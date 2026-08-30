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Thị trường nội địa: Từ sức mua đến động lực tăng trưởng

Chủ Nhật, 09:35, 30/08/2026
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VOV.VN - Trong bối cảnh những tháng cuối năm được xác định là giai đoạn quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng, thị trường nội địa đang được kỳ vọng không chỉ là nơi tiêu thụ hàng hóa, còn trở thành một động lực của sản xuất và tăng trưởng kinh tế.

7 tháng đầu năm, sức mua của thị trường nội địa tiếp tục tăng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 4,56 triệu tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ.

Nhu cầu và thói quen mua sắm của người dân đang thay đổi, kéo theo những yêu cầu mới đối với doanh nghiệp. Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng, nguồn gốc, giá cả và tính minh bạch của hàng hóa; ưu tiên các sản phẩm thiết yếu, chăm sóc sức khỏe và thân thiện với môi trường. Mua sắm trực tuyến cũng ngày càng phổ biến.

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Thị trường nội địa thực sự phải là một trụ cột độc lập

Theo bà Trần Thị Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam, những thay đổi này đòi hỏi doanh nghiệp phải điều chỉnh từ sản xuất đến phân phối, chủ động nắm bắt nhu cầu thị trường, nâng chất lượng sản phẩm, đổi mới công nghệ và tăng khả năng cạnh tranh.

"Thị trường nội địa không nên chỉ đóng vai trò là nơi tiêu thụ hàng hóa khi hoạt động xuất khẩu gặp khó khăn. Thị trường nội địa thực sự phải là một trụ cột độc lập, là bệ đỡ cho doanh nghiệp và là động lực tăng trưởng sản xuất của cả nền kinh tế", bà Lan nói.

Để phát huy vai trò của thị trường trong nước, cần tăng liên kết giữa sản xuất và phân phối, khai thác dữ liệu tiêu dùng để định hướng sản xuất, đồng thời mở rộng cơ hội đưa doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã, sản phẩm OCOP và hàng làng nghề vào hệ thống phân phối hiện đại. Cùng với đó là đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý và phân tích thị trường.

Khi sức mua được khơi thông và gắn với năng lực sản xuất trong nước, thị trường nội địa sẽ không chỉ “hấp thụ” hàng hóa, mà còn có thể trở thành lực kéo cho sản xuất và tăng trưởng những tháng cuối năm.

Thúy Hà/VOV1
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