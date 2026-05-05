中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lốc xoáy ở Lâm Đồng gây thiệt hại nhà cửa, tàn phá nhiều héc-ta sầu riêng

Thứ Ba, 09:34, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Liên tiếp xảy ra lốc xoáy tại Lâm Đồng từ đầu mùa mưa đã gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa và cây trồng, trong đó nhiều vườn sầu riêng bị tàn phá ngay trước vụ thu hoạch, buộc chính quyền tăng cường cảnh báo và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Từ tháng 4 đến nay tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra nhiều trận lốc xoáy gây thiệt hại về nhà cửa và cây trồng của người dân.

loc xoay o lam Dong gay thiet hai nha cua, tan pha nhieu hec-ta sau rieng hinh anh 1
Vườn sầu riêng ở xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng tan hoang sau lốc xoáy.

Mới nhất trận lốc xoáy bất ngờ xảy ra vào chiều ngày 2/5 tại địa bàn xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng đã khiến hàng chục vườn sầu riêng tan hoang, thiệt hại gần 1 tỷ đồng ngay trước vụ thu hoạch.

Thống kê của UBND xã Đạ Huoai 2 cho thấy, lốc xoáy đã làm gãy đổ, bật gốc 87 cây sầu riêng từ 4 đến 10 năm tuổi của 8 hộ dân. Bị thiệt hại nặng nhất là gia đình ông Nguyễn Nam, với 20 cây sầu riêng bị gãy đổ, trên cây có khoảng 5 tấn trái sắp được thu hoạch.

loc xoay o lam Dong gay thiet hai nha cua, tan pha nhieu hec-ta sau rieng hinh anh 2
Xót xa vì lốc xoáy khiến sầu riêng gần đến ngày thu hoạch rụng chất đống trong vườn.

Cùng với thống kê thiệt hại, đề xuất phương án hỗ trợ người trồng sầu riêng bị thiệt hại do lốc xoáy, chính quyền xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng cũng huy động lực lượng hỗ trợ người dân thu dọn những cây sầu riêng bị gãy đổ để khôi phục sản xuất.

Trước đó vào ngày 8 và 15/4 tại địa bàn Phường 1 Bảo Lộc, Phường 2 Bảo Lộc (Thành phố Bảo Lộc cũ) và địa bàn xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng, dông lốc kèm gió giật mạnh đã khiến 19 căn nhà của người dân bị hư hại, trong đó có 6 căn hư hỏng hoàn toàn. Ngoài ra nhiều cây xanh, cột điện cũng bị gãy đổ ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân.

loc xoay o lam Dong gay thiet hai nha cua, tan pha nhieu hec-ta sau rieng hinh anh 3
Nhà dân ở xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng bị hư hỏng do dông lốc gây ra vào chiều ngày 15/4.

Trước hiện tượng thời tiết cực đoan trong giai đoạn chuyển mùa, ngành chức năng và chính quyền các địa phương của tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục tăng cường cảnh báo và hướng dẫn người dân các biện pháp phòng tránh để giảm thiệt hại.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
Tag: lốc xoáy Lâm Đồng dông lốc sầu riêng thiệt hại thiên tai thời tiết cực đoan Tây Nguyên nhà cửa hư hại sản xuất nông nghiệp cảnh báo thời tiết Bảo Lộc Đạ Huoai 2
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lốc xoáy quét qua, 25 tấn sầu riêng ở Đồng Nai rụng trắng vườn
Lốc xoáy quét qua, 25 tấn sầu riêng ở Đồng Nai rụng trắng vườn

VOV.VN - Một trận mưa lớn kèm lốc xoáy dữ dội vừa xảy ra trên địa bàn xã Bù Đăng, TP.Đồng Nai (trước là huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước), gây thiệt hại nặng nề về tài sản và hoa màu của người dân, đặc biệt là các vườn sầu riêng đang kỳ thu hoạch.

Lốc xoáy quét qua, 25 tấn sầu riêng ở Đồng Nai rụng trắng vườn

Lốc xoáy quét qua, 25 tấn sầu riêng ở Đồng Nai rụng trắng vườn

VOV.VN - Một trận mưa lớn kèm lốc xoáy dữ dội vừa xảy ra trên địa bàn xã Bù Đăng, TP.Đồng Nai (trước là huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước), gây thiệt hại nặng nề về tài sản và hoa màu của người dân, đặc biệt là các vườn sầu riêng đang kỳ thu hoạch.

Quảng Ngãi: Lốc xoáy làm tốc mái 116 nhà dân ở Ba Vì
Quảng Ngãi: Lốc xoáy làm tốc mái 116 nhà dân ở Ba Vì

VOV.VN - Chiều 3/3, một cơn lốc xoáy kèm mưa lớn, gió giật mạnh bất ngờ quét qua xã Ba Vì (huyện Ba Tơ cũ), tỉnh Quảng Ngãi, làm 116 nhà dân bị tốc mái, nhiều cây xanh gãy đổ, gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đời sống người dân.

Quảng Ngãi: Lốc xoáy làm tốc mái 116 nhà dân ở Ba Vì

Quảng Ngãi: Lốc xoáy làm tốc mái 116 nhà dân ở Ba Vì

VOV.VN - Chiều 3/3, một cơn lốc xoáy kèm mưa lớn, gió giật mạnh bất ngờ quét qua xã Ba Vì (huyện Ba Tơ cũ), tỉnh Quảng Ngãi, làm 116 nhà dân bị tốc mái, nhiều cây xanh gãy đổ, gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đời sống người dân.

Đà Nẵng: Sạt lở dữ dội trên quốc lộ 40B, lốc xoáy làm hư hại nhiều nhà dân
Đà Nẵng: Sạt lở dữ dội trên quốc lộ 40B, lốc xoáy làm hư hại nhiều nhà dân

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 40B, đất đá đổ ầm ầm xuống đường khiến người dân hoảng loạn bỏ chạy. Cùng thời điểm, một trận lốc xoáy quét qua phường Hương Trà làm nhiều nhà dân bị tốc mái.

Đà Nẵng: Sạt lở dữ dội trên quốc lộ 40B, lốc xoáy làm hư hại nhiều nhà dân

Đà Nẵng: Sạt lở dữ dội trên quốc lộ 40B, lốc xoáy làm hư hại nhiều nhà dân

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 40B, đất đá đổ ầm ầm xuống đường khiến người dân hoảng loạn bỏ chạy. Cùng thời điểm, một trận lốc xoáy quét qua phường Hương Trà làm nhiều nhà dân bị tốc mái.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục