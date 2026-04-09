Du lịch Phú Thọ đón đoàn lữ hành quốc tế khảo sát điểm đến, mở rộng thị trường

Thứ Năm, 09:02, 09/04/2026
VOV.VN - Ngày 8/4, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Phú Thọ phối hợp với các đơn vị đón đoàn doanh nghiệp lữ hành quốc tế khảo sát dịch vụ và kết nối thị trường. Phú Thọ đang phấn đấu trở thành điểm đến đặc sắc, thân thiện và hấp dẫn trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế.

Vị trí cửa ngõ kết nối Trung du và miền núi phía Bắc với Hà Nội và đồng bằng sông Hồng, cùng hệ thống giao thông liên vùng thuận lợi gần Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Phú Thọ sở hữu điều kiện thuận lợi để tham gia sâu hơn vào các tuyến du lịch quốc tế. Hiện nay, Phú Thọ đóng vai trò quan trọng trong bản đồ kết nối sản phẩm phía Bắc, nơi giữ vai trò “điểm đến cội nguồn” của Việt Nam và trở thành một mắt xích chủ chốt trong chuỗi giá trị du lịch liên vùng.

Đoàn lữ hành quốc tế thăm Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Ảnh: Thúy Hà

Trong khuôn khổ chương trình lần này, Hiệp hội Du lịch Phú Thọ đã tổ chức đưa đoàn lữ hành quốc tế trực tiếp khảo sát các dịch vụ, điểm đến nổi bật tại Phú Thọ như Khu di tích lịch sử Đền Hùng, đình Hùng Lô, Tam Đảo, Tây Thiên, Đại Lải...; tìm hiểu các giá trị văn hóa đặc sắc như Hát Xoan, trải nghiệm gói bánh chưng... Tối 8/4, đông đảo doanh nghiệp du lịch trong nước và quốc tế cùng tham gia các hoạt động xúc tiến điểm đến, gặp gỡ và kết nối doanh nghiệp tại Việt Trì.

Chương trình xúc tiến điểm đến, gặp gỡ và kết nối doanh nghiệp tại Việt Trì, Phú Thọ. Ảnh: Thúy Hà

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Khắc Hiếu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh tỉnh Phú Thọ xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, với định hướng xây dựng Phú Thọ trở thành "Trung tâm du lịch văn hóa - lễ hội đặc sắc của cả nước", đồng thời là điểm đến hàng đầu về du lịch cội nguồn, tâm linh, sinh thái và nghỉ dưỡng của khu vực phía Bắc; một cực tăng trưởng du lịch phía Tây của Thủ đô Hà Nội, có sức lan tỏa khu vực và quốc tế.

“Chúng tôi đặc biệt chú trọng xây dựng môi trường du lịch an toàn - thân thiện - chuyên nghiệp, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng sản phẩm và trải nghiệm du khách. Tỉnh Phú Thọ cam kết luôn đồng hành, chia sẻ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp trong quá trình hợp tác, đầu tư và phát triển thị trường”, ông Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh.

Giới thiệu di sản Hát Xoan tới các doanh nghiệp du lịch. Ảnh: Thúy Hà

Qua chuyến khảo sát, đoàn lữ hành quốc tế đã cảm nhận rõ hơn chiều sâu văn hóa và sức hấp dẫn của vùng đất Tổ; đồng thời định hình Phú Thọ là điểm đến đa dạng, kết hợp giữa giá trị di sản văn hóa - tâm linh và các sản phẩm nghỉ dưỡng núi, sinh thái, golf trong khu vực lân cận; từ đó mở ra khả năng hình thành các hành trình đa dạng, đáp ứng nhu cầu của nhiều phân khúc thị trường quốc tế.

Theo ông Nguyễn Ngọc Lân - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Phú Thọ, địa phương đang từng bước định hình một cấu trúc hài hòa phát huy tốt các giá trị của tài nguyên và tạo ra các điểm nhấn lợi thế trong cạnh tranh và phát triển sản phẩm du lịch. Trong đó, nổi bật là du lịch tâm linh gắn với Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương; các khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp và thể thao chất lượng cao; du lịch văn hóa cộng đồng từ những không gian văn hóa đặc sắc của các dân tộc. Ba điểm nhấn này không tách rời, mà đang dần kết nối thành một hệ sinh thái du lịch đa dạng, mở ra triển vọng mới cho tăng trưởng kinh tế và nâng cao giá trị địa phương.

Các doanh nghiệp lữ hành quốc tế tìm hiểu thông tin, sản phẩm du lịch Phú Thọ. Ảnh: Thúy Hà

Phát huy hiệu quả của chương trình famtrip, ông Nguyễn Ngọc Lân kỳ vọng các thành viên đoàn famtrip sẽ trở thành cầu nối đưa du khách quốc tế đến với Phú Thọ, nơi du khách không chỉ trải nghiệm sản phẩm du lịch đặc sắc mà còn cảm nhận sự thân thiện, hiếu khách của người dân cùng sự hỗ trợ tích cực từ chính quyền và các đơn vị dịch vụ.

