Shopee bị phạt 200 triệu vì quảng cáo gây hiểu nhầm

Cụ thể, tại Quyết định số 95/QĐ-CT ngày 09/4/2026, cơ quan này đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Shopee (Mã số doanh nghiệp: 0106773786) với số tiền 200 triệu đồng. Nguyên nhân là doanh nghiệp đã vi phạm quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 45 Luật Cạnh tranh khi đưa ra thông tin gây nhầm lẫn về chương trình khuyến mại diễn ra vào ngày 08/8/2025.

Theo kết luận, trong chiến dịch này, Shopee sử dụng các thông điệp như “Freeship 0Đ mọi đơn”, “Gì cũng Freeship”, hay “Giao tới đâu Freeship 0Đ mọi đơn tới đó” nhằm quảng bá ưu đãi miễn phí vận chuyển. Tuy nhiên, các nội dung này đi kèm điều kiện áp dụng nhưng không hiển thị đầy đủ thông tin loại trừ, khiến người tiêu dùng có thể hiểu sai về chương trình.

Một quảng cáo chương trình phí ship 0 đồng của Shopee. Ảnh:chụp màn hình.

Dữ liệu từ nền tảng cho thấy, trong đợt khuyến mại nói trên, khoảng 94% đơn hàng được áp dụng miễn phí vận chuyển hoàn toàn. Số còn lại chỉ được giảm một phần hoặc không được miễn phí do chưa đáp ứng đủ điều kiện.

Ngoài việc bị phạt tiền, Shopee còn bị yêu cầu cải chính công khai các thông tin gây nhầm lẫn trên toàn bộ hệ thống, bao gồm website thương mại điện tử, ứng dụng di động và các kênh mạng xã hội chính thức như Facebook, Instagram và YouTube.

Trong khi đó, theo báo cáo của Momentum Works (Singapore), Shopee vẫn giữ vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực thương mại điện tử đa ngành tại Việt Nam trong năm 2025. Nền tảng này ghi nhận tổng giá trị giao dịch (GMV) đạt hơn 11,8 tỷ USD, tương đương khoảng 58% thị phần. Xếp sau là TikTok Shop với 39%, trong khi Lazada và Tiki cùng chia nhau khoảng 3% thị phần còn lại.

Phóng viên đã liên hệ với đại diện của Shopee để xác minh thông tin cũng như hỏi về quan điểm của đơn vị này về vấn đề này nhưng chưa nhận được phản hồi.