Theo Cục Quản lý thị trường Hà Nội - thường trực Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội, đối tượng nằm trong diện kiểm tra đợt này là tất cả các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu bánh kẹo liên quan đến mặt hàng phục vụ Trung thu trên địa bàn thành phố. Trong đó, đặc biệt quan tâm và tập trung vào kiểm tra là sản phẩm bánh Trung thu cũng như nguyên liệu, phụ gia sử dụng trong các cơ sở sản xuất tại nhiều làng nghề truyền thống trên địa bàn các quận, huyện như: Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Thanh Trì, cũng như các khách sạn, nhà hàng chuyên sản xuất bánh Trung thu. Nếu xảy ra vi phạm về an toàn thực phẩm, ngoài Đội Quản lý thị trường trên địa bàn thì trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước cũng phải được làm rõ.

Ông Trần Việt Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, thành viên Ban chỉ đạo 389 Thành phố Hà Nội cho biết, thời gian triển khai kế hoạch cao điểm kiểm tra thị trường hàng hoá dịp tết Trung thu từ ngày 29/8 đến hết ngày 30/9.

Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường hàng hoá dịp Tết Trung thu

“Kế hoạch số 17 là để chỉ đạo định hướng cho các Đội Quản lý thị trường phải có điều tra cơ bản tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh ở trên địa bàn, từ đó mới có cơ sở dữ liệu tăng cường giám sát, kiểm tra đột xuất. Vì kiểm tra đột xuất mới có hiệu quả. Những năm vừa qua, kiểm tra đột xuất đã bắt được rất nhiều kể cả trên tuyến lưu thông cho đến các cơ sở sản xuất liên quan đến chất lượng. Ở đây cũng có cả phần liên quan đến trách nhiệm của địa phương, và đặc biệt là Phòng Y tế của các quận, huyện, thị xã phải có trách nhiệm, cấp phép ra thì phải có kiểm soát, hậu kiểm, tránh tình trạng cấp ra rồi xong không kiểm soát được, mà có thể người ta đăng ký như này, nhưng sau khi người ra sản xuất thì không được đảm bảo theo tiêu chuẩn người ta công bố”, ông Trần Việt Hùng nêu rõ.

Cục Quản lý thị trường Hà Nội chỉ đạo các Đội quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát có trọng tâm, trọng điểm các mặt hàng bánh Trung thu, nguyên liệu để sản xuất bánh Trung thu, bao bì tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định; từng bước đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, bảo quản, vận chuyển bánh Trung thu, văn hóa phẩm, đồ chơi trẻ em thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các kiến thức, các quy định về an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức và ý thức bảo đảm an toàn thực phẩm của toàn cộng đồng. Kịp thời cập nhật và nắm chắc diễn biến thực tế, phát hiện kiểm tra và xử lý nghiêm, phản ánh chính xác và đề xuất trung thực có hiệu quả cho các ngành, các cấp về các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm.