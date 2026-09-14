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Tỷ giá USD hôm nay 14/9: Tỷ giá trung tâm tăng lên mốc 25.607 đồng/USD

Thứ Hai, 08:41, 14/09/2026
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VOV.VN - Tỷ giá hôm nay (14/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước nâng lên mức 25.607 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu bằng hoặc cao hơn phiên trước, tại nơi niêm yết cao nhất đạt 26.188 đồng/USD. Chỉ số USD index hiện là 99,20 điểm.

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng ngày 14/9

Công bố trong phiên làm việc đầu tiên của tuần mới, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đạt 25.607 đồng/USD, cao hơn trước khi nghỉ cuối tuần 11 đồng. Giá USD bán ra tại một số ngân hàng thương mại lớn đa số bằng hoặc đi lên so với trước khi nghỉ cuối tuần, tại nơi giao dịch cao nhất công bố là 26.188 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 99,20 điểm.

Đầu ngày thứ Hai, các ngân hàng thương mại lớn công bố giá bán USD không cùng mức, mốc cao nhất đạt được là 26.188 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh mức 99,20 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

ty gia usd hom nay 14 9 ty gia trung tam tang len moc 25.607 dong usd hinh anh 1

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank hiện làm việc tại 25.700 - 26.110 đồng/USD (mua vào và bán ra), không thay đổi với phiên trước đó.

Ngân hàng BIDV giữ nguyên từ cuối tuần trước, công bố là 25.730 đồng/USD mua vào và 26.110 đồng/USD bán ra. Techcombank giao dịch quanh mốc 25.658 - 26.188 đồng/USD (mua vào và bán ra), so với phiên trước giá mua đã tăng 3 đồng và chiều bán cộng thêm 6 đồng.

Còn ACB hiện giao dịch với 25.700 đồng/USD mua vào và 26.090 đồng/USD bán ra, bằng phiên làm việc trước.

Trên thị trường tự do, sáng thứ Hai ghi nhận tỷ giá USD công bố ở mốc 25.750 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.780 đồng/USD, không điều chỉnh mới nhiều phiên liên tiếp.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

ty gia usd hom nay 14 9 ty gia trung tam tang len moc 25.607 dong usd hinh anh 2

 

Biến động tỷ giá tuần qua

Cập nhật tỷ giá USD cuối ngày Chủ Nhật (13/9), tỷ giá trung tâm là 25.596 đồng/USD. Giá bán USD tại nơi niêm yết cao nhất hiện là 26.182 đồng/USD. Chỉ số DXY đạt 99,12 điểm. 

Cụ thể, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước bắt đầu làm việc từ sáng thứ Hai, công bố là 25.611 đồng/USD. Tỷ giá trung tâm đi xuống cho đến thứ Năm, chạm mức thấp nhất tuần là 25.591 đồng/USD. Sau đó quay lại đà tăng từ sáng thứ Sáu, đạt 25.596 đồng/USD. Đây cũng là mức cao nhất đạt được trong tuần.

Các ngân hàng thương mại lớn tuần này biến động cùng chiều với tỷ giá trung tâm. Đầu tuần sáng thứ Hai, giá bán USD tại nơi niêm yết cao nhất đạt 26.327 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại lớn hầu hết điều chỉnh giá bán biến động theo chiều đi xuống từ thứ Hai cho tới thứ Năm, ghi nhận mức thấp nhất là 26.170 đồng/USD công bố sáng thứ Năm. Bước sang thứ Sáu, giá bán USD nâng lên mức 26.190 đồng/USD. Mức giao dịch hạ xuống còn 26.182 đồng/USD công bố chiều tối thứ Sáu và nghỉ cuối tuần tại đó. 

Tuần qua thị trường USD "chợ đen" liên tục điều chỉnh mới. Bắt đầu làm việc sáng thứ Hai, tỷ giá tự do công bố là 25.770 - 25.810 đồng/USD (mua vào và bán ra). Sau đó giảm xuống cho tới sáng thứ Sáu, ghi nhận mốc thấp nhất tuần là 25.720 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.760 đồng/USD. Cập nhật chiều tối Chủ Nhật, tỷ giá tự do đang ở mốc 25.750 - 25.780 đồng/USD (mua vào và bán ra).

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Diễn biến tỷ giá trên thị trường thế giới - Nguồn ảnh: Investing.com

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD index (DXY) đa số dao động quanh mốc 99 điểm. Cập nhật chiều tối Chủ Nhật, chỉ số USD đạt mốc 99,12 điểm.

Dự báo xu hướng tỷ giá USD hôm nay và thị trường quốc tế

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Simon Mugo chia sẻ trên Forex.com cho hay: "Thị trường lãi suất tiếp tục phản ánh kỳ vọng lãi suất cuối kỳ cao hơn trên khắp các nền kinh tế lớn. Tăng trưởng kinh tế vẫn duy trì ổn định bất chấp cú sốc năng lượng, cùng với đầu tư toàn cầu liên quan đến trí tuệ nhân tạo cũng hỗ trợ nhu cầu.

Việc Cục Dự trữ Liên bang (FED) tăng lãi suất theo hướng ôn hòa được xem là kết quả có khả năng xảy ra nhất vào tuần tới. Động thái này có thể gây áp lực lên đồng đô la về mặt chiến thuật nếu các nhà giao dịch phản ứng bằng cách bán tháo đồng tiền này sau quyết định.

Tuy nhiên, rủi ro địa chính trị dai dẳng và lãi suất thực hấp dẫn của Mỹ có thể hạn chế quy mô suy giảm của đồng đô la. Những yếu tố đó củng cố triển vọng tích cực hơn cho đồng tiền của Mỹ trong vòng 6 đến 12 tháng tới so với triển vọng ngắn hạn".

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Tỷ giá USD hôm nay 12/9: Giá bán USD giảm xuống còn 26.182 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bước vào nghỉ cuối tuần (12/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng lên 25.596 đồng/USD. Giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn hạ xuống thấp hơn phiên làm việc đầu ngày, mốc cao nhất là 26.182 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 99,16 điểm.

CTV Thùy Giang/VOV.VN
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