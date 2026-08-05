Tỷ giá hôm nay 5/8: Giá USD bán ra hiện ở mức 26.536 đồng/USD

Tỷ giá cập nhật kết thúc làm việc ngày thứ Ba (4/8), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên ở mức 25.380 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn cùng đi xuống và giao dịch không cùng mốc, mức niêm yết cao nhất được ghi nhận là 26.536 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 100 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Diễn biến giá USD tại các ngân hàng ngày 5/8

Ngân hàng Vietcombank niêm yết là 26.050 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.460 đồng/USD, giảm 5 đồng so với phiên trước.

Ngân hàng BIDV đóng cửa ngày thứ Ba 26.080 đồng/USD mua vào và bán ra với 26.460 đồng/USD, lùi xuống thấp hơn phiên trước 5 đồng cả hai chiều. Techcombank đóng cửa 26.003 - 26.536 đồng/USD (mua vào và bán ra), so với phiên mở cửa cùng ngày, giá mua đã giảm 8 đồng và giá bán thấp hơn 13 đồng.

Ngân hàng Eximbank tạm dừng làm việc ở mốc 24.586 - 26.440 đồng/USD (mua vào và bán ra). Tại ACB hạ xuống thấp hơn phiên trước 10 đồng cả hai chiều, tạm nghỉ làm việc với 26.050 đồng/USD mua vào và 26.440 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ cuối ngày thứ Ba giữ nguyên giao dịch quanh mức 26.080 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.110 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Dự báo xu hướng tỷ giá USD và thị trường quốc tế

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Ayushman Ojha chia sẻ trên Investing.com cho hay: "Giá trị đô la tăng nhẹ vào thứ Ba sau khi giảm giá trong tuần qua, trong khi đồng yên Nhật suy yếu sau khi sự can thiệp của chính phủ thúc đẩy đà tăng mạnh vào tuần trước.

Sự thận trọng trước các dữ liệu kinh tế sắp tới của Mỹ và những tín hiệu trái chiều về đàm phán hòa bình Mỹ-Iran đã khiến hầu hết các đồng tiền chính biến động trong biên độ hẹp".