xanh trong tương lai.