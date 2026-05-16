中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sầm Sơn, Thanh Hoá: Siết kỷ cương thương mại bằng cân đối chứng công cộng

Thứ Bảy, 11:27, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Những chiếc cân đối chứng dù nhỏ bé nhưng đang trở thành biểu tượng cho sự thay đổi mạnh mẽ về tư duy làm du lịch tại Sầm Sơn: Lấy sự hài lòng và niềm tin của khách hàng làm thước đo cho sự phát triển bền vững.

Nhằm xóa bỏ tình trạng cân điêu, cân thiếu trọng lượng hàng hóa và “chặt chém” vốn là nỗi lo của nhiều du khách, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá đã triển khai lắp đặt hệ thống cân đối chứng công khai tại các chợ hải sản trọng điểm. Động thái này không chỉ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, còn là bước đi chiến lược để nâng tầm hình ảnh du lịch địa phương theo hướng văn minh, minh bạch.

sam son, thanh hoa siet ky cuong thuong mai bang can doi chung cong cong hinh anh 1
Khách mua hàng cân thử món hàng vừa mua để đối chứng

Theo ghi nhận của phóng viên, tại các khu vực giao dịch sầm uất như chợ Cột Đỏ, chợ Mới và các tuyến phố kinh doanh hải sản trọng điểm, những chiếc cân đối chứng đã được đặt ở vị trí thuận tiện nhất. Điểm khác biệt là các thiết bị này được niêm phong kiểm định nghiêm ngặt, đi kèm hướng dẫn sử dụng chi tiết để bất kỳ du khách nào cũng có thể tự kiểm chứng trọng lượng hàng hóa vừa mua. Việc công khai công cụ kiểm soát ngay tại hiện trường đã tạo tâm lý an tâm tuyệt đối cho người mua.

“Người dân khi đi mua hàng có cân đối chứng như thế này sẽ rất yên tâm. Bởi vì khi mua tất cả các mặt hàng từ hải sản, thịt, cá người dân đều có thể cân lại được hết. Khi có cân đối chứng như thế này, khách hàng cũng yên tâm khi mua vì đã có Nhà nước bảo vệ quyền lợi của mình”, chị Nguyễn Thị Hợp - một du khách đang mua sắm tại chợ chia sẻ.

Đáng chú ý, giải pháp này nhận được sự ủng hộ từ chính các hộ kinh doanh chân chính. Bà Nguyễn Thị Bắc, chủ 1 cửa hàng hải sản tại địa phương, khẳng định việc minh bạch hóa giúp những người làm ăn uy tín khẳng định vị thế của mình.

“Chính quyền địa phương tạo điều kiện đặt cân đối chứng khiến các tiểu thương và khách hàng rất hài lòng và tự tin mua - bán hàng. Cũng mong rằng chính quyền sẽ tạo điều kiện cho thêm nhiểu điểm cân đối chứng nữa để cho các hộ kinh doanh thật thà được phát triển hơn”, bà Bắc nói.

sam son, thanh hoa siet ky cuong thuong mai bang can doi chung cong cong hinh anh 2
Phường Sầm Sơn đã lắp đặt 7 cân đối chứng và sẽ tiếp tục mở rộng tại các khu vực tập trung đông du khách trong thời gian tới
sam son, thanh hoa siet ky cuong thuong mai bang can doi chung cong cong hinh anh 3
Mỗi điểm đặt cân đều được niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng của cơ quan chức năng

Theo thông tin từ UBND phường Sầm Sơn, hiện đã có 7 điểm đặt cân đối chứng đi vào hoạt động và con số này sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới. Để đảm bảo tính răn đe, tại mỗi điểm trực cân đều niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng của Công an, Quản lý thị trường và Trung tâm cung ứng dịch vụ công để tiếp nhận phản ánh về gian lận thương mại.

Ông Lê Vinh Quang, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2 cho biết, việc niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng của cơ quan chức năng và lắp đặt cân đối chứng nhằm tăng tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh, hạn chế tình trạng cân thiếu - vấn đề vốn khá nhạy cảm tại các điểm du lịch biển đông khách. Các cân đều được kiểm định theo quy định và đặt ở vị trí thuận lợi để người dân, du khách dễ sử dụng. Đây cũng là một trong những giải pháp nhằm nâng cao hình ảnh du lịch Sầm Sơn theo hướng văn minh, chuyên nghiệp hơn.

