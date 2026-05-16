  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Shopee bị phạt 200 triệu vì quảng cáo gây hiểu nhầm

Thứ Bảy, 09:39, 16/05/2026
VOV.VN - Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH Shopee do có hành vi cung cấp thông tin gây hiểu nhầm cho khách hàng liên quan đến chương trình khuyến mại trong năm 2025.

Cụ thể, tại Quyết định số 95/QĐ-CT ngày 09/4/2026, cơ quan này đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Shopee (Mã số doanh nghiệp: 0106773786) với số tiền 200 triệu đồng. Nguyên nhân là doanh nghiệp đã vi phạm quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 45 Luật Cạnh tranh khi đưa ra thông tin gây nhầm lẫn về chương trình khuyến mại diễn ra vào ngày 08/8/2025.

Theo kết luận, trong chiến dịch này, Shopee sử dụng các thông điệp như “Freeship 0Đ mọi đơn”, “Gì cũng Freeship”, hay “Giao tới đâu Freeship 0Đ mọi đơn tới đó” nhằm quảng bá ưu đãi miễn phí vận chuyển. Tuy nhiên, các nội dung này đi kèm điều kiện áp dụng nhưng không hiển thị đầy đủ thông tin loại trừ, khiến người tiêu dùng có thể hiểu sai về chương trình.

Một quảng cáo chương trình phí ship 0 đồng của Shopee. Ảnh:chụp màn hình.

Dữ liệu từ nền tảng cho thấy, trong đợt khuyến mại nói trên, khoảng 94% đơn hàng được áp dụng miễn phí vận chuyển hoàn toàn. Số còn lại chỉ được giảm một phần hoặc không được miễn phí do chưa đáp ứng đủ điều kiện.

Ngoài việc bị phạt tiền, Shopee còn bị yêu cầu cải chính công khai các thông tin gây nhầm lẫn trên toàn bộ hệ thống, bao gồm website thương mại điện tử, ứng dụng di động và các kênh mạng xã hội chính thức như Facebook, Instagram và YouTube.

Trong khi đó, theo báo cáo của Momentum Works (Singapore), Shopee vẫn giữ vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực thương mại điện tử đa ngành tại Việt Nam trong năm 2025. Nền tảng này ghi nhận tổng giá trị giao dịch (GMV) đạt hơn 11,8 tỷ USD, tương đương khoảng 58% thị phần. Xếp sau là TikTok Shop với 39%, trong khi Lazada và Tiki cùng chia nhau khoảng 3% thị phần còn lại.

Phóng viên đã liên hệ với đại diện của Shopee để xác minh thông tin cũng như hỏi về quan điểm của đơn vị này về vấn đề này nhưng chưa nhận được phản hồi.

 

Chiếm 98% thị phần, TikTok Shop và Shopee tăng phí, siết lợi nhuận người bán

VOV.VN - Thông tin Shopee và TikTok Shop tăng phí từ đầu tháng 5 đang lan rộng trên mạng xã hội, khiến cộng đồng kinh doanh lo ngại. Khi hai nền tảng này chiếm gần 98% thị phần, việc tăng phí có thể đẩy chi phí lên 40-45% doanh thu, khiến người bán khó xoay xở, lợi nhuận bị thu hẹp và phụ thuộc ngày càng lớn vào sàn.

Ánh Phương/VOV.VN
Dầu tràm THERAPY 3M bị thu hồi do sai công thức nhưng vẫn bán tràn lan trên Shopee

VOV.VN - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm dầu tràm THERAPY 3M do vi phạm về công thức và ghi nhãn. Tuy nhiên, sau một ngày Cục Quản lý Dược ban hành quyết định thu hồi, sản phẩm này vẫn được rao bán trên sàn thương mại điện tử Shopee.

Xác minh làm rõ vụ thanh niên lực lưỡng hành hung người phụ nữ chạy Shopee Food

Một phụ nữ chạy ShopeeFood đã bị 1 thanh niên cao lớn, lực lưỡng liên tục dùng tay đánh vào đầu, vùng sau lưng và đạp ngã xe, gây bức xúc, hiện cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Sản xuất thuốc giả rồi bán trên Tiktok, Shopee

VOV.VN - Nhóm người mua nguyên liệu trôi nổi rồi sử dụng máy móc sản xuất thuốc giả, bán qua TikTok, Shopee, thậm chí thuê người livestream từ nước ngoài để tạo lòng tin.

Vụ mỹ phẩm giả trên Shopee: Cục Thương mại điện tử yêu cầu hoàn tiền cho người mua

VOV.VN - Phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Ninh - Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) xoay quanh các biện pháp xử lý, bảo vệ người tiêu dùng và quan điểm quản lý sau vụ mỹ phẩm giả được rao bán trên sàn thương mại điện tử Shopee.

Bộ Y tế yêu cầu Shopee ngừng kinh doanh, gỡ bỏ sản phẩm giảm cân 12kg MINAMI

VOV.VN - Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế yêu cầu Công ty TNHH Shopee khẩn trương ngừng kinh doanh và gỡ bỏ thông tin sản phẩm thực phẩm chức năng "Giảm cân 12kg MINAMI giảm mỡ bụng", do chưa được cấp phép lưu hành.

