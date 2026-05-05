Lốc xoáy ở Lâm Đồng gây thiệt hại nhà cửa, tàn phá nhiều héc-ta sầu riêng

Từ tháng 4 đến nay tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra nhiều trận lốc xoáy gây thiệt hại về nhà cửa và cây trồng của người dân.

Vườn sầu riêng ở xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng tan hoang sau lốc xoáy.

Mới nhất trận lốc xoáy bất ngờ xảy ra vào chiều ngày 2/5 tại địa bàn xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng đã khiến hàng chục vườn sầu riêng tan hoang, thiệt hại gần 1 tỷ đồng ngay trước vụ thu hoạch.

Thống kê của UBND xã Đạ Huoai 2 cho thấy, lốc xoáy đã làm gãy đổ, bật gốc 87 cây sầu riêng từ 4 đến 10 năm tuổi của 8 hộ dân. Bị thiệt hại nặng nhất là gia đình ông Nguyễn Nam, với 20 cây sầu riêng bị gãy đổ, trên cây có khoảng 5 tấn trái sắp được thu hoạch.

Xót xa vì lốc xoáy khiến sầu riêng gần đến ngày thu hoạch rụng chất đống trong vườn.

Cùng với thống kê thiệt hại, đề xuất phương án hỗ trợ người trồng sầu riêng bị thiệt hại do lốc xoáy, chính quyền xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng cũng huy động lực lượng hỗ trợ người dân thu dọn những cây sầu riêng bị gãy đổ để khôi phục sản xuất.

Trước đó vào ngày 8 và 15/4 tại địa bàn Phường 1 Bảo Lộc, Phường 2 Bảo Lộc (Thành phố Bảo Lộc cũ) và địa bàn xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng, dông lốc kèm gió giật mạnh đã khiến 19 căn nhà của người dân bị hư hại, trong đó có 6 căn hư hỏng hoàn toàn. Ngoài ra nhiều cây xanh, cột điện cũng bị gãy đổ ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Nhà dân ở xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng bị hư hỏng do dông lốc gây ra vào chiều ngày 15/4.

Trước hiện tượng thời tiết cực đoan trong giai đoạn chuyển mùa, ngành chức năng và chính quyền các địa phương của tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục tăng cường cảnh báo và hướng dẫn người dân các biện pháp phòng tránh để giảm thiệt hại.