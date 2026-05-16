Trái sầu riêng tăng giá trở lại, nhà vườn Đồng Tháp bắt đầu có lãi

Hiện nay, các nhà kho mua trái sầu riêng giống Ri6 loại A với giá từ 38.000 - 40.000 đồng/kg, loại B giá từ 30.000 - 35.000 đồng/kg, tăng hơn 5.000 đồng/kg so với tuần trước. Trái sầu riêng Mongthon loại A giá từ 80.000 -82.000 đồng/kg, loại B giá từ 55.000 - 60.000 đồng/kg. Với mức giá này, nhà vườn trồng giống Ri6 đã có lãi chút ít, riêng giống Mongthon có lãi khoảng 20.000 đồng/kg.

Trái sầu riêng tăng giá trở lại nhà vườn bắt đầu có lãi

Cây sầu riêng hiện diện tích lớn nhất so với các loại cây ăn trái tại tỉnh Đồng Tháp

Toàn tỉnh Đồng Tháp có hơn 34.000 ha cây sầu riêng; trong đó có khoảng 25.000 ha đang trong giai đoạn cho trái. Trong 2 tháng qua, sản lượng sầu riêng của tỉnh ước đạt khoảng 111.220 tấn.

Thời gian gần đây, trái sầu riêng giảm giá sâu có nguyên nhân chủ yếu do ách tắc trong khâu kiểm nghiệm Cadimi và Vàng O. Các trung tâm kiểm nghiệm được phía Trung Quốc phê duyệt hiện tạm ngưng tiếp nhận mẫu từ khu vực ĐBSCL, gây ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu.

Đồng thời, qua theo dõi thực tế hoạt động kiểm nghiệm trong thời gian gần đây cho thấy tỷ lệ mẫu sầu riêng, mít tại khu vực ĐBSCL phát hiện chỉ tiêu Cadimi vượt ngưỡng cho phép có xu hướng ở mức khá cao, khoảng 30%.

Do đó, để tiêu thụ và xuất khẩu bền vững, cần tập trung khắc phục tình trạng này. Một trong những giải pháp quan trọng là phân loại vùng nguyên liệu theo mức độ rủi ro tồn dư Cadimi, để xây dựng kế hoạch thu mua phù hợp. Song song đó là thực hiện kiểm tra, sàng lọc nguyên liệu trước khi đưa vào đóng gói phục vụ xuất khẩu.

Đối với nông dân, cần tuân thủ quy trình canh tác an toàn, sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật theo hướng dẫn. Nhà vườn không sử dụng các vật tư đầu vào không rõ nguồn gốc, có nguy cơ gây tồn dư kim loại nặng.

Đồng thời, cần ghi chép đầy đủ nhật ký sản xuất phục vụ truy xuất nguồn gốc; phối hợp với doanh nghiệp thu mua trái sầu riêng và hợp tác xã trong kiểm soát chất lượng, lấy mẫu kiểm nghiệm trước thu hoạch; thường xuyên kiểm tra pH đất, bổ sung phân hữu cơ, biochar và vi sinh vật có ích để quản lý Cadimi trên vườn sầu riêng.

Đồng Tháp đang nhân rộng các mô hình canh tác sầu riêng kiểm soát kim loại nặng cadimi tại xã Ngũ Hiệp và xã Long Tiên đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.