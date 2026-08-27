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Nhận định chứng khoán 27/8: VN-Index hướng tới vùng 1.840-1.850 điểm

Thứ Năm, 06:15, 27/08/2026
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VOV.VN - VN-Index tiếp tục duy trì đà tăng phiên thứ 5 liên tiếp, đóng cửa ngày 26/8 tại 1.821,32 điểm. Chuyên gia nhận định, chỉ số có thể hướng tới vùng kháng cự 1.840-1.850 điểm, đồng thời khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế mua đuổi và ưu tiên giải ngân khi thị trường rung lắc.

VN-Index có thể lên mốc kháng cự 1.843 – 1.850 điểm

Trong khi phiên sáng cho thấy “phe gấu” vẫn hiện diện khi tâm lý thận trọng bao trùm thị trường và chỉ số liên tục gặp khó tại các ngưỡng kháng cự, phiên chiều chứng kiến sự áp đảo của bên mua, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. VIC (+4,31%) đóng góp tới một nửa số điểm tăng của thị trường trong phiên bứt phá. Tuy nhiên, tâm điểm chú ý thuộc về TCB khi tăng kịch biên độ, với hơn 5,5 triệu cổ phiếu chờ mua ở mức giá trần, sau những thông tin tích cực về sự quan tâm của dòng vốn quốc tế. Bên cạnh đó, một số bluechip khác cũng hưởng lợi theo dòng tiền, tăng khoảng 2-3% như: TCX, MWG, GVR, MBB…

Ở chiều ngược lại, sắc đỏ chủ yếu xuất hiện ở những cổ phiếu thuộc nhóm Midcap và biên độ điều chỉnh cũng không lớn nên ảnh hưởng giảm tới VN-Index được thu hẹp đáng kể. Độ mở nghiêng về sắc xanh khi số mã tăng điểm (182 mã) nhiều hơn so với số mã giảm điểm (125 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh nhỉnh hơn (5,1%) so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 26/8, VN-Index kết phiên ở mức 1.821,32 điểm, tăng 29,91 điểm (1,67%).

nhan dinh chung khoan 27 8 vn-index huong toi vung 1.840-1.850 diem hinh anh 1
Chốt phiên giao dịch ngày 26/8, VN-Index kết phiên ở mức 1.821,32 điểm, tăng 29,91 điểm

Thị trường duy trì nhịp độ giao dịch tích cực khi thanh khoản khớp lệnh nhỉnh hơn (5,1%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 733 triệu cổ phiếu (-12,82%), tương đương giá trị đạt 19.931 tỷ đồng (-6,87%).

Phiên giao dịch bùng nổ của một số cái tên tiêu biểu và độ mở nghiêng về sắc xanh khi có 21/35 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Bất động sản (2,49%), Cao su (2,38%) và Bất động sản Khu công nghiệp (2,38%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Đường (-1,49%), Dịch vụ ăn uống và lưu trú (-1,37%) và Hóa chất cơ bản (-0,78%) là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất phiên 26/8.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), mở cửa điều chỉnh nhẹ, VN-Index nhanh chóng lấy lại sắc xanh và giao dịch bùng nổ về cuối phiên, đóng cửa ở mức cao nhất. Thanh khoản phiên 26/8 sụt giảm nhẹ với phiên trước, nhưng vẫn ở mức cao khi khối lượng khớp lệnh vẫn nhỉnh hơn (5,1%) so với mức bình quân 20 phiên. Điểm đáng chú ý trong phiên này là VN-Index chỉnh phục mốc 1.820 điểm với sắc xanh có sự lan tỏa ra một số nhóm ngành mà không còn tập trung lớn ở nhóm họ Vin. Phiên tăng này đánh dấu một tín hiệu tích cực về mặt điểm số và phủ nhận áp lực điều chỉnh gây ra lực cung phản ánh qua mô hình nến “Gravestone Doji” trước đó. Xu hướng tăng được củng cố sau phiên tăng ngày 26/8 dù VN-Index đang duy trì mạch 5 phiên tăng liên tiếp.

“Mạch tăng này có thể sẽ đẩy VN-Index lên mốc kháng cự 1.843 – 1.850 điểm trong các phiên tới. Tại mốc này khả năng sẽ áp lực bán gia tăng, nên nhà đầu tư hạn chế việc mua đuổi khi VN-Index tiếp cận mốc trên. Trong trường hợp có nhịp rung lắc trong các phiên tới, nhà đầu tư có thể mở thêm vị thế mua, gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu, ưu tiên những mã đang có lợi nhuận trong danh mục”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

VN-Index tiếp tục đà tăng để kiểm định vùng kháng cự 1.840–1.850 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang củng cố xu hướng tăng ngắn hạn một cách thuyết phục khi đóng cửa tại 1.821 điểm, xác lập vị thế vững chắc trên đường MA10 và MA20 cùng sự đồng thuận từ các chỉ báo động lượng RSI (63) và dòng tiền MFI (66). Với việc giá đóng cửa tiệm cận mức cao nhất ngày cùng áp lực mua chiếm ưu thế, chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục đà tăng để kiểm định vùng kháng cự 1.840–1.850 điểm trong phiên hôm nay 27/8.

“Trước kịch bản thị trường duy trì quán tính tích cực, nhà đầu tư ngắn hạn nên ưu tiên chiến lược mua tại các nhịp điều chỉnh thay vì đuổi giá, đồng thời chủ động chốt lời từng phần tại vùng kháng cự và chỉ gia tăng tỷ trọng khi có tín hiệu bứt phá kèm thanh khoản xác nhận. Nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng các nhịp rung lắc về vùng hỗ trợ để tích lũy dần các cổ phiếu đầu ngành thuộc nhóm Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, Công nghệ và Đầu tư công vốn đang sở hữu nền tảng cơ bản vững chắc cùng định giá hấp dẫn”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

nhan dinh chung khoan 27 8 vn-index huong toi vung 1.840-1.850 diem hinh anh 2
VN-Index tiếp tục đà tăng để kiểm định vùng kháng cự 1.840–1.850 điểm (Ảnh minh họa: KT)

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đánh giá, chỉ số VN-Index có phiên tăng mạnh với thanh khoản sụt giảm nhẹ nhưng vẫn ở trên trung bình 20 phiên. Độ rộng thị trường tích cực và động lượng tăng vẫn đang duy trì nên chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục hướng lên gần vùng 1.840 điểm trong các phiên còn lại của tuần. Ở kịch bản điều chỉnh, khu vực 1.790-1.800 điểm đang là hỗ trợ gần nhất cho chỉ số.

“Nhà đầu tư có thể mua mới với tỷ trọng cổ phiếu cao hơn tiền. Đồng thời, các nhóm ngành mà chúng tôi đánh giá cao bao gồm Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, Vingroup, Cao su, Logistics và Cảng biển và top cổ phiếu được mua bởi FTSE GEIS”, chuyên gia của YSVN nêu quan điểm.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 27/8: Cơ hội tiềm năng với FRT và DPM

Diệp Diệp/VOV.VN
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