Mở cánh cửa trải nghiệm công nghệ làm nên chất lượng thương hiệu Hàn Quốc

Thông tin từ Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc tại Hà Nội (KOTRA Hanoi) cho biết, từ ngày 2- 4/7/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) sẽ diễn ra Triển lãm Thương hiệu và Giải trí Hàn Quốc (KBEE), kết hợp Hội chợ Ẩm thực ASEAN-Hàn Quốc 2026. Sự kiện do Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) tổ chức dưới sự chủ trì của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc.

Tham dự sự kiện lần này có trên 100 doanh nghiệp tiêu biểu của Hàn Quốc, mang đến triển lãm và giới thiệu nhiều sản phẩm và dịch vụ đa dạng vốn là thế mạnh, như mỹ phẩm - hóa mỹ phẩm, thiết bị chăm sóc da, thực phẩm - đồ uống, dược phẩm, thời trang, hàng tiêu dùng, sản phẩm cho mẹ và bé, giáo dục thông minh, quyền sở hữu trí tuệ hình ảnh các nhân vật hoạt hình.

Người tiêu dùng và các DN Việt Nam có cơ hội tiếp cận các thương hiệu Hàn Quốc cũng như quy trình sản xuất sản phẩm thông qua triển lãm KBEE 2026

Triển lãm cũng trưng bày giới thiệu các sản phẩm máy móc/phụ tùng công nghiệp; thiết bị phòng tắm và vật liệu hoàn thiện xây dựng. Đây là những sản phẩm - dịch vụ có chất lượng cao, đã và đang được xuất khẩu tới nhiều quốc gia trên thế giới.

Ban Tổ chức cho biết, sự kiện KBEE 2026 nhằm thúc đẩy mạnh mẽ việc quảng bá thương hiệu Hàn Quốc tại Việt Nam, thông qua việc trưng bày, giới thiệu sản phẩm song song với hoạt động giao thương trực tiếp (1:1) và B2B, giữa các nhà xuất khẩu Hàn Quốc với các doanh nghiệp nhập khẩu tiềm năng. Hiện đã có hơn 200 doanh nghiệp đến từ Việt Nam và các nước trong khu vực Đông Nam Á được mời với tư cách đối tác giao thương.

“Trải nghiệm thực tế các sản phẩm Hàn Quốc là một trong những trọng tâm trong khuôn khổ sự kiện. Tại đây, người tiêu dùng có cơ hội tiếp cận công nghệ tiến tiến được áp dụng trong quy trình sản xuất Hàn Quốc, để từ đó hiểu rõ công dụng hữu hiệu vượt trội của sản phẩm. Điển hình là các dòng sản phẩm mỹ phẩm lành tính, thực phẩm - đồ uống thiên nhiên và các sản phẩm tiêu dùng xanh. Hơn nữa, người tiêu dùng có thể mua trực tiếp các sản phẩm trong 2 ngày cuối sự kiện”, đại diện Ban Tổ chức cho biết.

Triển lãm Thương hiệu và Giải trí Hàn Quốc- KBEE là sự kiện quốc tế có quy mô lớn được KOTRA tổ chức theo sự chỉ đạo của chính phủ Hàn Quốc. Sự kiện đã được tổ chức thành công tại nhiều nước như Pháp, Vương Quốc Anh, Nhật Bản, Thái Lan, UAE và Việt Nam. Năm 2025, sự kiện cũng đã được tổ chức thành công tại Kuala Lumpur (Malaysia) và New York (Hoa Kỳ). Riêng tại Hà Nội, đây là lần thứ hai sự kiện được tổ chức kể từ năm 2022.

KBEE 2026 Hà Nội kỳ vọng không những tạo ra cơ hội hợp tác thương mại sâu rộng, thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế giữa Hàn Quốc - Việt Nam mà còn tăng cường giao lưu văn hóa giữa người dân hai quốc gia thông qua làn sóng “Hallyu” Hàn Quốc đang lan tỏa mạnh mẽ.