Hiệp hội Du lịch Phú Thọ sẽ tiếp tục tăng cường kết nối các nguồn lực và định hình hướng đi chung cho cộng đồng doanh nghiệp du lịch, với mục tiêu nâng cao chất lượng du lịch điểm đến, không cung cấp các dịch vụ giá rẻ kém chất lượng, xây dựng môi trường phát triển lành mạnh bền vững. Ngành du lịch Phú Thọ tiếp tục mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác lớn ở cả trong nước và quốc tế nhằm xây dựng nguồn khách ổn định.

Phú Thọ giới thiệu tour du lịch đêm độc đáo “Đền Hùng lung linh nguồn cội”

VOV.VN - Sau sắp xếp địa giới hành chính, Phú Thọ đang dần khẳng định vị thế trung tâm du lịch quan trọng của khu vực trung du và miền núi phía Bắc. Với lợi thế về vị trí địa lý, hệ thống giao thông thuận tiện cùng nguồn tài nguyên du lịch phong phú, Phú Thọ hội tụ đầy đủ điều kiện để phát triển các loại hình du lịch.

Hải Nam/VOV.VN
Phú Thọ tăng cường kết nối, nâng tầm giá trị di sản văn hóa và trải nghiệm du lịch
Phú Thọ tăng cường kết nối, nâng tầm giá trị di sản văn hóa và trải nghiệm du lịch

VOV.VN - Với tiềm năng đa dạng và lợi thế kết nối vùng sau sắp xếp địa giới hành chính, du lịch Phú Thọ đang chuyển mình mạnh mẽ, trở thành điểm đến đa trải nghiệm với sự hòa quyện giữa thiên nhiên, con người, di sản và văn hóa bản địa, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Phú Thọ tăng cường kết nối, nâng tầm giá trị di sản văn hóa và trải nghiệm du lịch

Phú Thọ tăng cường kết nối, nâng tầm giá trị di sản văn hóa và trải nghiệm du lịch

VOV.VN - Với tiềm năng đa dạng và lợi thế kết nối vùng sau sắp xếp địa giới hành chính, du lịch Phú Thọ đang chuyển mình mạnh mẽ, trở thành điểm đến đa trải nghiệm với sự hòa quyện giữa thiên nhiên, con người, di sản và văn hóa bản địa, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trải nghiệm mới cho hành trình du lịch "Một vòng Phú Thọ"
Trải nghiệm mới cho hành trình du lịch "Một vòng Phú Thọ"

VOV.VN - Xác định Tam Đảo là một điểm đến quan trọng trong không gian du lịch mới của Phú Thọ, Hiệp hội Du lịch Phú Thọ cùng với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ đã tổ chức đoàn khảo sát tuyến điểm tại khu vực Vĩnh Phúc cũ, nhằm xây dựng mối liên kết và hình thành tuyến du lịch mới giữa các điểm đến như Việt Trì, Tam Đảo, Tây Thiên, Đại Lải...

Trải nghiệm mới cho hành trình du lịch "Một vòng Phú Thọ"

Trải nghiệm mới cho hành trình du lịch "Một vòng Phú Thọ"

VOV.VN - Xác định Tam Đảo là một điểm đến quan trọng trong không gian du lịch mới của Phú Thọ, Hiệp hội Du lịch Phú Thọ cùng với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ đã tổ chức đoàn khảo sát tuyến điểm tại khu vực Vĩnh Phúc cũ, nhằm xây dựng mối liên kết và hình thành tuyến du lịch mới giữa các điểm đến như Việt Trì, Tam Đảo, Tây Thiên, Đại Lải...

Xúc tiến du lịch Phú Thọ kết nối các điểm đến phía Bắc
Xúc tiến du lịch Phú Thọ kết nối các điểm đến phía Bắc

VOV.VN - Trong các ngày 30 - 31/7, Hiệp hội Du lịch Phú Thọ đón đoàn khảo sát và liên kết hợp tác du lịch từ các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Ninh Bình, Sơn La.... nhằm giới thiệu các tiềm năng và sản phẩm tại địa phương, tiến tới xây dựng các chương trình du lịch liên vùng.

Xúc tiến du lịch Phú Thọ kết nối các điểm đến phía Bắc

Xúc tiến du lịch Phú Thọ kết nối các điểm đến phía Bắc

VOV.VN - Trong các ngày 30 - 31/7, Hiệp hội Du lịch Phú Thọ đón đoàn khảo sát và liên kết hợp tác du lịch từ các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Ninh Bình, Sơn La.... nhằm giới thiệu các tiềm năng và sản phẩm tại địa phương, tiến tới xây dựng các chương trình du lịch liên vùng.

