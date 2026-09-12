Tỷ giá USD hôm nay 12/9: Giá bán USD giảm xuống còn 26.182 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay, khép lại làm việc ngày thứ Sáu, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tạm dừng là 25.596 đồng/USD. Cùng thời điểm, các ngân hàng thương mại lớn hầu hết đi xuống, tại nơi niêm yết cao nhất hiện là 26.182 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 99,16 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Tỷ giá USD hôm nay thứ Sáu ngày 11 tháng 9

Diễn biến giá USD tại các ngân hàng ngày 11/9

Ngân hàng Vietcombank niêm yết 25.700 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.110 đồng/USD, giảm 10 đồng cả hai chiều so với phiên trước.

Ngân hàng BIDV tạm nghỉ làm việc niêm yết giá mua vào là 25.730 đồng/USD và bán ra 26.110 đồng/USD, lùi 10 đồng cả hai chiều kể từ phiên mở cửa cùng ngày. Techcombank cuối ngày thứ Sáu hiện niêm yết là 25.655 - 26.182 đồng/USD (mua vào và bán ra), giá mua đã hạ xuống thấp hơn phiên trước 5 đồng và giá bán giảm 8 đồng.

Ngân hàng Eximbank hiện giao dịch 24.336 - 26.090 đồng/USD (mua vào và bán ra). ACB tạm dừng làm việc với 25.700 đồng/USD mua vào và 26.090 đồng/USD bán ra, giảm 10 đồng so với phiên trước.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 25.750 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.780 đồng/USD, so với phiên trước giá mua đã tăng 30 đồng và 20 đồng giá bán.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Tỷ giá USD hôm nay thứ Sáu ngày 11 tháng 9

Dự báo xu hướng tỷ giá USD và thị trường quốc tế

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Pranav Kashyap chia sẻ trên Investing.com: "Chỉ số Dollar Index, thước đo giá trị đô la Mỹ so với rổ sáu loại tiền tệ chính khác, hầu như không thay đổi trong ngày và dự kiến ​​sẽ đóng cửa ở mức ổn định khoảng 99,06 điểm trong tuần.

Mặc dù đồng tiền của Mỹ tạm chững lại vào thứ Sáu, nhưng lực hỗ trợ cơ bản vẫn được duy trì bởi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng và các dự đoán về việc thắt chặt chính sách tiền tệ ngày càng chắc chắn hơn.

Sau khi chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ được công bố hôm thứ Năm cao hơn dự kiến ​​- tăng tốc lên 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái - thị trường hợp đồng tương lai được theo dõi thông qua CME FedWatch đã chứng kiến ​​xác suất FED tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào ngày 15-16 tháng 9 tăng vọt lên 71,3%, từ mức 61,2% hồi đầu tuần".