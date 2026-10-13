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Tỷ giá USD hôm nay 13/10: Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.633 đồng/USD

Thứ Ba, 09:45, 13/10/2026
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VOV.VN - Tỷ giá hôm nay (13/10), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng lên 25.633 đồng/USD. Trong khi đó, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại giao dịch trong khoảng 24.351 - 26.914 VND/USD.

Tỷ giá trung tâm tăng

Tỷ giá hôm nay, sáng 13/10, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tăng 7 đồng, lên mức 25.643 VND/USD so với phiên liền trước. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD được phép giao dịch trong khoảng 24.351 - 26.914 VND/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 102,43 điểm.

Cùng thời điểm, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD hôm nay ở mức 25.700 VND/USD mua vào và 26.110 VND/USD bán ra, cùng tăng 40 đồng so với phiên liền trước. Cùng giao dịch ở mức 25.740 - 26.120 VND/USD (mua vào - bán ra), BIDV đã điều chỉnh tăng 50 đồng với cả chiều mua và bán ngoại tệ này so với phiên liền trước.

Techcombank giao dịch quanh mốc 25.670 - 26.195 đồng/USD (mua vào và bán ra).

Ngân hàng VietinBank hiện giao dịch 25.565 - 26.105 đồng/USD (mua vào và bán ra).

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

ty gia usd hom nay 13 10 ty gia trung tam tang len 25.633 dong usd hinh anh 1

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 25.700 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.110 đồng/USD, giảm nhẹ 10 đồng cả hai chiều mua bán so với phiên liền kề trước đó.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

ty gia usd hom nay 13 10 ty gia trung tam tang len 25.633 dong usd hinh anh 2

Diễn biến giá USD tại các ngân hàng chiều 12/10

Ngân hàng Vietcombank tạm dừng với 25.710 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.120 đồng/USD, tăng 50 đồng cả hai chiều so với phiên trước đó.

Ngân hàng BIDV khép lại ngày đầu tuần niêm yết tại 25.725 đồng/USD mua vào và bán ra với 26.105 đồng/USD, tăng so phiên trước 55 đồng cả hai chiều.

Ngân hàng Techcombank đóng cửa làm việc tại 25.736 - 26.136 đồng/USD (mua vào và bán ra), giá mua đã tăng 70 đồng và giá bán tăng 74 đồng so với phiên liền trước.

Ngân hàng Eximbank tạm dừng làm việc ở mốc 25.710 - 26.100 đồng/USD (mua vào và bán ra). ACB nghỉ làm việc hôm nay 12/10 với 25.720 đồng/USD mua vào và 26.110 đồng/USD bán ra, so với phiên mở cửa cùng ngày đã tăng 40 đồng ở chiều mua vào và tăng 50 đồng ở chiều bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ cuối ngày thứ Hai giao dịch quanh mức 25.710 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.120 đồng/USD, tăng 50 đồng ở cả 2 chiều.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

ty gia usd hom nay 13 10 ty gia trung tam tang len 25.633 dong usd hinh anh 3

Dự báo xu hướng tỷ giá USD và thị trường quốc tế

Chỉ số sức mạnh đồng bạc xanh (DXY) lùi về vùng 102,20 điểm trong phiên đầu tuần. Áp lực giảm giá xuất hiện khi khẩu vị rủi ro có phần cải thiện trước thông tin về một thỏa thuận ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng tại Đông Âu.

Dù vậy, đà giảm của USD vẫn được hạn chế đáng kể nhờ mặt bằng lợi suất trái phiếu duy trì ở mức cao cùng nhu cầu nắm giữ tài sản trú ẩn an toàn. Thị trường đang nín thở chờ đợi các chỉ số kinh tế then chốt của Mỹ công bố trong tuần.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện định giá xác suất 17,7% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10, nhưng con số này vọt lên 84,1% đối với cuộc họp tháng 12. Dù kịch bản chính là Fed tạm giữ nguyên lãi suất trong ngắn hạn, mối lo lạm phát dai dẳng vẫn là yếu tố khó lường.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số Dollar Index (DXY) duy trì trên ngưỡng 102 điểm vào phiên đầu tuần sau chuỗi 4 tuần tăng điểm liên tiếp. Giới đầu tư toàn cầu hiện đang duy trì tâm lý thận trọng, hướng sự chú ý về các báo cáo lạm phát quan trọng của Mỹ trong tuần này để dự đoán bước đi tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Ngoài ra, diễn biến giá dầu và tình hình địa chính trị có thể làm thay đổi nhu cầu nắm giữ đồng USD. Giá năng lượng tăng có nguy cơ duy trì áp lực lạm phát, trong khi bất ổn quốc tế có thể thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản có tính thanh khoản cao. Ngược lại, nếu căng thẳng hạ nhiệt và tâm lý đầu tư cải thiện, nhu cầu trú ẩn có thể suy giảm.

Nhìn chung, đồng USD trong tuần này có khả năng tiếp tục được hỗ trợ, nhưng khó tránh khỏi những nhịp biến động trước các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ. Lạm phát cao, lợi suất trái phiếu tăng và lập trường cứng rắn của Fed sẽ tạo điều kiện cho đồng bạc xanh duy trì đà tăng. Ngược lại, những dấu hiệu hạ nhiệt của lạm phát hoặc suy yếu của kinh tế Mỹ có thể thúc đẩy hoạt động chốt lời và gây sức ép lên đồng tiền này.

Lê Thanh/VOV.VN
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