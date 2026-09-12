English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tỷ giá USD hôm nay 12/9: Giá bán USD giảm xuống còn 26.182 đồng/USD

Thứ Bảy, 05:00, 12/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bước vào nghỉ cuối tuần (12/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng lên 25.596 đồng/USD. Giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn hạ xuống thấp hơn phiên làm việc đầu ngày, mốc cao nhất là 26.182 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 99,16 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay, khép lại làm việc ngày thứ Sáu, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tạm dừng là 25.596 đồng/USD. Cùng thời điểm, các ngân hàng thương mại lớn hầu hết đi xuống, tại nơi niêm yết cao nhất hiện là 26.182 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 99,16 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

ty gia usd hom nay 12 9 gia ban usd giam xuong con 26.182 dong usd hinh anh 1
Tỷ giá USD hôm nay thứ Sáu ngày 11 tháng 9

Diễn biến giá USD tại các ngân hàng ngày 11/9

Ngân hàng Vietcombank niêm yết 25.700 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.110 đồng/USD, giảm 10 đồng cả hai chiều so với phiên trước.

Ngân hàng BIDV tạm nghỉ làm việc niêm yết giá mua vào là 25.730 đồng/USD và bán ra 26.110 đồng/USD, lùi 10 đồng cả hai chiều kể từ phiên mở cửa cùng ngày. Techcombank cuối ngày thứ Sáu hiện niêm yết là 25.655 - 26.182 đồng/USD (mua vào và bán ra), giá mua đã hạ xuống thấp hơn phiên trước 5 đồng và giá bán giảm 8 đồng.

Ngân hàng Eximbank hiện giao dịch 24.336 - 26.090 đồng/USD (mua vào và bán ra). ACB tạm dừng làm việc với 25.700 đồng/USD mua vào và 26.090 đồng/USD bán ra, giảm 10 đồng so với phiên trước.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 25.750 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.780 đồng/USD, so với phiên trước giá mua đã tăng 30 đồng và 20 đồng giá bán.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

ty gia usd hom nay 12 9 gia ban usd giam xuong con 26.182 dong usd hinh anh 2
Tỷ giá USD hôm nay thứ Sáu ngày 11 tháng 9

Dự báo xu hướng tỷ giá USD và thị trường quốc tế

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Pranav Kashyap chia sẻ trên Investing.com: "Chỉ số Dollar Index, thước đo giá trị đô la Mỹ so với rổ sáu loại tiền tệ chính khác, hầu như không thay đổi trong ngày và dự kiến ​​sẽ đóng cửa ở mức ổn định khoảng 99,06 điểm trong tuần.

Mặc dù đồng tiền của Mỹ tạm chững lại vào thứ Sáu, nhưng lực hỗ trợ cơ bản vẫn được duy trì bởi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng và các dự đoán về việc thắt chặt chính sách tiền tệ ngày càng chắc chắn hơn.

Sau khi chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ được công bố hôm thứ Năm cao hơn dự kiến ​​- tăng tốc lên 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái - thị trường hợp đồng tương lai được theo dõi thông qua CME FedWatch đã chứng kiến ​​xác suất FED tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào ngày 15-16 tháng 9 tăng vọt lên 71,3%, từ mức 61,2% hồi đầu tuần".

screenshot-2026-07-30-161511.png

Tỷ giá USD hôm nay 11/9: Giá bán USD tăng lên 26.190 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bước sang ngày thứ Sáu (11/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng lên 25.596 đồng/USD. Cùng chiều biến động, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn hầu hết nâng lên cao hơn phiên trước, mốc cao nhất là 26.190 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 98,78 điểm.

CTV Thùy Giang/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tỷ giá USD hôm nay 11/9: Giá bán USD tăng lên 26.190 đồng/USD
Tỷ giá USD hôm nay 11/9: Giá bán USD tăng lên 26.190 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bước sang ngày thứ Sáu (11/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng lên 25.596 đồng/USD. Cùng chiều biến động, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn hầu hết nâng lên cao hơn phiên trước, mốc cao nhất là 26.190 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 98,78 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 11/9: Giá bán USD tăng lên 26.190 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 11/9: Giá bán USD tăng lên 26.190 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bước sang ngày thứ Sáu (11/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng lên 25.596 đồng/USD. Cùng chiều biến động, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn hầu hết nâng lên cao hơn phiên trước, mốc cao nhất là 26.190 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 98,78 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 10/9: Tỷ giá trung tâm hạ xuống mức 25.591 đồng/USD
Tỷ giá USD hôm nay 10/9: Tỷ giá trung tâm hạ xuống mức 25.591 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, mở cửa làm việc ngày thứ Năm (10/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giảm còn 25.591 đồng/USD. Giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu bằng hoặc nâng lên cao hơn phiên trước, mốc cao nhất đạt được là 26.170 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 98,78 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 10/9: Tỷ giá trung tâm hạ xuống mức 25.591 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 10/9: Tỷ giá trung tâm hạ xuống mức 25.591 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, mở cửa làm việc ngày thứ Năm (10/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giảm còn 25.591 đồng/USD. Giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu bằng hoặc nâng lên cao hơn phiên trước, mốc cao nhất đạt được là 26.170 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 98,78 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 9/9: Tỷ giá trung tâm hạ xuống còn 25.594 đồng/USD
Tỷ giá USD hôm nay 9/9: Tỷ giá trung tâm hạ xuống còn 25.594 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bắt đầu giao dịch ngày thứ Tư (9/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước lùi xuống mức 25.594 đồng/USD. Giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu tăng so với phiên trước, tại nơi niêm yết cao nhất đạt 26.246 đồng/USD. Chỉ số USD index hiện là 98,82 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 9/9: Tỷ giá trung tâm hạ xuống còn 25.594 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 9/9: Tỷ giá trung tâm hạ xuống còn 25.594 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bắt đầu giao dịch ngày thứ Tư (9/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước lùi xuống mức 25.594 đồng/USD. Giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu tăng so với phiên trước, tại nơi niêm yết cao nhất đạt 26.246 đồng/USD. Chỉ số USD index hiện là 98,82 điểm.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá