Phú Thọ có trên 4.200 ha cam, bưởi đặc sản có thương hiệu, chỉ dẫn địa lý

Thứ Ba, 17:16, 14/04/2026
VOV.VN - Với định hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn xây dựng thương hiệu và chỉ dẫn địa lý, tỉnh Phú Thọ đã hình thành vùng trồng cam, bưởi đặc sản quy mô trên 4.200 ha, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ và tạo nền tảng phát triển OCOP, du lịch nông nghiệp.

Tỉnh Phú Thọ hiện có tổng diện tích cam, bưởi đặc sản có thương hiệu, chỉ dẫn địa lý trên địa bàn đạt hơn 4.200 ha. Riêng diện tích bưởi sản xuất theo hướng an toàn đạt trên 3,1 nghìn ha, trong đó diện tích được chứng nhận VietGAP đạt hơn 1.900 ha, GlobalGAP trên 100 ha. Tỷ lệ áp dụng IPM (quản lý dịch hại tổng hợp) đạt gần 94%, góp phần nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm và đáp ứng yêu cầu thị trường.

phu tho co tren 4.200 ha cam, buoi dac san co thuong hieu, chi dan dia ly hinh anh 1
Bưởi Đoan Hùng là sản phẩm nông nghiệp đã được cấp chỉ dẫn địa lý và 3 lần được vinh danh “Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam”

Đặc biệt, bưởi Đoan Hùng là sản phẩm nông nghiệp đã được cấp chỉ dẫn địa lý và 3 lần được vinh danh “Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam”, khẳng định giá trị bền vững và khả năng xuất khẩu sang các thị trường khó tính như EU và Hoa Kỳ. Cam Cao Phong đã được cấp chỉ dẫn địa lý với 5 tổ chức kinh tế tập thể, 1 cơ sở kinh doanh và trên 2.000 hộ trồng cam được hưởng lợi. Sản phẩm cam Cao Phong hiện có mặt tại các hệ thống phân phối lớn như Big C, VinMart, Metro và được xuất khẩu sang Vương quốc Anh – thị trường có yêu cầu cao về an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Hiện Cam Cao Phong và bưởi Đoan Hùng là hai sản phẩm nông nghiệp chủ lực đã được xây dựng thương hiệu và bảo hộ chỉ dẫn địa lý, góp phần nâng cao giá trị gia tăng, khẳng định chất lượng trên thị trường. Đây là cơ sở quan trọng để Phú Thọ tiếp tục phát triển nông nghiệp hàng hóa, mở rộng sản phẩm OCOP, đồng thời thúc đẩy liên kết sản xuất gắn với du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm trong thời gian tới.

 

Thừa Xuân/VOV-Tây Bắc
Tin liên quan

Người dân Đoan Hùng cười rạng rỡ qua cầu phao trong ngày 29 Tết
Du lịch Phú Thọ đón đoàn lữ hành quốc tế khảo sát điểm đến, mở rộng thị trường
Phú Thọ tăng cường kết nối, nâng tầm giá trị di sản văn hóa và trải nghiệm du lịch
