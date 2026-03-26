Thị trường vàng quý I/2026: “Cơn sóng” lớn, rủi ro nhiều cho nhà đầu tư

Thị trường vàng trong nước và quốc tế chứng kiến nhiều phiên biến động mạnh trong quý I/2026, khi kim loại quý này liên tục trải qua các đợt tăng nóng rồi điều chỉnh lao dốc mạnh trong thời gian ngắn. Diễn biến đó không chỉ phản ánh sự bất ổn của kinh tế toàn cầu mà còn bộc lộ rõ những bất cập nội tại của thị trường vàng.

Tăng nóng ngay từ đầu năm

Ngay từ những tuần đầu năm 2026, thị trường vàng đã bước vào một chu kỳ tăng mạnh. Trên thế giới, giá vàng có thời điểm tăng vọt từ khoảng 4.000 USD/ounce lên gần 5.600 USD/ounce do tác động của căng thẳng địa chính trị, nhu cầu mua ròng của các ngân hàng trung ương và dòng tiền đổ vào các quỹ đầu tư vàng.

Trong nước, đà tăng của giá vàng được khuếch đại mạnh hơn. Dịp sau Tết Nguyên đán, đặc biệt là dịp ngày Vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch), giá vàng SJC “đu đỉnh” quanh mốc 185 triệu đồng/lượng. Tâm lý “trú ẩn an toàn” khiến người dân đổ xô mua vàng, tạo ra những cảnh xếp hàng quen thuộc tại các phố vàng lớn.

Đáng chú ý, nhu cầu tích trữ của người dân vẫn rất cao, bất chấp mức giá đã ở vùng đỉnh. Điều này cho thấy vàng tiếp tục giữ vai trò kênh phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều bất ổn.

Biến động mạnh và đảo chiều nhanh

Tuy nhiên, bước sang tháng 3, xu hướng thị trường bắt đầu đảo chiều. Giá vàng thế giới liên tục điều chỉnh giảm, có thời điểm lùi về dưới ngưỡng 4.500 USD/ounce, chịu áp lực từ đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng.

Đà giảm này nhanh chóng lan sang thị trường trong nước. Chỉ riêng ngày 23/3, giá vàng SJC giảm tới 5–7 triệu đồng/lượng, xuống còn khoảng 163–165 triệu đồng/lượng. So với vùng đỉnh trước đó, mức giảm lên tới hàng chục triệu đồng mỗi lượng, khiến nhiều nhà đầu tư “trở tay không kịp”.

Sự biến động mạnh trong thời gian ngắn cho thấy thị trường vàng đang bước vào giai đoạn điều chỉnh sau chu kỳ tăng nóng kéo dài từ năm 2024 đến đầu 2026.

Nghịch lý về khoảng cách giá vàng trong nước và thế giới

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của quý I/2026 là khoảng cách ngày càng lớn giữa giá vàng trong nước và thế giới. Có thời điểm, giá vàng SJC cao hơn giá thế giới quy đổi tới gần 30 triệu đồng/lượng – mức chênh lệch kỷ lục từ trước tới nay.

Thậm chí, khi giá vàng quốc tế giảm mạnh, giá trong nước lại giảm rất chậm, thậm chí đi ngang hoặc tăng nhẹ. Nghịch lý “tăng nhanh, giảm chậm” tiếp tục lặp lại, khiến thị trường trở nên khó lường.

Theo các chuyên gia phân tích thị trường, nguyên nhân chủ yếu đến từ cung – cầu trong nước, khi nguồn cung vàng hạn chế trong khi nhu cầu tích trữ của người dân vẫn cao. Điều này khiến giá vàng nội địa chịu ảnh hưởng lớn bởi yếu tố tâm lý, thay vì hoàn toàn bám sát diễn biến quốc tế.

Biến động mạnh cùng mức chênh lệch cao đã khiến nhiều nhà đầu tư cá nhân thua lỗ nặng. Việc mua vào ở vùng giá cao, sau đó thị trường điều chỉnh nhanh khiến không ít người “mắc kẹt” trong các vị thế đắt đỏ. Ngoài ra, biên độ chênh lệch mua – bán thường xuyên ở mức khoảng 3 triệu đồng/lượng cũng làm gia tăng rủi ro cho hoạt động “lướt sóng” ngắn hạn.

Ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng ĐH Nguyễn Trãi

Ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng ĐH Nguyễn Trãi đưa ra lời khuyên: Không nên sử dụng đòn bẩy tài chính để mua vàng. Việc vay mượn hoặc sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để đầu tư vào một tài sản có biến động mạnh như vàng có thể làm gia tăng rủi ro đáng kể. Khi thị trường điều chỉnh, áp lực tài chính có thể khiến nhà đầu tư rơi vào tình thế bất lợi.

“Vàng nên được xem là một phần trong danh mục tài sản, thay vì kênh đầu tư duy nhất. Việc duy trì tỷ trọng hợp lý của vàng trong tổng thể danh mục sẽ giúp nhà đầu tư cân bằng giữa mục tiêu bảo toàn giá trị và tìm kiếm lợi nhuận từ các kênh đầu tư khác”, ông Huy nêu quan điểm.

“Trong bối cảnh hiện nay, người dân cần giữ tâm lý bình tĩnh, tránh tâm lý mua bán theo đám đông. Với nhà đầu tư dài hạn, việc tích lũy từng phần khi thị trường điều chỉnh có thể được cân nhắc; còn với nhà đầu tư ngắn hạn, sự thận trọng, quản trị rủi ro và đa dạng hóa danh mục đầu tư sẽ là yếu tố then chốt để bảo vệ hiệu quả tài chính”, ông Huy lưu ý.

Quý I/2026 có thể xem là giai đoạn “thử lửa” đối với thị trường vàng, khi những biến động mạnh đã phơi bày rõ cả cơ hội lẫn rủi ro. Trong khi vàng vẫn giữ vai trò là tài sản trú ẩn, thì thực tế cho thấy đây không phải là kênh đầu tư an toàn tuyệt đối.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng khó lường, nhà đầu tư cần thận trọng hơn, tránh chạy theo tâm lý đám đông và đặc biệt lưu ý đến khoảng cách giá giữa trong nước và thế giới – yếu tố có thể quyết định trực tiếp đến hiệu quả đầu tư.

Mới đây, Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) đã phối hợp cùng Tập đoàn Tư vấn Boston (BCG) xây dựng Sách trắng mang tên “Vàng kỹ thuật số: Tầm quan trọng của một cơ sở hạ tầng chung”. Đây là mô hình “vàng như một dịch vụ” - một nền tảng mới nhằm hỗ trợ việc phát hành và vận hành các sản phẩm vàng kỹ thuật số có khả năng mở rộng và kết nối liên thông. Mô hình này sẽ hoạt động như một nền tảng mở, kết nối hoạt động lưu ký vàng vật chất với các hệ thống số dùng để phát hành và quản lý các sản phẩm được bảo chứng bằng vàng. Thông qua việc chuẩn hóa các quy trình cốt lõi của thị trường như điều phối lưu ký, đối soát, tuân thủ và quy đổi, mô hình này hướng tới việc giảm độ phức tạp trong vận hành, cải thiện khả năng tiếp cận và nâng cao tính đồng nhất giữa các sản phẩm vàng kỹ thuật số. Xuất phát từ đặc tính vật chất của vàng, mô hình này được thiết kế nhằm hiện đại hóa cách vàng tích hợp vào hệ sinh thái tài chính số ngày càng phát triển, đồng thời vẫn giữ vững những đặc tính cốt lõi đã làm nên vai trò và giá trị của vàng trong suốt hàng nghìn năm.