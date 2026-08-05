English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tỷ giá hôm nay 5/8: Giá USD bán ra hiện ở mức 26.536 đồng/USD

Thứ Tư, 05:00, 05/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, tính tới trước phiên giao dịch ngày thứ Tư (4/8), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là 25.380 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá bán USD tại một số ngân hàng thương mại chủ yếu giảm, mức cao nhất được ghi nhận là 26.536 đồng/USD. Chỉ số USD index chạm mốc 100 điểm.

Tỷ giá cập nhật kết thúc làm việc ngày thứ Ba (4/8), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên ở mức 25.380 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn cùng đi xuống và giao dịch không cùng mốc, mức niêm yết cao nhất được ghi nhận là 26.536 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 100 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

ty gia hom nay 5 8 gia usd ban ra hien o muc 26.536 dong usd hinh anh 1

Diễn biến giá USD tại các ngân hàng ngày 5/8

Ngân hàng Vietcombank niêm yết là 26.050 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.460 đồng/USD, giảm 5 đồng so với phiên trước.

Ngân hàng BIDV đóng cửa ngày thứ Ba 26.080 đồng/USD mua vào và bán ra với 26.460 đồng/USD, lùi xuống thấp hơn phiên trước 5 đồng cả hai chiều. Techcombank đóng cửa 26.003 - 26.536 đồng/USD (mua vào và bán ra), so với phiên mở cửa cùng ngày, giá mua đã giảm 8 đồng và giá bán thấp hơn 13 đồng.

Ngân hàng Eximbank tạm dừng làm việc ở mốc 24.586 - 26.440 đồng/USD (mua vào và bán ra). Tại ACB hạ xuống thấp hơn phiên trước 10 đồng cả hai chiều, tạm nghỉ làm việc với 26.050 đồng/USD mua vào và 26.440 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ cuối ngày thứ Ba giữ nguyên giao dịch quanh mức 26.080 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.110 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

ty gia hom nay 5 8 gia usd ban ra hien o muc 26.536 dong usd hinh anh 2

Dự báo xu hướng tỷ giá USD và thị trường quốc tế

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Ayushman Ojha chia sẻ trên Investing.com cho hay: "Giá trị đô la tăng nhẹ vào thứ Ba sau khi giảm giá trong tuần qua, trong khi đồng yên Nhật suy yếu sau khi sự can thiệp của chính phủ thúc đẩy đà tăng mạnh vào tuần trước. 

Sự thận trọng trước các dữ liệu kinh tế sắp tới của Mỹ và những tín hiệu trái chiều về đàm phán hòa bình Mỹ-Iran đã khiến hầu hết các đồng tiền chính biến động trong biên độ hẹp". 

istockphoto-652598264-170667a.jpg

Tỷ giá USD hôm nay 1/8: Giá USD bán ra ở mốc 26.552 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, cập nhật chiều tối thứ Sáu, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn ở mốc 25.338 đồng/USD. Cùng lúc, giá bán USD tại một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết đi xuống, mức cao nhất là 26.552 đồng/USD. Chỉ số USD index dao động quanh 100,19 điểm.

CTV Thùy Giang/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tỷ giá USD hôm nay 3/8: Tỷ giá trung tâm nâng lên mức 26.358 đồng/USD
Tỷ giá USD hôm nay 3/8: Tỷ giá trung tâm nâng lên mức 26.358 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay (3/8), bước vào làm việc tuần mới, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng lên mốc 25.358 đồng/USD. Giá bán USD tại một số ngân hàng thương mại lớn biến động không cùng chiều, mức cao nhất được công bố là 26.569 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 99,65 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 3/8: Tỷ giá trung tâm nâng lên mức 26.358 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 3/8: Tỷ giá trung tâm nâng lên mức 26.358 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay (3/8), bước vào làm việc tuần mới, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng lên mốc 25.358 đồng/USD. Giá bán USD tại một số ngân hàng thương mại lớn biến động không cùng chiều, mức cao nhất được công bố là 26.569 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 99,65 điểm.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá