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Nhận định chứng khoán 26/8: VN-Index có thể điều chỉnh, cơ hội mua đang mở ra

Thứ Tư, 06:15, 26/08/2026
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VOV.VN - VN-Index có phiên tăng thứ 4 liên tiếp nhưng đà tăng suy yếu khi áp lực chốt lời gia tăng. Các chuyên gia cho rằng xu hướng tích cực chưa bị phá vỡ, nhà đầu tư có thể tận dụng nhịp điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu.

► Một số cổ phiếu cần quan tâm 26/8: Cơ hội tiềm năng với QTP và BSR

Nhà đầu tư có thể mở thêm vị thế mua

Nối tiếp đà tăng trong 3 phiên trước đó, VN-Index khởi động trong sắc xanh và có thời điểm bùng nổ mạnh nhờ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (VIC, VHM) đẩy chỉ số vượt ngưỡng tâm lý 1.800 lên mốc 1.812 điểm. Đây là mốc cao nhất trong phiên và ngay sau đó áp lực bán bắt đầu đổ bộ xuống nhiều nhóm ngành khác nhau, trong khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn cũng thu hẹp đà tăng khiến VN-Index đóng cửa chỉ còn tăng nhẹ gần 3 điểm. Áp lực bán đã quay lại chiếm ưu thế khi dòng tiền phân bổ vào nhóm cổ phiếu giảm giá tăng mạnh, lấn át dòng tiền chảy vào nhóm cổ phiếu tăng giá (1,25 lần) nên nếu không có sắc xanh của VIC thì VN-Index đã đóng cửa trong sắc đỏ. Kết phiên giao dịch ngày 25/8, VN-Index đóng cửa ở mức 1.791,41 điểm, tăng 2,63 điểm (0,15%).

Thanh khoản sụt giảm nhẹ về khối lượng so với phiên hôm qua, nhưng lại tăng về giá trị do dòng tiền chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Lũy kế đến hết phiên, thanh khoản trên HSX đạt 840 triệu cổ phiếu (-4,64%), tương đương với giá trị đạt 21.400 tỷ đồng (10,25%).

nhan dinh chung khoan 26 8 vn-index co the dieu chinh, co hoi mua dang mo ra hinh anh 1
Kết phiên giao dịch ngày 25/8, VN-Index đóng cửa ở mức 1.791,41 điểm, tăng 2,63 điểm

Đóng cửa trong sắc xanh nhờ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, nhưng áp lực bán lại chiếm áp đảo trên các nhóm ngành khiến sắc đỏ chiếm ưu thế với 14/21 nhóm ngành giảm điểm. Thép (-2,0%), Dầu khí (-1,99%), Bán lẻ (-1,43%)… là những nhóm ngành giảm sâu nhất. Ở chiều hướng tích cực nâng đỡ cho thị trường có Bất động sản (1,58%), Hóa chất (1,32%), Bất động sản Khu công nghiệp (0,66%), Ngân hàng (0,54%)… giúp VN-Index có phiên tăng thứ 4 liên tiếp.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index duy trì sắc xanh phiên thứ 4 liên tiếp. Tuy nhiên, biên độ tăng điểm đã suy yếu nhiều khi kết phiên và bị chi phối mạnh bởi cổ phiếu vốn hóa lớn (VIC) mà không có sự lan tỏa ra nhiều nhóm ngành khác. Thanh khoản phiên 25/8 giảm nhẹ so với phiên liền trước nhưng vẫn ở mức cao khi khối lượng khớp lệnh vượt (16,5%) so với mức bình quân 20 phiên. Có thời điểm VN-Index duy trì tín hiệu rất tích cực và vượt qua mốc tâm lý 1.800 điểm, nhưng áp lực chốt lời có xu hướng gia tăng khiến VN-Index đóng cửa chưa thể chinh phục được. Kết phiên, VN-Index xuất hiện mô hình nến “Gravestone Doji” báo hiệu đà tăng đã chững lại và khả năng sẽ có nhịp chỉnh trong các phiên tới.

“Xu hướng tích cực được hình thành qua 4 phiên tăng vừa qua chưa mất nên nhịp chỉnh là thời điểm để nhà đầu tư có thể mở thêm vị thế mua. Nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ danh mục, tận dụng nhịp rung lắc của thị trường chung kéo VN-Index về vùng hỗ trợ quanh mốc 1.765 – 1.770 điểm để gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu, ưu tiên những mã trong danh mục đang có lợi nhuận”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

VN-Index nhiều khả năng sẽ dao động tích lũy trong biên độ hẹp tại vùng 1.790–1.800

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang củng cố xu hướng tăng ngắn hạn khi duy trì đóng cửa trên các đường MA10 và MA20, kết hợp cùng động lực từ chỉ báo RSI và MFI đều cải thiện quanh ngưỡng 57-59, cho thấy dòng tiền vẫn đang ủng hộ đà hồi phục. Tuy nhiên, sự xuất hiện của nến Doji đỏ cùng áp lực cung gia tăng về cuối phiên phản ánh trạng thái giằng co, đòi hỏi thị trường cần thêm tín hiệu xác nhận để vượt qua các vùng cản kế tiếp.

“Trong kịch bản cơ sở, chỉ số nhiều khả năng sẽ dao động tích lũy trong biên độ hẹp tại vùng 1.790–1.800 trước khi định hình xu hướng rõ nét hơn, do đó nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng trung bình, tránh mua đuổi và tập trung giao dịch theo biên độ 1.790–1.820, đồng thời chú trọng các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng. Đối với chiến lược trung và dài hạn, các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ là cơ hội để giải ngân từng phần vào các nhóm ngành dẫn dắt có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

nhan dinh chung khoan 26 8 vn-index co the dieu chinh, co hoi mua dang mo ra hinh anh 2
VN-Index nhiều khả năng sẽ dao động tích lũy trong biên độ hẹp tại vùng 1.790–1.800 (Ảnh minh họa: KT)

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đánh giá, xhỉ số VN-Index ghi nhận diễn biến rung lắc với mẫu hình nến Doji cho thấy sự lưỡng lự của giá. Mặc dù vậy, chỉ số vẫn duy trì trên khoảng trống giá lên ngày 24/8 (vùng 1.780 điểm) và chỉ báo động lượng thị trường đang khá tích cực. Do đó, thị trường chỉ đang điều chỉnh kỹ thuật với xác suất chỉ số điều chỉnh về 1.775-1.780 điểm trong vài phiên tới trước khi tăng trở lại.

“Nhà đầu tư có thể mua mới ở nhịp điều chỉnh về 1.770-1.780 điểm ở các phiên tới. Nhà đầu tư có thể chú ý tới các nhóm ngành như Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, Vingroup, Cao su, Logistics và Cảng biển và top cổ phiếu được mua bởi FTSE GEIS”, chuyên gia của YSVN nhận định.

CTV Kim Oanh/VOV.VN
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