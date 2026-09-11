Tỷ giá USD hôm nay 11/9: Giá bán USD nâng lên mốc 26.180 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay, đóng cửa làm việc ngày thứ Năm, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tạm dừng là 25.591 đồng/USD. Cùng thời điểm, các ngân hàng thương mại lớn biến động không cùng chiều, tại nơi niêm yết cao nhất hiện là 26.180 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 98,81 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Tỷ giá USD hôm nay thứ Năm ngày 10 tháng 9

Diễn biến giá USD tại các ngân hàng ngày 10/9

Ngân hàng Vietcombank niêm yết 25.690 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.100 đồng/USD, không thay đổi so với phiên trước.

Ngân hàng BIDV lùi xuống thấp hơn phiên trước đó 10 đồng cả hai chiều, hiện niêm yết giá mua vào là 25.720 đồng/USD và bán ra 26.100 đồng/USD. Techcombank kết thúc làm việc ngày thứ Năm hiện niêm yết là 25.653 - 26.180 đồng/USD (mua vào và bán ra), tăng 13 đồng chiều mua và 10 đồng chiều bán kể từ phiên trước.

Ngân hàng Eximbank hiện giao dịch 24.331 - 26.070 đồng/USD (mua vào và bán ra). ACB tạm dừng làm việc với 25.690 đồng/USD mua vào và 26.080 đồng/USD bán ra, tăng 10 đồng chiều bán so với phiên liền trước.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 25.720 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.760 đồng/USD, so với phiên trước giá mua đã giảm 10 đồng.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Tỷ giá USD hôm nay thứ Năm ngày 10 tháng 9

Dự báo xu hướng tỷ giá USD và thị trường quốc tế

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Pranav Kashyap chia sẻ trên Investing.com cho hay: "Thị trường hoán đổi hiện cho thấy xác suất Cục Dự trữ Liên bang (FED) tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách ngày 15-16/ 9 là khoảng 62%, tăng từ 60% hồi đầu tuần, được củng cố bởi báo cáo việc làm phi nông nghiệp mạnh mẽ ngoài dự kiến ​​tuần trước.

Các sàn giao dịch ngoại hối đang thận trọng trước khi công bố Chỉ số Giá sản xuất (PPI) của Mỹ vào cuối ngày thứ Năm, tiếp theo là báo cáo Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) vào thứ Sáu, vốn là thước đo lạm phát cuối cùng trước quyết định của FED.

Lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì ở mức gần 4,85%, tạo nền tảng hỗ trợ vững chắc, mặc dù đà tăng của đồng tiền này đã bị kìm hãm sau khi Bộ Tài chính Mỹ công bố chương trình mua lại nợ trị giá 6 tỷ đô la - một con số khiến các nhà đầu tư thất vọng vì họ kỳ vọng vào một đợt bơm thanh khoản lớn hơn".