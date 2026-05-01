Mục tiêu hàng Việt 100% “made in Việt Nam” chinh phục được người tiêu dùng

Thứ Sáu, 09:19, 01/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Với quy mô hơn 100 triệu dân và đóng góp khoảng 60–62% vào tăng trưởng GDP, tiêu dùng trong nước được nhìn nhận không chỉ là “bệ đỡ” khi xuất khẩu gặp khó, mà còn là một trụ cột chiến lược để duy trì đà tăng trưởng bền vững của nền kinh tế.

Theo Báo cáo thị trường nội địa Việt Nam 2025 của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương, dự kiến thị trường bán lẻ hàng hóa tại Việt Nam trong giai đoạn 2026 - 2030 sẽ tiếp tục phát triển mạnh. Ước tính tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tại Việt Nam đến năm 2030 đạt khoảng 450 tỷ USD.

Thực phẩm tươi sống luôn được Co.opmart bổ sung liên tục trong mùa cao điểm

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 88/NQ-CP về thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng và đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, trong đó xác định rõ vai trò trung tâm của Bộ Công Thương trong tổ chức thực hiện.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết: "Chúng tôi đang lên phương án, triển khai rất nhiều hoạt động để giúp cho doanh nghiệp nội địa của Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, giúp cho hàng Việt 100% “made in Việt Nam” chinh phục được người tiêu dùng. Đặc biệt là các hệ thống phân phối, hạ tầng thương mại, trung tâm thương mại, siêu thị có nhiều chương trình để kích cầu thu hút người tiêu dùng Việt Nam quan tâm và mua sắm hàng Việt Nam…".

Co.opmart tăng cường ưu đãi rau củ tươi góp phần làm phong phú bữa ăn gia đình dịp lễ

Trong bối cảnh tiêu dùng nội địa tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng, bài toán đối với các doanh nghiệp cung ứng hàng hóa không chỉ dừng ở việc bảo đảm đủ nguồn cung, mà còn phải gắn chặt với mục tiêu kích cầu tiêu dùng và mở rộng thị trường.

Bà Trịnh Thị Ngân, Trưởng Ban cố vấn, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho rằng, các doanh nghiệp phải nghiên cứu thị trường, nghiên cứu về nhu cầu, nghiên cứu về phong tục thẩm mỹ người dân để chúng ta mở rộng sản xuất tiêu thụ.

Khách hàng tận dụng ưu đãi lớn trong dịp sinh nhật Co.opmart 30 năm để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ dài ngày

Nếu chính sách được triển khai đồng bộ, doanh nghiệp chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh và niềm tin của người tiêu dùng được củng cố, thị trường trong nước hoàn toàn có thể trở thành động lực tăng trưởng chủ lực góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới.

Bá Toàn/VOV1
Bác sĩ cảnh báo trào lưu dùng nước tiểu để tắm, rửa mặt trên MXH

VOV.VN - Mạng xã hội đang xôn xao, lan truyền liệu pháp dùng nước tiểu tự thân như một loại "thần dược" để thoa da, mát xa, nhỏ mắt, rửa mặt... những quan điểm này hoàn toàn không có cơ sở khoa học.

VOV.VN - Mạng xã hội đang xôn xao, lan truyền liệu pháp dùng nước tiểu tự thân như một loại "thần dược" để thoa da, mát xa, nhỏ mắt, rửa mặt... những quan điểm này hoàn toàn không có cơ sở khoa học.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng đơn vị “mẫu mực, tiêu biểu”

VOV.VN - Kiểm tra tại các đơn vị trên địa bàn TP Đà Nẵng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

VOV.VN - Kiểm tra tại các đơn vị trên địa bàn TP Đà Nẵng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Giá thực phẩm biến động, người tiêu dùng tính toán chi tiêu

VOV.VN - Giá xăng dầu trong nước tăng theo xu hướng thế giới đã tạo áp lực đến chi phí sản xuất, vận chuyển và mặt bằng giá hàng hóa. Trong khi đó, việc người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, ưu tiên các mặt hàng thiết yếu thể hiện ngày càng rõ nét…

VOV.VN - Giá xăng dầu trong nước tăng theo xu hướng thế giới đã tạo áp lực đến chi phí sản xuất, vận chuyển và mặt bằng giá hàng hóa. Trong khi đó, việc người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, ưu tiên các mặt hàng thiết yếu thể hiện ngày càng rõ nét…

