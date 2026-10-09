Tỷ giá USD hôm nay 9/10: Tỷ giá trung tâm giảm còn 25.629 đồng/USD

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng

Tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước ngày 9/10 ở mức 25.629 đồng/USD, giảm 5 đồng so với hôm qua. Cùng thời điểm, giá USD bán ra tại một số ngân hàng thương mại lớn cùng tăng, tại nơi niêm yết cao nhất hiện là 26.101 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 101,86 điểm, giảm 3 điểm so với hôm trước.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, tỷ giá tại ngân hàng Vietcombank hiện tại là 25.680 - 26.090 đồng/USD (mua vào và bán ra), giá mua vào giảm 80 đồng và giảm 80 đồng ở chiều bán ra so với phiên trước.

Techcombank giao dịch quanh mốc 25.696 - 26.101 đồng/USD (mua vào và bán ra), giảm 93 đồng mua vào và giảm 88 đồng bán ra. Ngân hàng ACB hiện giao dịch USA với mức giá 25.688 đồng/USD mua vào và 26.101 đồng/USD bán ra, giảm 112 đồng chiều mua vào, và giảm 59 đồng ở chiều bán ra.

Trên thị trường tự do ghi nhận tỷ giá USD giao dịch quanh mốc 25.680 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.090 đồng/USD.

Tỷ giá niêm yết tại Vietcombank:

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng ngày 8/10

Ngân hàng Vietcombank đến cuối ngày 8/10 niêm yết tỷ giá VND với USD ở mức 25.690 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.100 đồng/USD, giảm 70 đồng ở cả hai chiều mua và bán so với phiên trước. Ngân hàng BIDV kết thúc làm việc ngày thứ Năm niêm yết tại 25.720 đồng/USD mua vào và bán ra 26.100 đồng/USD, giảm 40 đồng cả hai chiều so với mở cửa phiên giao dịch cùng ngày.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối

Techcombank đóng cửa ngày 8/10 ở mốc 25.701 - 26.186 đồng/USD (mua vào và bán ra), giảm 78 đồng chiều mua, giảm 3 đồng chiều bán so với mở phiên. ACB giảm giá mua vào và bán ra 90 đồng, tương ứng với mức giá 25.710 đồng/USD mua vào và 26.070 đồng/USD bán ra vào cuối ngày 8/10.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND hiện giao dịch quanh mức 25.690 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.100 đồng/USD, giảm 70 đồng mua vào và bán ra so với thời điểm sáng cùng ngày.

Tỷ giá USD hôm nay và các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Vietcombank

Lợi suất đồng USD đang tăng cao

Đồng USD hiện đang được hỗ trợ trong bối cảnh giá năng lượng vẫn ở mức cao. Tuy nhiên, giá dầu đã thu hẹp đà tăng trước đó trong phiên giao dịch biến động, sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhất trí đẩy nhanh việc đưa dầu từ các kho dự trữ ra thị trường, đồng thời ưu tiên nguồn dầu diesel nhằm ứng phó với tình trạng giá nhiên liệu tăng lên mức cao kỷ lục.

Cung cấp nền tảng hỗ trợ cơ cấu cho đồng USD, biên bản cuộc họp tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cho thấy, đa số quan chức ngân hàng trung ương Mỹ vẫn xem lạm phát là mối đe dọa hàng đầu đối với triển vọng kinh tế vĩ mô.

Mặc dù nội dung biên bản xác nhận sự chia rẽ về thời điểm của các động thái trong tương lai, nhưng nó củng cố kỳ vọng rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 28/10 trước khi có khả năng tăng thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 12.

Theo dữ liệu CME FedWatch, thị trường tiền tệ phản ánh xác suất 81% Fed tạm dừng tăng lãi suất vào tháng 10, mặc dù kỳ vọng về việc tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn được duy trì vững chắc trên 84%.

"Biên bản cho thấy các điều kiện tài chính của Mỹ tạo cho Fed không gian để tiếp tục tăng lãi suất," ông Elias Haddad, Giám đốc chiến lược thị trường toàn cầu tại Brown Brothers Harriman, cho biết.

Bổ sung thêm lợi thế lợi suất cho đồng USD, Ngân hàng Fed New York báo cáo rằng, kỳ vọng lạm phát 1 năm của Mỹ đã tăng lên mức cao nhất ba năm là 3,9% trong tháng 9, củng cố thêm câu chuyện lãi suất "cao hơn trong thời gian dài hơn".

Hiện đồng Euro dao động gần mức thấp nhất 17 tháng, tiến gần mức lỗ tuần thứ năm liên tiếp khi những lo ngại tài khóa kéo dài của Pháp tiếp tục làm suy giảm niềm tin vào các tài sản châu Âu, ngay cả khi đà tăng không ngừng của đồng USD tạm thời hạ nhiệt.