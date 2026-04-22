中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hải quan siết kiểm soát sản phẩm dinh dưỡng HiPP nhập khẩu

Thứ Tư, 10:27, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước thông tin sản phẩm dinh dưỡng nhãn hiệu HiPP có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, Cục Hải quan ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu toàn ngành tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát rủi ro đối với mặt hàng này, nhằm bảo vệ người tiêu dùng và bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

Cục Hải quan vừa có công văn hỏa tốc chỉ đạo các Chi cục Hải quan khu vực về việc tăng cường quản lý đối với sản phẩm dinh dưỡng nhãn hiệu HiPP nhập khẩu, sau khi xuất hiện phản ánh trên phương tiện thông tin truyền thông liên quan đến chất lượng sản phẩm.

Theo đó, để chủ động kiểm soát rủi ro, đảm bảo an toàn thực phẩm và thực hiện đúng quy định pháp luật, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Tăng cường quản lý đối với sản phẩm dinh dưỡng nhãn hiệu HiPP nhập khẩu. (Ảnh minh họa: KT)

Trước hết, tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các lô hàng nhập khẩu là sản phẩm dinh dưỡng HiPP, bảo đảm việc nhập khẩu tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật hải quan và pháp luật chuyên ngành.

Cùng với đó, các đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý chuyên ngành để cập nhật kịp thời các thông tin cảnh báo, kết quả kiểm tra, xử lý liên quan đến sản phẩm; trên cơ sở đó áp dụng biện pháp kiểm soát phù hợp.

Đáng chú ý, Cục Hải quan yêu cầu rà soát, đánh giá rủi ro tại các khâu trong quy trình thủ tục hải quan, đặc biệt chú trọng công tác phúc tập hồ sơ, tăng cường trao đổi thông tin giữa các khâu nghiệp vụ nhằm sớm phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi gian lận.

Ngoài ra, các Chi cục Hải quan khu vực phải kịp thời báo cáo về Cục Hải quan các trường hợp vi phạm, nghi vấn hoặc những khó khăn, vướng mắc phát sinh để được hướng dẫn, xử lý thống nhất.

Trước thông tin về việc cảnh sát Áo phát hiện thuốc diệt chuột trong thức ăn giặm HiPP, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa có văn bản yêu cầu các địa phương rà soát sản phẩm này trên toàn quốc.

Minh Tú/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhà phân phối HiPP nói gì về nghi vấn sản phẩm ăn dặm HiPP dính thuốc chuột?

VOV.VN - Bộ Y tế yêu cầu rà soát sản phẩm ăn dặm HiPP trên toàn quốc sau thông tin HiPP bị thu hồi tại Áo do nghi chứa thuốc diệt chuột. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế cho thấy, trên các trang thông tin của mình, đơn vị phân phối tại Việt Nam chưa phát đi thông báo hay khuyến cáo chính thức đến người tiêu dùng.

VOV.VN - Bộ Y tế yêu cầu rà soát sản phẩm ăn dặm HiPP trên toàn quốc sau thông tin HiPP bị thu hồi tại Áo do nghi chứa thuốc diệt chuột. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế cho thấy, trên các trang thông tin của mình, đơn vị phân phối tại Việt Nam chưa phát đi thông báo hay khuyến cáo chính thức đến người tiêu dùng.

HiPP thu hồi và dừng bán sản phẩm khi mẫu thử dương tính với thuốc diệt chuột

VOV.VN - Hãng thực phẩm trẻ em HiPP đang thu hồi một số lọ thức ăn trẻ em của mình tại Áo và dừng bán tại Séc, Slovakia sau khi các mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với thuốc diệt chuột.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá