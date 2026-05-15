Đồng Nai giải tỏa ùn ứ xe container chở sầu riêng tại Dầu Giây



Anh Hùng, nhân viên Bến xe Dầu Giây cho biết, những ngày trước, nhiều xe container từ các địa phương tập trung đậu dọc khu vực bên ngoài bến, gây cản trở giao thông do phương tiện có thùng xe rất dài. Tuy nhiên, vài ngày gần đây, tình trạng này đã chấm dứt, các xe chở sầu riêng đã di chuyển lên khu vực Tây Nguyên, chủ yếu là Đắk Lắk.

Hàng ngày nhiều xe container đầu kéo ra vào bến nghỉ ngơi nhưng không xảy ra tình trạng ùn ứ

Theo anh Hùng, do các xe đậu bên ngoài khuôn viên, không thuộc phạm vi quản lý của bến. Trường hợp phương tiện vào trong bến thì sẽ được sắp xếp chỗ đậu xe gọn gàng, tránh ùn ứ. Hiện mỗi ngày, bến vẫn tiếp nhận nhiều xe đầu kéo, xe tải, xe khách Bắc - Nam ra vào đón, trả khách nhưng không xảy ra tình trạng quá tải.

"Bến xe Dầu Giây là bến tổng hợp, mình cho xe khách đường dài Bắc - Nam vào nghỉ ngơi, dừng đón khách. Tất cả xe tải, xe ben, xe cẩu, xe container, ba gác... cũng vào đây, bến cũng sắp xếp gọn gàng. Cũng có tài xế xe đi đường dài vào đây đậu qua đêm để nghỉ ngơi" - anh Hùng cho biết thêm.

Bên trong bến xe Dầu Giây cũng không còn nhiều xe container vào đậu

Trước đó, như VOV đã phản ánh, hàng trăm xe container chở sầu riêng tập trung tại khu vực này để đợi lấy mẫu kiểm định phục vụ xuất khẩu, gây ùn ứ kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và an ninh trật tự.

UBND phường Dầu Giây, TP. Đồng Nai cho biết, sau khi nắm tình hình, địa phương đã chỉ đạo lực lượng công an phường phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Suối Tre (PC08 - Công an TP. Đồng Nai) điều tiết phương tiện trên quốc lộ 1A, không để xảy ra ách tắc. Đồng thời tăng cường phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Tuy nhiên, do các tuyến đường này chưa có biển báo cấm dừng, đỗ xe nên lực lượng chức năng chưa thể xử phạt vi phạm hành chính đối với các phương tiện vi phạm.

Khu vực bên trong Trung tâm hành chính phường Dầu Giây đã thông thoáng

Một lãnh đạo UBND phường Dầu Giây cho hay, qua làm việc với Công ty cổ phần Chứng nhận và Giám định MekongCert - đơn vị tổ chức kiểm nghiệm sầu riêng, doanh nghiệp này không cung cấp được hồ sơ, giấy tờ liên quan. Sau đó công ty này đã ngừng hoạt động trên địa bàn.

Sau khi có chỉ đạo của UBND phường Dầu Giây về xử lý tình trạng xe dừng, đỗ không đúng quy định, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc chấn chỉnh, đến nay tình hình giao thông tại khu vực đã ổn định.