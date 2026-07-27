Thêm hai lô mỹ phẩm tắm gội bị thu hồi do không đạt chất lượng

Ngày 27/7, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô Gel tắm gội toàn thân Oatrum, tuýp 150ml, số lô 10122025, ngày sản xuất 10/12/2025, hạn dùng 9/12/2028.

Lô sản phẩm này do Công ty TNHH Dược Nhân Hưng chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và Công ty TNHH Dược phẩm Dakori sản xuất. Mẫu sản phẩm trên do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi lấy tại Quầy thuốc Minh Nhật, Quảng Ngãi để kiểm tra chất lượng. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm cũng không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng hai lô sản phẩm nêu trên và trả lại đơn vị cung ứng. Đồng thời, các địa phương phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu hồi và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

Đối với các doanh nghiệp liên quan, Cục yêu cầu gửi thông báo thu hồi đến toàn bộ hệ thống phân phối, tiếp nhận sản phẩm bị trả lại để thu hồi, tiêu hủy theo quy định và báo cáo kết quả thực hiện về Cục Quản lý Dược.

Thu hồi sản phẩm mỹ phẩm do không đạt chất lượng. (Ảnh minh hoạ)

Cùng ngày đơn vị cũng ban hành hai quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với hai lô mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Lô sản phẩm Xông tắm gội cho bà mẹ sau sinh (nhãn hàng Tabame Pro), hộp 1 chai 400ml, số lô 300326, ngày sản xuất 30/3/2026, hạn dùng 30/3/2029, bị phát hiện vi phạm sau khi cơ quan chức năng lấy mẫu kiểm nghiệm tại kho chẵn của Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Vạn Phước, phường Long Hương, TPHCM.

Mẫu do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm TPHCM, Sở An toàn thực phẩm TPHCM lấy để kiểm tra chất lượng và cho kết quả không đạt tiêu chuẩn về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Theo hồ sơ công bố, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Dược phẩm Anh Minh là đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường còn Công ty TNHH Dược phẩm Xanh ĐT là đơn vị sản xuất.