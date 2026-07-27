English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thêm hai lô mỹ phẩm tắm gội bị thu hồi do không đạt chất lượng

Thứ Hai, 16:33, 27/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa yêu cầu, tiêu hủy toàn quốc hai lô gel tắm gội toàn thân Oatrum và xông tắm gội cho bà mẹ sau sinh Tabame Pro trên toàn quốc do không đạt chất lượng.

Ngày 27/7, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô Gel tắm gội toàn thân Oatrum, tuýp 150ml, số lô 10122025, ngày sản xuất 10/12/2025, hạn dùng 9/12/2028.

Lô sản phẩm này do Công ty TNHH Dược Nhân Hưng chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và Công ty TNHH Dược phẩm Dakori sản xuất. Mẫu sản phẩm trên do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi lấy tại Quầy thuốc Minh Nhật, Quảng Ngãi để kiểm tra chất lượng. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm cũng không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng hai lô sản phẩm nêu trên và trả lại đơn vị cung ứng. Đồng thời, các địa phương phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu hồi và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

Đối với các doanh nghiệp liên quan, Cục yêu cầu gửi thông báo thu hồi đến toàn bộ hệ thống phân phối, tiếp nhận sản phẩm bị trả lại để thu hồi, tiêu hủy theo quy định và báo cáo kết quả thực hiện về Cục Quản lý Dược.

them hai lo my pham tam goi bi thu hoi do khong dat chat luong hinh anh 1
Thu hồi sản phẩm mỹ phẩm do không đạt chất lượng. (Ảnh minh hoạ)

Cùng ngày đơn vị cũng ban hành hai quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với hai lô mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Lô sản phẩm Xông tắm gội cho bà mẹ sau sinh (nhãn hàng Tabame Pro), hộp 1 chai 400ml, số lô 300326, ngày sản xuất 30/3/2026, hạn dùng 30/3/2029, bị phát hiện vi phạm sau khi cơ quan chức năng lấy mẫu kiểm nghiệm tại kho chẵn của Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Vạn Phước, phường Long Hương, TPHCM.

Mẫu do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm TPHCM, Sở An toàn thực phẩm TPHCM lấy để kiểm tra chất lượng và cho kết quả không đạt tiêu chuẩn về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Theo hồ sơ công bố, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Dược phẩm Anh Minh là đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường còn Công ty TNHH Dược phẩm Xanh ĐT là đơn vị sản xuất.

Linh Thương/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đặc sản Hà Nội và sản phẩm truyền thống gây ấn tượng tại Hội chợ Mùa Thu 2025
Đặc sản Hà Nội và sản phẩm truyền thống gây ấn tượng tại Hội chợ Mùa Thu 2025

VOV.VN - Hội chợ Mùa thu lần thứ nhất - năm 2025 gồm 5 phân khu chủ đề với khoảng 3.000 gian hàng của trên 2.500 tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế; khu văn hóa ẩm thực của 34 tỉnh, thành, trong đó có không gian trưng bày đặc sắc của Hà Nội.

Đặc sản Hà Nội và sản phẩm truyền thống gây ấn tượng tại Hội chợ Mùa Thu 2025

Đặc sản Hà Nội và sản phẩm truyền thống gây ấn tượng tại Hội chợ Mùa Thu 2025

VOV.VN - Hội chợ Mùa thu lần thứ nhất - năm 2025 gồm 5 phân khu chủ đề với khoảng 3.000 gian hàng của trên 2.500 tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế; khu văn hóa ẩm thực của 34 tỉnh, thành, trong đó có không gian trưng bày đặc sắc của Hà Nội.

Sản phẩm du lịch sáng tạo “Hang chỉ huy” góp mặt tại Hội chợ Mùa Thu 2025
Sản phẩm du lịch sáng tạo “Hang chỉ huy” góp mặt tại Hội chợ Mùa Thu 2025

VOV.VN - Tham gia Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), bên cạnh các điểm đến du lịch nổi tiếng như Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ bang, Khu di tích Thành cổ Quảng Trị… “Đường Trường Sơn huyền thoại – Hang Chỉ huy” là một sản phẩm du lịch hoàn toàn mới của tỉnh Quảng Trị

Sản phẩm du lịch sáng tạo “Hang chỉ huy” góp mặt tại Hội chợ Mùa Thu 2025

Sản phẩm du lịch sáng tạo “Hang chỉ huy” góp mặt tại Hội chợ Mùa Thu 2025

VOV.VN - Tham gia Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), bên cạnh các điểm đến du lịch nổi tiếng như Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ bang, Khu di tích Thành cổ Quảng Trị… “Đường Trường Sơn huyền thoại – Hang Chỉ huy” là một sản phẩm du lịch hoàn toàn mới của tỉnh Quảng Trị

Thu hồi hàng trăm sản phẩm của thẩm mỹ viện Mailisa
Thu hồi hàng trăm sản phẩm của thẩm mỹ viện Mailisa

VOV.VN - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ra quyết định thu hồi 80 số tiếp nhận phiếu công bố và đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc 162 sản phẩm mỹ phẩm liên quan đến thẩm mỹ viện Mailisa.

Thu hồi hàng trăm sản phẩm của thẩm mỹ viện Mailisa

Thu hồi hàng trăm sản phẩm của thẩm mỹ viện Mailisa

VOV.VN - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ra quyết định thu hồi 80 số tiếp nhận phiếu công bố và đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc 162 sản phẩm mỹ phẩm liên quan đến thẩm mỹ viện Mailisa.

Bộ Y tế thông báo thu hồi, tiêu hủy toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm
Bộ Y tế thông báo thu hồi, tiêu hủy toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm

VOV.VN - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và yêu cầu tiêu hủy trên toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm do vi phạm quy định về hồ sơ và công thức sản phẩm.

Bộ Y tế thông báo thu hồi, tiêu hủy toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm

Bộ Y tế thông báo thu hồi, tiêu hủy toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm

VOV.VN - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và yêu cầu tiêu hủy trên toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm do vi phạm quy định về hồ sơ và công thức sản phẩm.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục