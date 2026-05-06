Tìm giải pháp tiêu thụ hơn 111.200 tấn sầu riêng chuẩn bị thu hoạch ở Đồng Tháp

Đến nay, toàn tỉnh có hơn 32.100 ha trồng sầu riêng, với sản lượng đạt trên 511.000 tấn. Tỉnh đã được cấp 355 mã số vùng trồng, tương ứng diện tích hơn 13.900 ha. Riêng trong tháng 5 và 6 tới, sản lượng sầu riêng thu hoạch ước đạt hơn 111.200 tấn.

Thời gian gần đây, giá sầu riêng liên tục giảm mạnh. Ngày 6/5, sầu riêng Ri6 được thương lái mua tại vườn chỉ còn 20–25 nghìn đồng/kg, còn Monthong có giá hơn 60 nghìn đồng/kg. Với mức giá này, mỗi kg sầu riêng khiến nhà vườn lỗ hơn 20 nghìn đồng. Ở thời điểm này, đa số trái sầu riêng đều tiêu thụ nội địa, xuất khẩu gặp khó khăn.

Trái sầu riêng tại tỉnh Đồng Tháp đang rớt giá thê thảm

Theo các ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp, nguyên nhân giá sầu riêng giảm mạnh chủ yếu do ách tắc trong khâu kiểm nghiệm các chỉ tiêu Cadimi và chất Vàng O; đồng thời, nguồn cung tăng nhanh khi bước vào cao điểm thu hoạch tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ. Bên cạnh đó, thời điểm này cũng trùng với chính vụ sầu riêng của Thái Lan, làm gia tăng áp lực cạnh tranh tại các thị trường xuất khẩu.

Để tháo gỡ khó khăn, tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương rà soát, đánh giá cụ thể các vùng trồng, đặc biệt là những khu vực có nguy cơ nhiễm Cadimi; chủ động kiểm soát chất lượng nguyên liệu liên kết theo mã số vùng trồng; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc quản lý mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói.

Mỗi kg sầu riêng nhà vườn thua lỗ gần 20 nghìn đồng

Ngành nông nghiệp xây dựng kế hoạch lấy mẫu, cảnh báo độ pH đất theo từng vùng để có giải pháp xử lý phù hợp; lựa chọn các mô hình sản xuất hiệu quả; đề xuất giải pháp trước mắt và lâu dài; đồng thời chủ động xây dựng Đề án phát triển sầu riêng và mít trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Ngoài ra, Đồng Tháp tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nông dân trong việc tuân thủ quy trình canh tác an toàn; nhân rộng các mô hình sản xuất sạch nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sầu riêng thương phẩm, hạ giá thành và tăng sức cạnh tranh trên thị trường thế giới.