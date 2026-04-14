Nhận định chứng khoán 14/4: VN-Index tiếp tục dao động tích cực đan xen rung lắc

Nhà đầu tư vẫn nên nắm giữ danh mục

VN-Index “loay hoay” khởi động phiên giao dịch đầu tiên của tuần mới với nhiều trở ngại khi tâm lý thận trọng bao trùm thị trường sau những tin tức đàm phán bất thành của cuộc gặp giữa Mỹ và Iran. Tưởng chừng như chỉ số sẽ rơi vào cú sập sâu hơn sau khi mở gap giảm điểm, tuy nhiên, lực cầu đỡ giá tương đối tốt tại các vùng hỗ trợ trọng yếu giúp VN-Index quay trở lại sắc xanh trong phiên chiều và đóng cửa chính thức vượt đường giá MA50 (1.749 điểm). Một số cái tên có khả năng bứt phá mạnh mẽ, thu hút mọi ánh nhìn từ các “chứng sĩ” phải kể đến như CII, VIC (Bất động sản), GEX (Điện) và TCM (Dệt may).

Ở chiều ngược lại, một số Bluechip chịu áp lực bán khá trong phiên 13/4, nằm rải rác ở nhiều nhóm ngành như: GVR (Bất động sản Khu công nghiệp), FPT (Công nghệ). Mặc dù chỉ số đóng cửa tăng điểm, tuy nhiên, độ mở vẫn nghiêng về sắc đỏ khi số mã giảm điểm (171 mã) nhiều hơn so với số mã tăng điểm (137 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh ở mức tương đương so với bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 13/4, VN-Index đóng cửa ở mức 1.758,96 điểm, tăng 8,96 điểm (0,51%).

Chốt phiên giao dịch ngày 13/4, VN-Index đóng cửa ở mức 1.758,96 điểm, tăng 8,96 điểm

Mặc dù thanh khoản có dấu hiệu sụt giảm so với phiên trước, tuy nhiên vẫn ở mức tương đương so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 881 triệu cổ phiếu (-8,45%), tương đương giá trị đạt 22.555 tỷ đồng (-8,61%).

Độ mở nhóm ngành tương đối cân bằng trong phiên hôm nay với 11/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Bất động sản (3,01%), Xây dựng (1,01%) và Phân bón (0,88%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Thủy sản (-1,54%), Bất động sản Khu công nghiệp (-1,40%) và Bảo hiểm (-1,15%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất phiên 13/4.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index giữ được sắc xanh phiên thứ 2 liên tiếp. Tuy nhiên, sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế trên các cổ phiếu và nhóm ngành bởi biên độ tăng điểm của thị trường chung được nâng đỡ bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn họ Vin (VHM, VIC). Bên cạnh đó, thanh khoản phiên 13/4 cũng sụt giảm so với 3 phiên trước nên động lượng bứt phá của phiên tăng không lớn.

“Nhà đầu tư vẫn nên nắm giữ danh mục đồng thời căn nhịp điều chỉnh của thị trường chung khi VN-Index test lại vùng hỗ trợ 1.706 điểm để mở thêm vị thế mua, gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

VN-Index tiếp tục dao động tích cực đan xen rung lắc

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), về kỹ thuật, VN-Index đang duy trì trạng thái hồi phục tích cực sau khi vượt lại vùng cản 1.750 điểm, với cấu trúc nến cho thấy lực mua vẫn chiếm ưu thế trong ngày. Điểm tích cực là chỉ số hiện đã nằm trên MA5, MA10, MA20, MA50, MA100 và MA150, qua đó củng cố đáng kể cấu trúc tăng ngắn hạn cũng như cải thiện tín hiệu trung hạn; tuy nhiên, việc mức đóng cửa đang tiến gần vùng kháng cự 1.765–1.770 điểm, trong khi thanh khoản chỉ ở mức xấp xỉ tham chiếu chứ chưa bùng nổ thêm, cho thấy nhịp tăng hiện tại dù tích cực nhưng có thể sớm xuất hiện rung lắc kỹ thuật.

VN-Index tiếp tục dao động tích cực đan xen rung lắc (Ảnh minh họa: KT)

Kịch bản xác suất cao cho phiên hôm nay 14/4 là VN-Index tiếp tục dao động tích cực nhưng đan xen rung lắc trong vùng 1.750–1.770 điểm; nếu giữ được nền trên 1.750, chỉ số còn cơ hội mở rộng đà tăng lên 1.780 điểm.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 55–70%, ưu tiên giữ các vị thế khỏe và chỉ gia tăng ở nhịp xác nhận hoặc pullback đẹp. Nhà đầu tư trung–dài hạn tiếp tục nắm giữ danh mục lõi, giải ngân từng phần ở các nhịp điều chỉnh về hỗ trợ với điều kiện cổ phiếu mục tiêu vẫn giữ cấu trúc tăng tốt và dòng tiền chưa suy yếu đáng kể, ưu tiên nhóm Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, Đầu tư công, Dầu khí,…”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đánh giá, VN-Index vẫn đang gặp khó trước vùng cản quanh đường MA50 tương ứng vùng 1.770-1.785 điểm. Thị trường có thể chịu áp lực điều chỉnh trong các phiên đầu tuần để kiểm định lại khoảng trống tăng điểm tuần trước, hoặc có thể kiểm định đường MA200 trong kịch bản tiêu cực hơn. Tuy vậy, BVSC giữ quan điểm kỳ vọng mức độ giảm sẽ không quá sâu và thị trường có thể sớm thiết lập trạng thái cân bằng trở lại trên vùng 1.680-1.700 điểm.

"Nhà đầu tư duy trì trạng tỷ trọng cổ phiếu/tiền mặt ở mức cân bằng và nâng dần của ngưỡng trailing stop để bảo toàn lợi nhuận cho các vị thế ngắn hạn đang nắm giữ. hoạt động mua trading có thể tiếp tục mở vị thế ở các thời điểm thị trường rung lắc, điều chỉnh. Tập trung các ngành có dự báo lợi nhuận quý 1 tích cực như: dầu khí, phân bón, ngân hàng, bán lẻ, tiêu dùng…", chuyên gia của BVSC nhận định.

