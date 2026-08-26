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Một số cổ phiếu cần quan tâm 26/8: Cơ hội tiềm năng với QTP và BSR

Thứ Tư, 05:00, 26/08/2026
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VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 26/8. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như QTP và BSR đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Khuyến nghị tăng tỷ trọng đối với cổ phiếu QTP

Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco) khuyến nghị tăng tỷ trọng đối với mã cổ phiếu của Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP – sàn UPCoM) với giá mục tiêu 12.500 đồng/cổ phiếu, mang lại mức sinh lời kỳ vọng 14%.

Doanh thu thuần Quý 2/2026 đạt 3.625 tỷ đồng (+27% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 327 tỷ đồng (+72% so với cùng kỳ) nhờ sản lượng điện tăng 13,8% và giá bán tăng bình quân 11,2%. Biên lợi nhuận gộp đạt 11,6% so với 9,3% cùng kỳ.

mot so co phieu can quan tam 26 8 co hoi tiem nang voi qtp va bsr hinh anh 1

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, QTP ghi nhận sản lượng điện đạt 3,8 tỷ Kwh (+5% so với cùng kỳ), doanh thu đạt 6.359 tỷ đồng (+10% so với cùng kỳ) và LNST đạt 524 tỷ đồng (+44% so với cùng kỳ). Hiện tại, cổ phiếu giao dịch tại P/E là 4,08x và P/B là 0,84x.

Agriseco đánh giá triển vọng QTP trong nửa cuối năm 2026 tích cực nhờ nhu cầu điện miền Bắc duy trì cao, đặc biệt trong bối cảnh El Nino được dự báo mạnh lên, hỗ trợ huy động các nguồn nhiệt điện. Bên cạnh đó, việc tiến độ dự án nâng cấp hệ thống xử lý khí thải được lùi sang năm 2027 giúp giảm áp lực dừng máy trong năm 2026, tạo điều kiện để QTP duy trì sản lượng và tận dụng mức huy động cao trong giai đoạn cuối năm. Giá cổ phiếu đã điều chỉnh khoảng 25% từ vùng đỉnh, phần nào phản ánh các lo ngại về chi phí đầu tư và áp lực tài chính từ dự án. Bên cạnh đó, kỳ vọng SCIC thoái vốn có thể là yếu tố hỗ trợ giá cổ phiếu. Agriseco khuyến nghị tăng tỷ trọng đối với cổ phiếu QTP với giá mục tiêu 12.500 đồng/cổ phiếu, upside 14%.

Khuyến nghị tăng tỷ trọng đối với cổ phiếu BSR

Công ty Chứng khoán Agriseco khuyến nghị tăng tỷ trọng đối với cổ phiếu của Công ty CP Lọc – Hóa dầu Bình Sơn (BSR – sàn HSX) với giá mục tiêu 30.000 đồng/cổ phiếu.

Kết quả kinh doanh Quý 2/2026 ghi nhận doanh thu thuần đạt 58.717 tỷ đồng (+59,7% so với cùng kỳ năm trước), biên lợi nhuận gộp cải thiện mạnh lên mức 14,7% nhờ chênh lệch lớn giữa giá sản phẩm lọc dầu và giá dầu thô đầu vào. Lợi nhuận sau thuế đạt 7.461 tỷ đồng, gấp 8,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

mot so co phieu can quan tam 26 8 co hoi tiem nang voi qtp va bsr hinh anh 2

Lũy kế 6 tháng đầu năm, BSR đạt doanh thu thuần 104.636 tỷ đồng (+52,4% so với cùng kỳ năm trước). Agriseco kỳ vọng kết quả kinh doanh cuối năm của BSR tiếp tục duy trì tích cực khi biên lợi nhuận lọc dầu khu vực Đông Nam Á được dự báo neo ở mức cao.

Giá cổ phiếu BSR đang vượt lên và duy trì ổn định trên các đường trung bình động MA10, MA20 và MA50 ngày. RSI tăng lên mốc 60,7 nhưng chưa vào vùng quá mua, trong khi MACD duy trì trên đường tín hiệu. Kháng cự gần đặt tại 29.000 đồng/cổ phiếu, hỗ trợ gần được đặt tại 25.000 đồng/cổ phiếu. Cắt lỗ nếu giá đóng cửa dưới mốc hỗ trợ 25.000 đồng/cổ phiếu.

Nhận định chứng khoán 26/8: VN-Index có thể điều chỉnh, cơ hội mua đang mở ra

CTV Kim Oanh/VOV.VN
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