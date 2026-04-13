Giá xăng giảm sâu, giá hàng hóa, dịch vụ vẫn...đứng yên

Giá xăng giảm, giá hàng hóa và dịch vụ vẫn “án binh bất động” gây áp lực cho người dân

Ghi nhận tại Hà Nội cho thấy, từ tháng 3 giá nhiều mặt hàng dịch vụ thiết yếu như cơm, phở, cắt tóc, gội đầu, cà phê, nước ép… đồng loạt điều chỉnh tăng từ vài nghìn đến hàng chục nghìn đồng với lý do chi phí đầu vào leo thang. Tuy nhiên đến nay, khi giá xăng dầu đã giảm sâu, mức giá này vẫn được giữ nguyên.

Chị Lê Thị Hà, Đống Đa, Hà Nội cho biết, từ đầu tháng 3, “giá tăng” là cụm từ quen thuộc mỗi khi đi chợ. Giò chả tăng 10.000-15.000 đồng/kg, nem rán từ 6.000 lên 6.500 đồng/chiếc, cà phê và nước ép tăng 3.000-5.000 đồng mỗi ly. Đặc biệt bún phở tăng từ 5.000- 10.000 đồng/bát. Không chỉ có giá bún, phở tăng mà giá cơm bụi cũng tăng từ 10.000-20.000 đồng/suất. Nguyên nhân được các tiểu thương đưa ra là do giá xăng dầu tăng kéo theo chi phí vận chuyển, nguyên liệu đều tăng.

Thế nhưng khi giá xăng giảm mạnh, hàng hóa vẫn không điều chỉnh. “Chỉ thấy giá xăng giảm, còn lại mọi thứ vẫn đứng yên”, chị Hà nói.

Không chỉ thực phẩm, một số dịch vụ thiết yếu cắt tóc gội đầu, cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Tại nhiều cửa hàng, giá cắt tóc, gội đầu đã tăng thêm khoảng 10.000-20.000 đồng tùy dịch vụ so với trước đây, nhưng đến nay vẫn chưa có dấu hiệu giảm.

Chia sẻ với phóng viên, anh Lê Xuân Sang cho hay, bát phở gần nhà tăng từ 30.000-35.000 đồng lên 40.000 -50.000 đồng khi xăng tăng. “Giờ xăng giảm mạnh nhưng giá phở vẫn vậy. Đây là điều khó chấp nhận”, anh Sang cho hay.

Lý giải điều này, nhiều hộ kinh doanh cho rằng, xăng dầu chỉ là một phần trong tổng chi phí. Các yếu tố khác như gas, nguyên liệu và vận chuyển vẫn ở mức cao, chưa giảm tương ứng.

Chị Nguyễn Thị Thủy chủ cửa hàng bán bún phở ở Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội cho biết, thời gian qua giá gas tăng lên gần 630.000 đồng/bình, nguyên liệu và cước vận chuyển đều tăng mạnh. Do đó, các món ăn buộc phải tăng thêm 5.000-10.000 đồng/suất để bù chi phí.

“Hiện tại mới chỉ có xăng giảm, còn nhiều chi phí khác vẫn cao, nên chưa thể giảm giá ngay”, chị Thủy nói.

Theo số liệu của Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân quý I/2026 tăng 3,51% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,55%. Điều này thể hiện nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng mạnh đang gây áp lực lên chỉ số giá tiêu dùng.

Cần tăng cường giám sát, kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá

Theo các chuyên gia kinh tế, chi phí xăng dầu chỉ chiếm khoảng 5-10% trực tiếp trong giá thành, nhưng có thể tác động lan tỏa đến 20-30% tổng chi phí do liên quan đến vận chuyển và logistics. Về lý thuyết, khi chi phí đầu vào giảm, giá bán lẻ cũng phải giảm. Nhưng thực tế thị trường thường có hiện tượng ‘lên nhanh, xuống chậm’, hay còn gọi là hiệu ứng bánh răng.

Nguyên nhân đến từ nhiều yếu tố như tâm lý lo ngại giá xăng có thể tăng trở lại, cũng như việc người tiêu dùng đã chấp nhận mức giá mới. Bên cạnh đó, các chi phí cố định như mặt bằng, nhân công, điện nước thường chỉ tăng chứ ít khi giảm, tạo thành “lá chắn” khiến giá khó hạ.

Trước thực trạng giá xăng giảm sâu nhưng mặt bằng giá hàng hóa và dịch vụ tại Hà Nội vẫn “neo cao”, nhiều ý kiến cho rằng cần có sự vào cuộc từ cơ quan quản lý để đảm bảo tính minh bạch và công bằng của thị trường.

Các chuyên gia cho rằng không loại trừ tình trạng lợi dụng biến động chi phí để giữ giá cao gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Vì vậy, cần tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá, đồng thời yêu cầu minh bạch các yếu tố hình thành giá. Việc giữ giá cao kéo dài sẽ làm méo mó thị trường, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người tiêu dùng.

Theo chuyên gia Hoàng Trọng Thủy, việc kiểm soát không chỉ dừng ở điều hành giá xăng dầu mà cần đồng bộ với quản lý giá hàng hóa và dịch vụ trên thị trường. Nếu không có biện pháp điều tiết phù hợp, khoảng cách giữa chi phí đầu vào và giá bán lẻ sẽ tiếp tục bị nới rộng. Trước hết, cơ quan quản lý cần thiết lập cơ chế giám sát liên thông giữa giá đầu vào (xăng dầu, vận tải, nguyên liệu) với giá bán lẻ, yêu cầu kê khai - giải trình biến động giá theo định kỳ, đặc biệt với các nhóm hàng thiết yếu. Song song đó, tăng cường thanh tra, xử lý nghiêm hành vi “té nước theo mưa”, lợi dụng biến động chi phí để đẩy giá bất hợp lý.

Ông Thủy nhấn mạnh: “Cần linh hoạt sử dụng quỹ bình ổn, thuế - phí và dự trữ hàng hóa để can thiệp kịp thời khi thị trường biến động mạnh. Quan trọng hơn, phải thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh thông qua minh bạch thông tin giá, hỗ trợ kết nối cung - cầu, giảm khâu trung gian. Trong bối cảnh sức mua suy yếu, có thể xem xét các gói hỗ trợ tiêu dùng có mục tiêu để kích cầu, qua đó tạo vòng quay thị trường. Chỉ khi các giải pháp này được triển khai đồng bộ, người tiêu dùng mới không còn phải gánh chịu những chi phí vô lý kéo dài”.