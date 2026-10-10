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Tỷ giá USD hôm nay 10/10: Giá bán USD cao nhất đạt 26.070 đồng/USD

Thứ Bảy, 09:40, 10/10/2026
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VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, đầu giờ sáng 10/10, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước ổn định ở mức 25.626 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn không thay đổi, mức cao nhất đạt được là 26.070 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 102,03 điểm, tăng 11 điểm so với phiên trước.

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng

Trong phiên giao dịch cuối tuần, ngày 10/10, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đạt 25.629 đồng/USD, giữ nguyên so với phiên liền trước. Cùng thời điểm, giá USD bán ra tại một số ngân hàng thương mại lớn ổn định, tại nơi niêm yết cao nhất hiện là 26.253 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 102,03 điểm, tăng 11 điểm so với phiên trước.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

ty gia usd hom nay 10 10 gia ban usd cao nhat dat 26.070 dong usd hinh anh 1

Ngân hàng Vietcombank niêm yết 25.660 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.070 đồng/USD, bằng với mức công bố phiên trước.

Ngân hàng BIDV đầu ngày 10/10 công bố giá mua vào tại 25.680 đồng/USD mua vào và bán ra 26.060 đồng/USD, ổn định với mức công bố phiên trước.

Techcombank giao dịch quanh mốc 25.695 - 26.070 đồng/USD (mua vào và bán ra).

Ngân hàng Eximbank hiện giao dịch 25.660 - 26.050 đồng/USD (mua vào và bán ra). ACB có giá 25.690 đồng/USD mua vào và 26.050 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND hiện giao dịch quanh mức 25.660 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.070 đồng/USD, ổn định ở cả hai chiều mua bán so với phiên trước đó.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

ty gia usd hom nay 10 10 gia ban usd cao nhat dat 26.070 dong usd hinh anh 2

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng

Tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước ngày 9/10 ở mức 25.629 đồng/USD, giảm 5 đồng so với hôm qua. Cùng thời điểm, giá USD bán ra tại một số ngân hàng thương mại lớn cùng tăng, tại nơi niêm yết cao nhất hiện là 26.086 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 101,96 điểm, giảm 2 điểm so với hôm trước.

ty gia usd hom nay 10 10 gia ban usd cao nhat dat 26.070 dong usd hinh anh 3

-Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối.

Cụ thể, tỷ giá tại ngân hàng Vietcombank hiện tại là 25.660 - 26.070 đồng/USD (mua vào và bán ra), giá mua vào giảm 60 đồng và giảm 60 đồng ở chiều bán ra so với phiên trước.

Techcombank giao dịch quanh mốc 25.681 - 26.101 đồng/USD (mua vào và bán ra), giảm 78 đồng mua vào và giảm 73 đồng bán ra. Ngân hàng ACB hiện giao dịch USA với mức giá 25.660 đồng/USD mua vào và 26.050 đồng/USD bán ra, giảm 94 đồng chiều mua vào, và giảm 9 đồng ở chiều bán ra.

Trên thị trường tự do ghi nhận tỷ giá USD giao dịch quanh mốc 25.660 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.070 đồng/USD.

Lợi suất đồng USD đang tăng cao

Đồng USD hiện đang được hỗ trợ trong bối cảnh giá năng lượng vẫn ở mức cao. Tuy nhiên, giá dầu đã thu hẹp đà tăng trước đó trong phiên giao dịch biến động, sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhất trí đẩy nhanh việc đưa dầu từ các kho dự trữ ra thị trường, đồng thời ưu tiên nguồn dầu diesel nhằm ứng phó với tình trạng giá nhiên liệu tăng lên mức cao kỷ lục.

Cung cấp nền tảng hỗ trợ cơ cấu cho đồng USD, biên bản cuộc họp tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cho thấy, đa số quan chức ngân hàng trung ương Mỹ vẫn xem lạm phát là mối đe dọa hàng đầu đối với triển vọng kinh tế vĩ mô.

Mặc dù nội dung biên bản xác nhận sự chia rẽ về thời điểm của các động thái trong tương lai, nhưng nó củng cố kỳ vọng rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 28/10 trước khi có khả năng tăng thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 12.

Theo dữ liệu CME FedWatch, thị trường tiền tệ phản ánh xác suất 81% Fed tạm dừng tăng lãi suất vào tháng 10, mặc dù kỳ vọng về việc tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn được duy trì vững chắc trên 84%.

"Biên bản cho thấy các điều kiện tài chính của Mỹ tạo cho Fed không gian để tiếp tục tăng lãi suất," ông Elias Haddad, Giám đốc chiến lược thị trường toàn cầu tại Brown Brothers Harriman, cho biết.

Bổ sung thêm lợi thế lợi suất cho đồng USD, Ngân hàng Fed New York báo cáo rằng, kỳ vọng lạm phát 1 năm của Mỹ đã tăng lên mức cao nhất ba năm là 3,9% trong tháng 9, củng cố thêm câu chuyện lãi suất "cao hơn trong thời gian dài hơn".

PV/VOV.VN
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