Tỷ giá USD hôm nay 14/9: Giá bán USD hiện ở mốc 26.182 đồng/USD

Biến động tỷ giá tuần qua

Cập nhật tỷ giá USD cuối ngày Chủ Nhật (13/9), tỷ giá trung tâm là 25.596 đồng/USD. Giá bán USD tại nơi niêm yết cao nhất hiện là 26.182 đồng/USD. Chỉ số DXY đạt 99,12 điểm.

Cụ thể, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước bắt đầu làm việc từ sáng thứ Hai, công bố là 25.611 đồng/USD. Tỷ giá trung tâm đi xuống cho đến thứ Năm, chạm mức thấp nhất tuần là 25.591 đồng/USD. Sau đó quay lại đà tăng từ sáng thứ Sáu, đạt 25.596 đồng/USD. Đây cũng là mức cao nhất đạt được trong tuần.

Các ngân hàng thương mại lớn tuần này biến động cùng chiều với tỷ giá trung tâm. Đầu tuần sáng thứ Hai, giá bán USD tại nơi niêm yết cao nhất đạt 26.327 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại lớn hầu hết điều chỉnh giá bán biến động theo chiều đi xuống từ thứ Hai cho tới thứ Năm, ghi nhận mức thấp nhất là 26.170 đồng/USD công bố sáng thứ Năm. Bước sang thứ Sáu, giá bán USD nâng lên mức 26.190 đồng/USD. Mức giao dịch hạ xuống còn 26.182 đồng/USD công bố chiều tối thứ Sáu và nghỉ cuối tuần tại đó.

Tuần qua thị trường USD "chợ đen" liên tục điều chỉnh mới. Bắt đầu làm việc sáng thứ Hai, tỷ giá tự do công bố là 25.770 - 25.810 đồng/USD (mua vào và bán ra). Sau đó giảm xuống cho tới sáng thứ Sáu, ghi nhận mốc thấp nhất tuần là 25.720 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.760 đồng/USD. Cập nhật chiều tối Chủ Nhật, tỷ giá tự do đang ở mốc 25.750 - 25.780 đồng/USD (mua vào và bán ra).

Diễn biến tỷ giá trên thị trường thế giới - Nguồn ảnh: Investing.com

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD index (DXY) đa số dao động quanh mốc 99 điểm. Cập nhật chiều tối Chủ Nhật, chỉ số USD đạt mốc 99,12 điểm.

Dự báo xu hướng tỷ giá USD hôm nay và thị trường quốc tế

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Simon Mugo chia sẻ trên Forex.com cho hay: "Thị trường lãi suất tiếp tục phản ánh kỳ vọng lãi suất cuối kỳ cao hơn trên khắp các nền kinh tế lớn. Tăng trưởng kinh tế vẫn duy trì ổn định bất chấp cú sốc năng lượng, cùng với đầu tư toàn cầu liên quan đến trí tuệ nhân tạo cũng hỗ trợ nhu cầu.

Việc Cục Dự trữ Liên bang (FED) tăng lãi suất theo hướng ôn hòa được xem là kết quả có khả năng xảy ra nhất vào tuần tới. Động thái này có thể gây áp lực lên đồng đô la về mặt chiến thuật nếu các nhà giao dịch phản ứng bằng cách bán tháo đồng tiền này sau quyết định.

Tuy nhiên, rủi ro địa chính trị dai dẳng và lãi suất thực hấp dẫn của Mỹ có thể hạn chế quy mô suy giảm của đồng đô la. Những yếu tố đó củng cố triển vọng tích cực hơn cho đồng tiền của Mỹ trong vòng 6 đến 12 tháng tới so với triển vọng ngắn hạn".