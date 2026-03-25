Giá xăng RON 95-III giảm còn 29.950 đồng/lít từ 14h chiều nay 25/3

Kể từ 14h00 chiều nay (25/3), giá xăng E5RON92 được liên Bộ Công Thương – Tài chính điều chỉnh giảm 2.040 đồng lít, giá bán là 28.070 đồng/lít; Xăng RON95-III giảm 3.890 đồng/lít giá bán là 29.950 đồng/lít; xăng E10 giảm 3.400 đồng/lít giá bán là 28.020 đồng/lít

Cùng với giá xăng, giá dầu diesel 0.05S cũng giảm 1.770 đồng/lít, giá bán mới là 37.890 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 4.100 đồng/lít giá bán là 36.350 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 2.360 đồng/lít, giá bán mới là 20.240 đồng/kg.

Liên Bộ quyết định không trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu; Chi Quỹ đối với xăng sinh học 3.000 đồng/lít; Xăng không chì 3.000 đồng/lít; Dầu diesel 4.000 đồng/lít; Dầu hỏa: 3.000 đồng/lít; Dầu mazut: 3.000 đồng/kg.

Thị trường xăng dầu thế giới có biến động khi chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran vẫn tiếp tục diễn ra; thông tin về việc Tổng thống Mỹ tạm dừng các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng của Iran và Mỹ - Iran đàm phán chấm dứt xung đột; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn diễn ra… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới ngày 24/3/2026 biến động giảm.

Cụ thể, giá thành phẩm xăng dầu thế giới còn 141,810 USD/thùng; xăng RON92 giảm 11,437 USD/thùng; xăng RON95 giảm còn 146,360 USD/thùng (giảm 20,207 USD/thùng, tương đương giảm 12,13%); Dầu hỏa còn 204,640 USD/thùng (giảm 23,453 USD/thùng, tương đương giảm 10,28%); Dầu diesel còn 218,930 USD/thùng dầu (giảm 10,213 USD/thùng, tương đương giảm 4,46%); dầu mazut là 689,960 USD/tấn (giảm 83,333 USD/tấn, tương đương giảm 10,78%).

Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định tiếp tục áp dụng phương án điều hành giá xăng dầu, kết hợp giữa việc điều chỉnh giá xăng dầu trong nước và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để hỗ trợ giảm mức tăng giá bán xăng dầu trong nước, đảm bảo giá xăng dầu trong nước phản ánh đúng xu hướng giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng không chì RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.