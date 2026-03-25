Giá xăng RON 95-III giảm còn 29.950 đồng/lít từ 14h chiều nay 25/3

Thứ Tư, 14:42, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ 14 giờ chiều nay (25/3), giá bán lẻ các mặt hàng xăng, dầu trong nước được điều chỉnh giảm theo quyết định của liên Bộ Công Thương – Tài chính.

Kể từ 14h00 chiều nay (25/3), giá xăng E5RON92 được liên Bộ Công Thương – Tài chính điều chỉnh giảm 2.040 đồng lít, giá bán là 28.070 đồng/lít; Xăng RON95-III giảm 3.890 đồng/lít giá bán là 29.950 đồng/lít; xăng E10 giảm 3.400 đồng/lít giá bán là 28.020 đồng/lít

Cùng với giá xăng, giá dầu diesel 0.05S cũng giảm 1.770 đồng/lít, giá bán mới là 37.890 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 4.100 đồng/lít giá bán là 36.350 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 2.360 đồng/lít, giá bán mới là 20.240 đồng/kg.

Liên Bộ quyết định không trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu; Chi Quỹ đối với xăng sinh học 3.000 đồng/lít; Xăng không chì 3.000 đồng/lít; Dầu diesel 4.000 đồng/lít; Dầu hỏa: 3.000 đồng/lít; Dầu mazut: 3.000 đồng/kg.

hinh.jpg

Thị trường xăng dầu thế giới có biến động khi chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran vẫn tiếp tục diễn ra; thông tin về việc Tổng thống Mỹ tạm dừng các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng của Iran và Mỹ - Iran đàm phán chấm dứt xung đột; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn diễn ra… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới ngày 24/3/2026 biến động giảm.

Cụ thể, giá thành phẩm xăng dầu thế giới còn 141,810 USD/thùng; xăng RON92 giảm 11,437 USD/thùng; xăng RON95 giảm còn 146,360 USD/thùng (giảm 20,207 USD/thùng, tương đương giảm 12,13%); Dầu hỏa còn 204,640 USD/thùng (giảm 23,453 USD/thùng, tương đương giảm 10,28%); Dầu diesel còn 218,930 USD/thùng dầu (giảm 10,213 USD/thùng, tương đương giảm 4,46%); dầu mazut là 689,960 USD/tấn (giảm 83,333 USD/tấn, tương đương giảm 10,78%).

Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định tiếp tục áp dụng phương án điều hành giá xăng dầu, kết hợp giữa việc điều chỉnh giá xăng dầu trong nước và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để hỗ trợ giảm mức tăng giá bán xăng dầu trong nước, đảm bảo giá xăng dầu trong nước phản ánh đúng xu hướng giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng không chì RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

xd5_0.jpg

Đề xuất giảm 50% thuế bảo vệ môi trường, giá xăng dầu sẽ giảm bao nhiêu?

VOV.VN - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với xăng, dầu trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới biến động mạnh, nhằm kịp thời góp phần bình ổn giá và kiểm soát lạm phát trong nước.

Các quốc gia ứng phó với khủng hoảng xăng dầu ra sao?

VOV.VN - Diễn biến hiện nay cho thấy các nền kinh tế phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu dễ bị tổn thương trước các cú sốc địa chính trị. Trong ngắn hạn, phải ưu tiên bảo đảm nguồn cung, điều hành linh hoạt giá và kiểm soát thị trường. Về dài hạn, cần tăng dự trữ chiến lược, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng...

Hải quan triển khai đồng bộ giải pháp chống buôn lậu xăng dầu qua biên giới

VOV.VN - Thực hiện Công văn 2389 của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm soát, phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới trong bối cảnh thị trường năng lượng biến động.

Xử lý nghiêm buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu trên toàn quốc

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ mới có Công văn 2389/VPCP-V.I ngày 19/3/2026, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu.

