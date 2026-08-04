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Tỷ giá USD hôm nay 4/8: Giá bán USD tự do giảm mạnh còn 26.110 đồng/USD

Thứ Ba, 09:13, 04/08/2026
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VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, mở cửa làm việc thứ Ba (4/8), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước nâng lên mức 25.380 đồng/USD. Trong khi đó, giá bán USD tại một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết đi xuống, mức cao nhất được công bố là 26.549 đồng/USD. Chỉ số USD index hiện là 100,03 điểm.

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng ngày 4/8

Sáng thứ Ba, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đạt 25.380 đồng/USD, cao hơn hôm qua 22 đồng. Ngược chiều biến động, giá USD bán ra tại một số ngân hàng thương mại lớn chủ yếu hạ xuống thấp hơn phiên liền trước, mức giao dịch cao nhất đạt được là 26.549 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đang ở quanh mốc 100,03 điểm.

Bắt đầu làm việc ngày thứ Ba, các ngân hàng thương mại lớn công bố giá bán USD không cùng mức, tại nơi giao dịch cao nhất đạt 26.549 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 100,03 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

ty gia usd hom nay 4 8 gia ban usd tu do giam manh con 26.110 dong usd hinh anh 1

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.055 - 26.465 đồng/USD (mua vào và bán ra), lùi xuống thấp hơn phiên trước 15 đồng cả hai chiều.

Ngân hàng BIDV bước sang thứ Ba giảm 15 đồng cả hai chiều so với phiên liền trước, công bố là 26.085 đồng/USD mua vào và 26.465 đồng/USD bán ra. Techcombank giao dịch quanh mốc 26.011 - 26.549 đồng/USD (mua vào và bán ra), giá mua đã hạ xuống thấp hơn phiên trước 10 đồng và giá bán giảm 4 đồng.

Còn ACB hiện giao dịch với 26.060 đồng/USD mua vào và 26.450 đồng/USD bán ra, giảm 10 đồng cả hai chiều so với phiên trước.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD sáng 4/8 giao dịch quanh mốc 26.080 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.110 đồng/USD, giảm 180 đồng chiều mua và 170 đồng chiều bán kể từ phiên trước đó.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

ty gia usd hom nay 4 8 gia ban usd tu do giam manh con 26.110 dong usd hinh anh 2

Tỷ giá cập nhật cuối ngày thứ Hai (3/8), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên ở mức 25.358 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn đa số bằng hoặc hạ xuống thấp hơn phiên trước, mức niêm yết cao nhất được ghi nhận là 26.553 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh mốc 99,80 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

ty gia usd hom nay 4 8 gia ban usd tu do giam manh con 26.110 dong usd hinh anh 3

Diễn biến giá USD tại các ngân hàng ngày 4/8

Ngân hàng Vietcombank niêm yết là 26.070 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.480 đồng/USD, giữ nguyên so với phiên trước.

Ngân hàng BIDV khép lại ngày đầu tuần 26.100 đồng/USD mua vào và bán ra với 26.480 đồng/USD, bằng với mức làm việc phiên trước đó. Techcombank đóng cửa 26.021 - 26.553 đồng/USD (mua vào và bán ra), giá mua đã giảm 10 đồng và giá bán thấp hơn phiên mở cửa cùng ngày 13 đồng.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 24.595 - 26.470 đồng/USD (mua vào và bán ra). Tại ACB làm việc với 26.070 đồng/USD mua vào và 26.460 đồng/USD bán ra, cả hai chiều đều lùi xuống thấp hơn phiên trước 10 đồng.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ chiều tối thứ Hai không điều chỉnh mới so với phiên trước, giao dịch quanh mức 26.260 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.280 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

ty gia usd hom nay 4 8 gia ban usd tu do giam manh con 26.110 dong usd hinh anh 4

Dự báo xu hướng tỷ giá USD và thị trường quốc tế

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Ayushman Ojha chia sẻ trên Investing.com cho hay: "Giá trị đô la Mỹ giảm nhẹ hôm thứ Hai khi các nhà đầu tư chờ đợi vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran diễn ra vào cuối ngày, trong khi đồng yên Nhật tiếp tục tăng giá do kỳ vọng rằng Tokyo và Washington có thể can thiệp một lần nữa để hỗ trợ đồng tiền này sau hành động phối hợp hồi tuần trước.

Chỉ số đô la Mỹ giảm nhẹ 0,1% xuống 99,80 điểm trong phiên giao dịch châu Á lúc 03:01 giờ ET (07:01 giờ GMT).

Giá trị đô la Mỹ đã giảm 1,5% trong tuần trước do Cục Dự trữ Liên bang giữ nguyên lãi suất và không đưa ra nhiều thông tin về động thái tiếp theo".

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Tỷ giá USD hôm nay 3/8: Tỷ giá trung tâm nâng lên mức 26.358 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay (3/8), bước vào làm việc tuần mới, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng lên mốc 25.358 đồng/USD. Giá bán USD tại một số ngân hàng thương mại lớn biến động không cùng chiều, mức cao nhất được công bố là 26.569 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 99,65 điểm.

CTV Thùy Giang/VOV.VN
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Tỷ giá USD hôm nay 3/8: Tỷ giá trung tâm nâng lên mức 26.358 đồng/USD

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VOV.VN - Tỷ giá hôm nay (3/8), bước vào làm việc tuần mới, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng lên mốc 25.358 đồng/USD. Giá bán USD tại một số ngân hàng thương mại lớn biến động không cùng chiều, mức cao nhất được công bố là 26.569 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 99,65 điểm.

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