“Qua quá trình triển khai thực hiện, bước đầu ghi nhận phản hồi rất tích cực của du khách cũng như các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, hiện tại Đội Quản lý thị trường số 2 đã tiếp nhận nhiều thông tin của các cơ sở kinh doanh liên lạc trực tiếp bày tỏ muốn đặt thêm cân. Các cơ sở kinh doanh cũng đã có nhiều chuyển biến, ví dụ như họ thực hiện dán công khai, cam kết cân đảm bảo trọng lượng 100%; sự phản hồi của khách du lịch trên địa bàn về với Sầm Sơn rất tốt, họ thấy sự minh bạch trong hoạt động kinh doanh. Những kết quả này đáp ứng mong muốn xây dựng Sầm Sơn là một điểm hấp dẫn du khách đến với Sầm Sơn với tiêu chí văn minh, thân thiện, hy vọng năm 2026 là 1 năm bùng nổ của di lịch Sầm Sơn”,  ông Lê Vinh Quang tin tưởng.

sam son, thanh hoa siet ky cuong thuong mai bang can doi chung cong cong hinh anh 4
Lực lượng chức năng phường Sầm Sơn tăng cường kiểm tra và tuyên truyền nâng cao ý thức kinh doanh văn minh cho các hộ dân
sam son, thanh hoa siet ky cuong thuong mai bang can doi chung cong cong hinh anh 5
Ông Lê Vinh Quang, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2, tỉnh Thanh Hoá - Ảnh: HĐ

Bên cạnh việc kiểm soát trọng lượng, mùa du lịch năm nay Sầm Sơn cũng quyết liệt triển khai "chiến dịch" làm sạch môi trường du lịch. Hàng loạt ki-ốt nhếch nhác bị tháo dỡ, tình trạng xe điện "cò mồi", chèo kéo khách hay nâng giá dịch vụ vô tội vạ đều bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm khắc.

205d5174020t1700l1-3103778722009016.jpg

Hóa đơn gần 18 triệu ở Sầm Sơn gây “bão mạng”: Sự thật không phải “chặt chém”

VOV.VN - Ngày 1/5, mạng xã hội lan truyền hóa đơn bữa ăn gần 18 triệu đồng tại Sầm Sơn, gây nhiều tranh cãi về việc “chặt chém” du khách. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác minh cho thấy đoàn 24 người đã đặt trước, thống nhất giá, không khiếu nại và còn tiếp tục dùng bữa, thông tin lan truyền bị hiểu sai lệch.

Sỹ Đức/VOV1
Tag: cân đối chứng trọng lượng mua bán hải sản phường sầm sơn
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ngư dân cào giắt ở Sầm Sơn: Mưu sinh nhọc nhằn, tiền về theo từng con sóng
Ngư dân cào giắt ở Sầm Sơn: Mưu sinh nhọc nhằn, tiền về theo từng con sóng

VOV.VN - Từ tờ mờ sáng đến khi hoàng hôn buông xuống, hàng chục ngư dân tại các bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) miệt mài cào giắt mưu sinh. Nghề nặng nhọc, phụ thuộc con nước và thời tiết, nhưng mỗi ngày vẫn mang lại nguồn thu nhập, giúp nhiều gia đình ven biển bám trụ với biển.

Ngư dân cào giắt ở Sầm Sơn: Mưu sinh nhọc nhằn, tiền về theo từng con sóng

Ngư dân cào giắt ở Sầm Sơn: Mưu sinh nhọc nhằn, tiền về theo từng con sóng

VOV.VN - Từ tờ mờ sáng đến khi hoàng hôn buông xuống, hàng chục ngư dân tại các bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) miệt mài cào giắt mưu sinh. Nghề nặng nhọc, phụ thuộc con nước và thời tiết, nhưng mỗi ngày vẫn mang lại nguồn thu nhập, giúp nhiều gia đình ven biển bám trụ với biển.

Công khai đường dây nóng, hàng vạn du khách phủ kín biển Sầm Sơn dịp 30/4
Công khai đường dây nóng, hàng vạn du khách phủ kín biển Sầm Sơn dịp 30/4

VOV.VN - Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cả nước lên kế hoạch du lịch, nghỉ dưỡng cùng gia đình. Trong bức tranh sôi động ấy, Sầm Sơn tiếp tục khẳng định sức hút khi trở thành điểm đến hàng đầu khu vực Bắc Trung Bộ, thu hút lượng lớn du khách đổ về trong những ngày đầu kỳ nghỉ.

