Nhận định chứng khoán 23/6: VN-Index hồi phục mạnh nhưng dòng tiền chưa lan tỏa

Xu hướng thị trường chung đã xác nhận đảo chiều

VN-Index trải qua phiên giao dịch cải thiện mạnh mẽ về chỉ số và hình thành cây nến Marubozu tăng điểm với giá đóng cửa gần cao nhất phiên khi sắc tím tới từ bộ đôi VIC và VHM trở thành “kim chỉ nam” đưa thị trường lấy lại những mốc điểm đã đánh mất ở nhịp giảm trước đó. Ngoài ra, một số cổ phiếu nổi bật ngành Ngân hàng, Điện & Năng lượng và Dầu khí cũng ghi nhận sự tích cực nhất định với biên độ tăng điểm quanh ngưỡng (2 – 6%) phải kể đến như LPB, BID, POW, PC1 và PVD.

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh nằm rải rác ở nhiều nhóm ngành, trong đó các “nhà băng” đóng góp tới 4 cái tên trong top 8 cổ phiếu gây giảm điểm nhiều nhất tới thị trường chung. Độ mở thị trường vẫn cho thấy sự lấn lướt tới từ “phe gấu” khi số mã giảm điểm (183 mã) nhiều hơn so với số mã tăng điểm (133 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-19,2%) so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 22/6, VN-Index đóng cửa ở mức 1.857,91 điểm, tăng 33,38 điểm (1,83%).

Chốt phiên giao dịch ngày 22/6, VN-Index đóng cửa ở mức 1.857,91 điểm, tăng 33,38 điểm

Phiên đầu tuần phục hồi thiếu vắng sự hậu thuẫn tới từ thanh khoản khi khối lượng khớp lệnh thấp hơn (-19,2%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 519 triệu cổ phiếu (-14,94%), tương đương giá trị đạt 14.629 tỷ đồng (-22,39%).

Nhờ dòng tiền nhập cuộc ở những cổ phiếu vốn hóa lớn, VN-Index đóng cửa với 13/21 nhóm ngành ghi nhận biên độ tăng điểm. Bất động sản (5,95%), Hóa chất (4,48%) và Nhựa (2,6%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Bất động sản Khu công nghiệp (-1,17%), Công nghệ viễn thông (-0,93%) và Bảo hiểm (-0,93%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất phiên 22/6.

Nhận định chứng khoán 22-26/6: VN-Index giằng co quanh vùng 1.820–1.830 điểm VOV.VN - Với việc dòng tiền suy yếu qua chỉ báo MFI (33), thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì nhịp giằng co trong biên độ hẹp quanh vùng 1.820-1.830 điểm trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn, do đó, nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng danh mục ở mức trung bình và hạn chế mua đuổi trong các nhịp hồi.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index bứt phá tăng mạnh về điểm số trong ngày giao dịch mở đầu tuần 22/6. Điểm đáng chú ý là biên độ tăng điểm của thị trường chung phụ thuộc rất lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn họ Vin. Riêng 3 mã (VIC, VHM, VRE) đã đóng góp tới (32,76 điểm) gần với số điểm tăng (33,38 điểm) của thị trường. Thanh khoản phiên này sụt giảm nhẹ so với phiên trước, khối lượng khớp lệnh thấp hơn (-19,2%) so với mức bình quân 20 phiên. Điểm khác biệt lớn nhất là dòng tiền tăng điểm trong phiên 22/6 phân bổ vào nhóm cổ phiếu tăng giá lớn hơn (1,3 lần) so với nhóm cổ phiếu giảm giá, trong khi số cổ phiếu giảm giá vẫn áp đảo (183 mã giảm/133 mã tăng). Đây là một tín hiệu tích cực hơn cho thấy ngoài nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn họ Vin, dòng tiền tăng điểm cũng bắt đầu có tín hiệu lan tỏa ra một số nhóm cổ phiếu khác.

“Xu hướng thị trường chung đã xác nhận đảo chiều và củng cố thêm xu hướng tăng điểm phiên 22/6. Tuy vậy, dòng tiền vẫn chưa có sự lan tỏa mạnh ra nhiều nhóm ngành và thanh khoản vẫn ở mức thấp, nên nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, giữ danh mục và chờ đợi sự bùng nổ của thanh khoản mới mở lại thế mua ròng mới”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

Thị trường nhiều khả năng sẽ bị chi phối về mặt điểm số bởi các cổ phiếu vốn hóa lớn

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang phát đi tín hiệu hồi phục kỹ thuật với tâm thế thận trọng khi đóng cửa gần 1.858 điểm, xác lập trạng thái trung tính trên các đường MA10 và MA20 cùng động lực tăng từ RSI (14) ở mức 57, dù dòng tiền thực tế vẫn cho thấy sự phân hóa qua chỉ báo MFI khiêm tốn ở mức 40. Mặc dù bên mua đang chiếm ưu thế ngắn hạn giúp chỉ số duy trì đà tăng, nhưng sự thiếu đồng thuận giữa giá và động lượng cho thấy xu hướng tăng chưa thực sự bền vững, đòi hỏi nhà đầu tư cần quan sát kỹ phản ứng tại vùng kháng cự 1.870-1.880 để xác nhận xu thế.

Trong kịch bản cơ sở, thị trường nhiều khả năng sẽ giằng co trong biên độ hẹp ở đầu phiên trước khi định hình rõ xu hướng vào cuối ngày, do đó, chiến lược tối ưu lúc này là duy trì tỷ trọng danh mục ở mức trung bình, hạn chế mua đuổi và tập trung giao dịch ngắn hạn theo biên độ 1.850-1.880, ưu tiên các nhóm ngành có câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, nâng hạng thị trường, các nghị quyết phát triển kinh tế hoặc chu kỳ offshore dầu khí.

Thị trường nhiều khả năng sẽ giằng co trong biên độ hẹp ở đầu phiên trước khi định hình rõ xu hướng vào cuối ngày (Ảnh minh họa: KT)

“Đối với nhà đầu tư trung và dài hạn, các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ trung hạn vẫn là cơ hội giải ngân từng phần vào các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao thuộc nhóm Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, Đầu tư công và Dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC nhận định.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đánh giá, VN-Index tiếp tục tăng điểm nhờ sự tăng giá mạnh của một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Chỉ số đã vượt qua đường trung bình động 50 phiên, hướng tới thử thách vùng kháng cự tiếp theo tại 1.860-1.870 điểm. Diễn biến thị trường nhiều khả năng sẽ bị chi phối về mặt điểm số bởi các cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi các nhóm cổ phiếu còn lại tiếp tục phân hóa mạnh.

“Nhà đầu tư có thể điều chỉnh giảm tỷ trọng tiền mặt/cổ phiếu xuống mức dưới 50% qua việc tăng nhẹ tỷ trọng vị thế ngắn hạn tuần này. Đối với các vị thế đang có duy trì nắm giữ và nâng dần ngưỡng chặn lãi (trailing stop), đồng thời chủ động chốt lời từng phần khi thị trường tiếp cận vùng cản”, chuyên gia của BVSC khuyến nghị.

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