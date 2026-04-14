Phú Thọ có trên 4.200 ha cam, bưởi đặc sản có thương hiệu, chỉ dẫn địa lý

Tỉnh Phú Thọ hiện có tổng diện tích cam, bưởi đặc sản có thương hiệu, chỉ dẫn địa lý trên địa bàn đạt hơn 4.200 ha. Riêng diện tích bưởi sản xuất theo hướng an toàn đạt trên 3,1 nghìn ha, trong đó diện tích được chứng nhận VietGAP đạt hơn 1.900 ha, GlobalGAP trên 100 ha. Tỷ lệ áp dụng IPM (quản lý dịch hại tổng hợp) đạt gần 94%, góp phần nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm và đáp ứng yêu cầu thị trường.

Đặc biệt, bưởi Đoan Hùng là sản phẩm nông nghiệp đã được cấp chỉ dẫn địa lý và 3 lần được vinh danh “Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam”, khẳng định giá trị bền vững và khả năng xuất khẩu sang các thị trường khó tính như EU và Hoa Kỳ. Cam Cao Phong đã được cấp chỉ dẫn địa lý với 5 tổ chức kinh tế tập thể, 1 cơ sở kinh doanh và trên 2.000 hộ trồng cam được hưởng lợi. Sản phẩm cam Cao Phong hiện có mặt tại các hệ thống phân phối lớn như Big C, VinMart, Metro và được xuất khẩu sang Vương quốc Anh – thị trường có yêu cầu cao về an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Hiện Cam Cao Phong và bưởi Đoan Hùng là hai sản phẩm nông nghiệp chủ lực đã được xây dựng thương hiệu và bảo hộ chỉ dẫn địa lý, góp phần nâng cao giá trị gia tăng, khẳng định chất lượng trên thị trường. Đây là cơ sở quan trọng để Phú Thọ tiếp tục phát triển nông nghiệp hàng hóa, mở rộng sản phẩm OCOP, đồng thời thúc đẩy liên kết sản xuất gắn với du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm trong thời gian tới.