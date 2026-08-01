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Mỹ phẩm liên quan HannahOlala bị xử phạt và yêu cầu minh bạch thông tin

Thứ Bảy, 06:32, 01/08/2026
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VOV.VN - Xử phạt sản phẩm Candid 0,5% Retinol Treatment của Công ty Cổ phần Skinetiq, do ông Bùi Ngọc Anh và bà Hannah Nguyen (HannahOlala) sáng lập, đang thu hút sự quan tâm.

Đề nghị chấm dứt việc công bố thông tin gây hiểu lầm

Theo thông tin Sở Y tế TP.HCM công bố, Công ty Cổ phần Skinetiq bị xác định có hành vi vi phạm hành chính. Cụ thể, doanh nghiệp này đã thực hiện thay đổi địa chỉ của tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường nhưng chưa tiến hành thủ tục báo cáo với cơ quan có thẩm quyền theo quy định hiện hành.

Trên cơ sở đó, Sở Y tế TP.HCM đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 3419/QĐ-XPHC, đồng thời nhấn mạnh, doanh nghiệp có nghĩa vụ phải thông báo đầy đủ tới Cục Quản lý Dược về mọi thay đổi liên quan đến tổ chức chịu trách nhiệm sản phẩm.

my pham lien quan hannaholala bi xu phat va yeu cau minh bach thong tin hinh anh 1
Ảnh minh họa: Nguồn: MXH

Ngoài vi phạm nêu trên, Sở Y tế TP.HCM cũng chỉ ra vấn đề trong cách Skinetiq công bố thông tin trên mạng xã hội. Sau khi có kết luận kiểm tra, doanh nghiệp đã đăng tải nội dung nhưng chưa phản ánh đầy đủ toàn bộ kết luận, có thể khiến dư luận hiểu rằng doanh nghiệp không có vi phạm.

Vì vậy, Sở Y tế TP.HCM yêu cầu Công ty Cổ phần Skinetiq phải công bố thông tin một cách trung thực, khách quan và đúng bản chất sự việc. Việc chỉ trích dẫn một phần kết luận không những ảnh hưởng đến quyền tiếp cận thông tin của người tiêu dùng mà còn gây tác động tiêu cực đến tính minh bạch của môi trường kinh doanh.

Trong lĩnh vực làm đẹp, nơi niềm tin của người tiêu dùng đóng vai trò then chốt, các quy định về công bố sản phẩm, ghi nhãn, quảng cáo và nguồn gốc xuất xứ không chỉ mang tính hình thức. Việc không tuân thủ, dù ở bất kỳ khâu nào, đều có thể dẫn tới hiểu nhầm cho người dùng và tạo ra rủi ro trong quá trình sử dụng.

Đáng chú ý, Skinetiq là doanh nghiệp có sự tham gia sáng lập của bà Hannah Nguyen, người được biết đến rộng rãi với tên HannahOlala trên mạng xã hội. Với lượng người theo dõi lớn và mức độ ảnh hưởng cao trong cộng đồng làm đẹp, các sản phẩm gắn với cá nhân này thường nhận được sự tin tưởng đáng kể. Chính vì vậy, khi xảy ra vi phạm, câu chuyện không chỉ dừng lại ở khía cạnh pháp lý mà còn đặt ra vấn đề về trách nhiệm truyền tải thông tin.

Việc bị xử phạt có thể thấy, sai phạm trong lĩnh vực mỹ phẩm, dù liên quan đến thủ tục công bố, nội dung quảng cáo hay hồ sơ lưu hành đều phản ánh những “khoảng trống” trong quy trình kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp. Khi sản phẩm được đưa ra thị trường với sự hậu thuẫn của hình ảnh cá nhân có sức ảnh hưởng, yêu cầu về tính chuẩn xác càng cần được đặt ở mức cao hơn. Việc để xảy ra sai phạm, vì thế, không chỉ ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu mà còn tác động trực tiếp đến niềm tin của người tiêu dùng.

Retinol C và những nghi vấn từ cộng đồng mạng

Trước khi có thông tin xử phạt, các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều thảo luận liên quan đến sản phẩm Retinol C gắn với Skinetiq và cá nhân HannahOlala. Những trao đổi này chủ yếu xoay quanh việc đối chiếu giữa thông tin công bố của sản phẩm và dữ liệu được cho là liên quan đến quá trình nhập khẩu.

my pham lien quan hannaholala bi xu phat va yeu cau minh bach thong tin hinh anh 2
Ảnh minh họa: Nguồn: MXH

Trước những thông tin này, phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã liên hệ với bà Hannah để hỏi về nguồn gốc, chất lượng sản phẩm Retinol C nhưng phóng viên bất ngờ khi nhận được câu trả lời từ bà Hannah: “Cần thông tin thì liên hệ sang page chính thức của Candid” và bà chỉ “trả lời theo phép lịch sự”.  

Vụ việc liên quan đến sản phẩm Candid 0,5% Retinol Treatment của Công ty Cổ phần Skinetiq cho thấy, sự minh bạch đang ngày càng lớn trong ngành mỹ phẩm. Khi thương hiệu gắn với những cá nhân có ảnh hưởng như HannahOlala, mọi thông tin dù tích cực hay tiêu cực đều có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Từ góc độ thị trường, đây cũng là lời nhắc nhở, tuân thủ quy định không chỉ để tránh bị xử phạt mà còn là nền tảng để xây dựng niềm tin lâu dài. Với người tiêu dùng, việc lựa chọn sản phẩm dựa trên thông tin rõ ràng, đã được kiểm chứng vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Còn với doanh nghiệp, minh bạch không chỉ là nghĩa vụ, mà là điều kiện để phát triển bền vững trong một thị trường ngày càng khắt khe.

Ánh Phương/VOV.VN
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