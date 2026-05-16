Sầm Sơn, Thanh Hoá: Siết kỷ cương thương mại bằng cân đối chứng công cộng

Nhằm xóa bỏ tình trạng cân điêu, cân thiếu trọng lượng hàng hóa và “chặt chém” vốn là nỗi lo của nhiều du khách, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá đã triển khai lắp đặt hệ thống cân đối chứng công khai tại các chợ hải sản trọng điểm. Động thái này không chỉ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, còn là bước đi chiến lược để nâng tầm hình ảnh du lịch địa phương theo hướng văn minh, minh bạch.

Khách mua hàng cân thử món hàng vừa mua để đối chứng

Theo ghi nhận của phóng viên, tại các khu vực giao dịch sầm uất như chợ Cột Đỏ, chợ Mới và các tuyến phố kinh doanh hải sản trọng điểm, những chiếc cân đối chứng đã được đặt ở vị trí thuận tiện nhất. Điểm khác biệt là các thiết bị này được niêm phong kiểm định nghiêm ngặt, đi kèm hướng dẫn sử dụng chi tiết để bất kỳ du khách nào cũng có thể tự kiểm chứng trọng lượng hàng hóa vừa mua. Việc công khai công cụ kiểm soát ngay tại hiện trường đã tạo tâm lý an tâm tuyệt đối cho người mua.

“Người dân khi đi mua hàng có cân đối chứng như thế này sẽ rất yên tâm. Bởi vì khi mua tất cả các mặt hàng từ hải sản, thịt, cá người dân đều có thể cân lại được hết. Khi có cân đối chứng như thế này, khách hàng cũng yên tâm khi mua vì đã có Nhà nước bảo vệ quyền lợi của mình”, chị Nguyễn Thị Hợp - một du khách đang mua sắm tại chợ chia sẻ.

Đáng chú ý, giải pháp này nhận được sự ủng hộ từ chính các hộ kinh doanh chân chính. Bà Nguyễn Thị Bắc, chủ 1 cửa hàng hải sản tại địa phương, khẳng định việc minh bạch hóa giúp những người làm ăn uy tín khẳng định vị thế của mình.

“Chính quyền địa phương tạo điều kiện đặt cân đối chứng khiến các tiểu thương và khách hàng rất hài lòng và tự tin mua - bán hàng. Cũng mong rằng chính quyền sẽ tạo điều kiện cho thêm nhiểu điểm cân đối chứng nữa để cho các hộ kinh doanh thật thà được phát triển hơn”, bà Bắc nói.

Phường Sầm Sơn đã lắp đặt 7 cân đối chứng và sẽ tiếp tục mở rộng tại các khu vực tập trung đông du khách trong thời gian tới

Mỗi điểm đặt cân đều được niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng của cơ quan chức năng

Theo thông tin từ UBND phường Sầm Sơn, hiện đã có 7 điểm đặt cân đối chứng đi vào hoạt động và con số này sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới. Để đảm bảo tính răn đe, tại mỗi điểm trực cân đều niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng của Công an, Quản lý thị trường và Trung tâm cung ứng dịch vụ công để tiếp nhận phản ánh về gian lận thương mại.

Ông Lê Vinh Quang, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2 cho biết, việc niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng của cơ quan chức năng và lắp đặt cân đối chứng nhằm tăng tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh, hạn chế tình trạng cân thiếu - vấn đề vốn khá nhạy cảm tại các điểm du lịch biển đông khách. Các cân đều được kiểm định theo quy định và đặt ở vị trí thuận lợi để người dân, du khách dễ sử dụng. Đây cũng là một trong những giải pháp nhằm nâng cao hình ảnh du lịch Sầm Sơn theo hướng văn minh, chuyên nghiệp hơn.

“Qua quá trình triển khai thực hiện, bước đầu ghi nhận phản hồi rất tích cực của du khách cũng như các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, hiện tại Đội Quản lý thị trường số 2 đã tiếp nhận nhiều thông tin của các cơ sở kinh doanh liên lạc trực tiếp bày tỏ muốn đặt thêm cân. Các cơ sở kinh doanh cũng đã có nhiều chuyển biến, ví dụ như họ thực hiện dán công khai, cam kết cân đảm bảo trọng lượng 100%; sự phản hồi của khách du lịch trên địa bàn về với Sầm Sơn rất tốt, họ thấy sự minh bạch trong hoạt động kinh doanh. Những kết quả này đáp ứng mong muốn xây dựng Sầm Sơn là một điểm hấp dẫn du khách đến với Sầm Sơn với tiêu chí văn minh, thân thiện, hy vọng năm 2026 là 1 năm bùng nổ của di lịch Sầm Sơn”, ông Lê Vinh Quang tin tưởng.

Lực lượng chức năng phường Sầm Sơn tăng cường kiểm tra và tuyên truyền nâng cao ý thức kinh doanh văn minh cho các hộ dân

Ông Lê Vinh Quang, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2, tỉnh Thanh Hoá - Ảnh: HĐ

Bên cạnh việc kiểm soát trọng lượng, mùa du lịch năm nay Sầm Sơn cũng quyết liệt triển khai "chiến dịch" làm sạch môi trường du lịch. Hàng loạt ki-ốt nhếch nhác bị tháo dỡ, tình trạng xe điện "cò mồi", chèo kéo khách hay nâng giá dịch vụ vô tội vạ đều bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm khắc.