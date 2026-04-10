Nhận định chứng khoán 10/4: VN-Index kiểm định vùng hỗ trợ 1.720 – 1.730 điểm

VN-Index sẽ có nhịp chỉnh test lại khoảng Gap tăng giá

Trải qua phiên giao dịch bùng nổ ngày 8/4, VN-Index quay trở lại trạng thái “dừng chân” khi gặp phải ngưỡng cản khá mạnh tại vùng giá MA50 (1,753 điểm) cùng với tâm lý có phần thận trọng hơn của giới đầu tư. Tuy nhiên, áp lực điều chỉnh không trải dài ở nhiều nhóm ngành khi thị trường vẫn xuất hiện những cái tên sở hữu đà bứt phá mạnh mẽ phải kể tới như Bất động sản (NVL, IJC, DXS), Đầu tư công (HHV, VCG, FCN) và trở thành những điểm đến tin cậy của dòng tiền.

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh xuất hiện ở những nhóm ngành có mức độ tương quan cao với VN-Index như Chứng khoán (VCI, SSI) và Ngân hàng (BID, VPB và CTG). Sắc xanh có dấu hiệu “khởi nghĩa” trở lại trong phiên chiều khi số mã giảm điểm (191 mã) không còn yếu tố áp đảo so với số mã tăng điểm (124 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh cao hơn (13,9%) so với mức bình quân 20 phiên. Thị trường kìm hãm tâm lý hưng phấn của các “chứng sĩ” tương đối kịp thời, tránh khỏi những cú “fomo” bất chấp, kém bền vững trong những phiên tới. Chốt phiên giao dịch ngày 9/4, VN-Index đóng cửa ở mức 1.736,68 điểm, giảm 19,87 điểm (-1,13%).

Thị trường duy trì nhịp độ giao dịch khi khối lượng khớp lệnh ở mức cao hơn (13,9%) so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 1,065 triệu cổ phiếu (-15,42%), tương đương giá trị đạt 28.926 tỷ đồng (-17,32%).

VN-Index có phiên nghỉ chân trở lại khi 16/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Thép (0,95%), Thủy sản (0,83%) và Xây dựng (0,34%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Bảo hiểm (-3,12%), Hóa chất (-3,09%) và Dầu khí (-2,38%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong phiên 9/4.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index có phiên điều chỉnh khá ngay sau phiên bùng nổ tăng mạnh liền trước. Tuy vậy mức giảm không quá mạnh và thanh khoản cũng sụt giảm so với phiên trước nên xung lực tăng điểm của phiên trước đó chưa bị triệt tiêu. Không loại trừ khả năng VN-Index sẽ có nhịp chỉnh test lại khoảng Gap tăng giá phiên 8/4, mốc 1.706 điểm rồi sau đó mới quay lại xu hướng tích cực.

“Nhà đầu tư nên nắm giữ danh mục và tận dụng nhịp rung lắc đưa VN-Index về vùng hỗ trợ quanh mốc 1.706 điểm để mở thêm vị thế mua, gia thêm tỷ trọng cổ phiếu, ưu tiên những mã đang có lợi nhuận trong danh mục”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

VN-Index tiếp tục rung lắc và kiểm định vùng hỗ trợ 1.720 – 1.730 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), về kỹ thuật, VN-Index đang bước vào pha kiểm định lại nhịp breakout trước đó sau khi ghi nhận phiên giảm đầu tiên với mức đóng cửa tại 1.736,68 điểm (-1,13%) và cấu trúc nến cho thấy áp lực chốt lời ngắn hạn xuất hiện rõ khi chỉ số không giữ được vùng cao trong ngày. Điểm tích cực là dù điều chỉnh trên nền thanh khoản tăng, chỉ số vẫn duy trì phía trên MA5, MA10, MA20, MA150 và MA200, tức cấu trúc tăng ngắn hạn vẫn chưa bị phá vỡ; tuy nhiên, việc lùi xuống dưới MA50 và đóng cửa gần thấp nhất phiên cho thấy thị trường nhiều khả năng sẽ cần thêm thời gian hấp thụ cung thay vì tiếp tục tăng thẳng.

Kịch bản xác suất cao cho phiên hôm nay 10/4 là VN-Index tiếp tục rung lắc, và kiểm định vùng hỗ trợ 1.720 – 1.730 điểm; nếu giữ được vùng này, chỉ số vẫn có cơ hội quay lại kiểm định 1.740–1.750 điểm và tích cực hơn là 1.760–1.770 điểm.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 45–60%, ưu tiên giữ các vị thế khỏe, hạn chế mua đuổi mới và chỉ gia tăng ở nhịp retest thành công;. Nhà đầu tư trung–dài hạn tiếp tục nắm giữ danh mục lõi, giải ngân từng phần ở các nhịp điều chỉnh về hỗ trợ với điều kiện cổ phiếu mục tiêu vẫn giữ cấu trúc tăng tốt và dòng tiền chưa suy yếu đáng kể, ưu tiên nhóm Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, Đầu tư công, Dầu khí,…”, chuyên gia của ASEASC khuyến nghị.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đánh giá, chỉ số VN-Index có phiên điều chỉnh với sắc đỏ chiếm ưu thế. Mặc dù vậy, lực bán không mạnh. Vùng 1.726 - 1.730 điểm đang là hỗ trợ cho chỉ số và chỉ số có thể sẽ biến động hẹp tích lũy trong phiên. Nhìn chung, chỉ số vẫn đang củng cố đà tăng với vùng 1.760 - 1.775 điểm sẽ được hướng tới. Nhà đầu tư nên quan sát phản ứng giá tại khu vực trên khi khả năng rung lắc sẽ diễn ra tại đây.

“Mặc dù thị trường có thể tiếp tục tăng điểm, tuy nhiên, nhà đầu tư có thể chốt lời các vị thế sẵn có ở nhịp tăng và hạn chế mua đuổi”, chuyên gia của YSVN lưu ý.