Công khai đường dây nóng, hàng vạn du khách phủ kín biển Sầm Sơn dịp 30/4

Công khai đường dây nóng, hàng vạn du khách phủ kín biển Sầm Sơn dịp 30/4

VOV.VN - Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cả nước lên kế hoạch du lịch, nghỉ dưỡng cùng gia đình. Trong bức tranh sôi động ấy, Sầm Sơn tiếp tục khẳng định sức hút khi trở thành điểm đến hàng đầu khu vực Bắc Trung Bộ, thu hút lượng lớn du khách đổ về trong những ngày đầu kỳ nghỉ.

Khai mạc lễ hội du lịch hè “Sầm Sơn - Khát vọng rực rỡ"
Khai mạc lễ hội du lịch hè “Sầm Sơn - Khát vọng rực rỡ"

VOV.VN - Tối 25/4, tại Quảng trường biển, thành phố Sầm Sơn tổ chức khai mạc lễ hội du lịch hè với chủ đề “Sầm Sơn – Khát vọng rực rỡ”. Sự kiện mở màn cho mùa du lịch cao điểm năm nay, đánh dấu quyết tâm bứt phá của địa phương với mục tiêu đón hơn 9 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt khoảng 19.000 tỷ đồng.

Khai mạc lễ hội du lịch hè “Sầm Sơn - Khát vọng rực rỡ"

Khai mạc lễ hội du lịch hè “Sầm Sơn - Khát vọng rực rỡ"

VOV.VN - Tối 25/4, tại Quảng trường biển, thành phố Sầm Sơn tổ chức khai mạc lễ hội du lịch hè với chủ đề “Sầm Sơn – Khát vọng rực rỡ”. Sự kiện mở màn cho mùa du lịch cao điểm năm nay, đánh dấu quyết tâm bứt phá của địa phương với mục tiêu đón hơn 9 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt khoảng 19.000 tỷ đồng.

Sầm Sơn sẵn sàng bứt tốc mùa du lịch 2026 với “Khát vọng rực rỡ”
Sầm Sơn sẵn sàng bứt tốc mùa du lịch 2026 với “Khát vọng rực rỡ”

VOV.VN - Với chủ đề “Sầm Sơn - Khát vọng rực rỡ”, lễ hội không chỉ là hoạt động thường niên mà còn thể hiện quyết tâm nâng tầm đô thị biển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, sẵn sàng đón mùa cao điểm du lịch năm 2026.

Sầm Sơn sẵn sàng bứt tốc mùa du lịch 2026 với “Khát vọng rực rỡ”

Sầm Sơn sẵn sàng bứt tốc mùa du lịch 2026 với “Khát vọng rực rỡ”

VOV.VN - Với chủ đề “Sầm Sơn - Khát vọng rực rỡ”, lễ hội không chỉ là hoạt động thường niên mà còn thể hiện quyết tâm nâng tầm đô thị biển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, sẵn sàng đón mùa cao điểm du lịch năm 2026.

Vi phạm vệ sinh ATTP, khách sạn ở Sầm Sơn bị phạt 20 triệu đồng
Vi phạm vệ sinh ATTP, khách sạn ở Sầm Sơn bị phạt 20 triệu đồng

VOV.VN - Tiếp nhận phản ánh của khách du lịch, đoàn kiểm tra liên ngành do Đội QLTT số 2, Chi cục QLTT tỉnh Thanh Hoá đã tiến hành kiểm tra đột xuất khách sạn Gia Sơn. Qua kiểm tra đã xử phạt 20 triệu đồng đối với khách sạn vi phạm vệ sinh ATTP.

Vi phạm vệ sinh ATTP, khách sạn ở Sầm Sơn bị phạt 20 triệu đồng

Vi phạm vệ sinh ATTP, khách sạn ở Sầm Sơn bị phạt 20 triệu đồng

VOV.VN - Tiếp nhận phản ánh của khách du lịch, đoàn kiểm tra liên ngành do Đội QLTT số 2, Chi cục QLTT tỉnh Thanh Hoá đã tiến hành kiểm tra đột xuất khách sạn Gia Sơn. Qua kiểm tra đã xử phạt 20 triệu đồng đối với khách sạn vi phạm vệ sinh ATTP.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá