Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 26/3

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu FPT

Theo Công ty Chứng khoán MB (MBS), trong năm 2026-2027, việc thay đổi cách hạch toán FOX sẽ phần nào làm xáo trộn các chỉ tiêu nổi bật như Doanh thu, lợi nhuậ (LN) gộp, chi phí BH&QLDN, thu nhập tài chính ròng, trong báo cáo tài chính. Tuy nhiên, các yếu tố này chủ yếu mang tính kỹ thuật, và triển vọng LN ròng 2026-2027 của Công ty cổ phần FPT (FPT – sàn HOSE) ước tính vẫn tăng trưởng 16,7% so với cùng kỳ và 18,1% so với cùng kỳ.

Cụ thể, MBS cho rằng, mảng CNTT sẽ ghi nhận sự phục hồi rõ nét, hỗ trợ bởi lượng backlog phục hồi khá tốt trong Quý 3, Quý 4/2025, với liệc tục các hợp đồng giá trị lớn, kéo tăng trưởng backlog đạt 23% so với cùng kỳ. Tại mảng giáo dục, ước tính doanh thu giảm nhẹ so với cùng kỳ do câu chuyện cạnh tranh khá gay gắt giữa các khối trường, trong khi mảng Viễn Thông kỳ vọng sẽ đóng góp ổn định vào lợi nhuận từ LDLK của doanh nghiệp.

Nhìn về dài hạn, để tăng năng lực cạnh tranh trong bối cảnh rủi ro thay thế ngày càng gay gắt, ban lãnh đạo thúc đẩy chiến lược AI-First, chuyển dịch từ mô hình cung cấp dịch vụ CNTT truyền thống sang nền tảng AI-native tích hợp xuyên suốt vào toàn bộ sản phẩm. Doanh nghiệp cũng đang mở rộng chuỗi giá trị sang các mảng như AI factory, Hyperscale DC, hay chip bán dẫn, FPT vẫn đang là một trong những ứng viên sáng giá có năng lực hợp tác quốc tế với các Bigtech thế giới, khi Việt Nam đang nỗ lực thay đổi thể chế để thu hút dòng vốn này.

MBS duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu FPT với giá mục tiêu 114.000 đồng/cổ phiếu (giảm 8% so với báo cáo trước) do điều chỉnh giảm hệ số P/E mục tiêu mảng Viễn Thông do quan điểm thận trọng hơn về đóng góp mảng này vào định giá chung. Mức giá hiện tại tương ứng P/E 2026-27 11.1x, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 5 năm (20.6x) trong khi duy trì tăng trưởng kép LN ròng 17.4% trong 2025-2027. MBS nhận thấy đợt chiết khấu vừa qua đã phản ánh những khó khăn chính mà doanh nghiệp gặp phải, và hiện tại FPT đã quay lại vùng giá hấp dẫn để bắt đầu tích lũy cho dài hạn.

Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu VGC

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) nhận thấy tiềm năng của cổ phiếu Tổng Công ty Viglacera - CTCP (VGC) trong 6-12 tháng tới với hiệu quả từ quá trình tái cấu trúc mô hình vận hành; sự phục hồi của mảng Vật liệu xây dựng, kết hợp với triển vọng áp dụng thuế chống bán phá giá giúp xoa dịu áp lực cạnh tranh về giá trong mảng kính giúp biên lợi nhuận gộp mảng kính phục hồi đáng kể; và một số tin đồn không chính thức về Nghị quyết hoàn thiện thể chế, chính sách thu hút vốn FDI.

BVSC dự phóng doanh thu và lợi nhuận sau thuế (LNST) của VGC năm 2026 tăng lần lượt 18,9% so với cùng kỳ năm trước và 21,1% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2026, BVSC kỳ vọng doanh thu và LNST của VGC phục hồi lần lượt đạt 15.836 tỷ đồng (18,9% so với cùng kỳ năm trước) và 1.699 tỷ đồng (+21,1%) với động lực chính: Bàn giao 134 ha Khu công nghiệp; và Mảng VLXD cũng được kỳ vọng hồi phục trở lại đặc biệt mảng kính, gương với bên LNG dương trở lại.

BVSC khuyến nghị OUTPERFORM đối với VGC ở giá mục tiêu là 57.812 đồng/cổ phiếu, tương đương upside +27% so với giá đóng cửa ngày 25/3.

