Nhà vườn Đồng Nai lạc quan chờ vụ sầu riêng sạch



Lợi thế từ sự lệch pha thời vụ

Khác với sự biến động giá mạnh tại khu vực miền Tây do áp lực thu hoạch rộ, sầu riêng tại Đồng Nai có đặc thù thu hoạch muộn hơn. Sự chênh lệch khoảng một tháng giúp nông sản địa phương tránh được tình trạng “dội chợ, rớt giá” giảm bớt áp lực cạnh tranh trực tiếp trên thị trường và giữ giá ổn định khi vào vụ chính.

Đồng Nai có hơn 23.000 ha trồng sầu riêng (ảnh: TT)

Ông Nguyễn Minh Hiếu, chủ vườn sầu riêng Gia Bảo (phường Phước Long, TP. Đồng Nai – trước đây là thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) nhận định rằng, dù thị trường có những lúc trồi sụt, nhưng niềm tin vào chất lượng đặc trưng của sầu riêng miền Đông là rất lớn.

Ông Nguyễn Minh Hiếu, chủ vườn sầu riêng Gia Bảo

Ông Hiếu chia sẻ: “Dự báo về giá phụ thuộc nhiều yếu tố, nhưng chúng tôi kỳ vọng giá sẽ nhích hơn. Qua làm việc với các bạn hàng Trung Quốc, họ vẫn đánh giá rất cao chất lượng cơm sầu riêng của miền Đông”.

Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thị Hồng Thu, Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu (chuyên thu mua nông sản khu vực miền Tây, Đông Nam bộ) khẳng định, việc thu hoạch muộn là lợi thế giúp nông dân và doanh nghiệp chủ động hơn trong việc đàm phán giá cả với các đối tác quốc tế.

Chất lượng là “thẻ thông hành” xuất khẩu

Bên cạnh yếu tố thời gian, chất lượng chính là “thẻ thông hành” bắt buộc. Hiện nay, phần lớn diện tích sầu riêng tại Đồng Nai đã chuyển sang canh tác bền vững theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Từ đó, nỗi lo lớn nhất của hàng sầu riêng thời gian qua là dư lượng cadimi và vàng O được các hợp tác xã, nông dân tại địa phương kiểm soát rất kỹ.

Sầu riêng ở Đồng Nai được ưa chuộng với chất lượng múi dày, thơm

Ông Đặng Dương Minh Hoàng, Giám đốc nông trại Thiên Nông (xã Phú Nghĩa, TP. Đồng Nai- trước đây thuộc huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) phân tích, lợi thế khi nông dân chuyển sang trồng sầu riêng là quỹ đất tại Đồng Nai đa phần chuyển đổi từ đất trồng điều, cao su nên còn khá “sạch”, ít tích tụ dư lượng phân bón hóa học lâu năm như các vùng khác. Điều này giúp trái sầu riêng dễ dàng vượt qua các chỉ số kiểm nghiệm khắt khe để xuất khẩu chính ngạch.

Hội Nông dân TP.Đồng Nai khảo sát vườn sầu riêng của người dân (ảnh: TM)

Tuy nhiên, để phát triển bền vững, ông Hoàng cho rằng không nên chỉ dừng lại ở xuất khẩu tươi, hay cấp đông mà phải tính xa hơn.

“Chúng ta cần các nhà máy chế biến sâu để phân loại nông sản. Hàng loại một, loại hai để xuất khẩu; hàng loại ba sẽ đưa vào chế biến thành đặc sản, sinh tố. Có như vậy mới thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn được mùa mất giá”.

Với hơn 90% sản lượng sầu riêng Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc, việc hiểu và tuân thủ luật chơi của nước bạn là điều kiện sống còn. Ông Nguyễn Văn Giang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP. Đồng Nai nhấn mạnh vai trò của sự liên kết. Theo đó, Hội nông dân đã khuyến khích người dân tham gia vào các câu lạc bộ, hợp tác với nhau cùng xây dựng mã số vùng trồng và kết nối với doanh nghiệp uy tín.

Hội Nông dân cũng khuyến cáo bà con cần theo dõi sát sao quy định nhập khẩu của Trung Quốc, tránh sử dụng chất cấm và chủ động tiết giảm chi phí sản xuất.

Ông Giang nói thêm: “Hội khuyến cáo người nông dân sản xuất đảm bảo tất cả các quy trình, tiêu chuẩn. Bà con cần theo dõi và áp dụng các quy định về hàng hóa nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc để triển khai các giải pháp khoa học kỹ thuật phù hợp, đặc biệt là tránh sử dụng các sản phẩm mà phía nước bạn cấm. Đồng thời, người dân cần cố gắng tiết giảm các chi phí sản xuất để giảm thiểu rủi ro trong quá trình canh tác".

Sầu riêng ở Đồng Nai thu hoạch trễ nên chưa lo về giá

Đặc biệt, trong bối cảnh giá sầu riêng đang có xu hướng giảm ở các vùng lân cận, Hội Nông dân cũng đã khuyên nhà vườn Đồng Nai cần thận trọng trong việc thương thảo hợp đồng, tránh vội vàng chốt giá khi chưa chính thức vào vụ.

Với diện tích sầu riêng hiện đạt hơn 23.000ha và sản lượng gần 250.000 tấn, Đồng Nai đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ nông sản. Sự chủ động về thời điểm và cam kết về quy trình sản xuất sạch hứa hẹn mang lại một mùa vụ thắng lợi cho bà con nông dân trong những tuần tới.