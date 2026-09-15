Tỷ giá USD hôm nay 15/9: Giá bán USD nâng lên 26.248 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay, cập nhật chiều tối thứ Hai, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tạm dừng ở 25.607 đồng/USD. Cùng lúc, các ngân hàng thương mại lớn đa số tăng lên cao hơn phiên trước, tại nơi niêm yết cao nhất hiện là 26.248 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 99,54 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Tỷ giá USD hôm nay thứ Hai ngày 14 tháng 9

Diễn biến giá USD tại các ngân hàng ngày 14/9

Ngân hàng Vietcombank niêm yết 25.770 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.180 đồng/USD, cả hai chiều đều nâng lên cao hơn 70 đồng so với phiên trước.

Ngân hàng BIDV khép lại làm việc ngày thứ Hai niêm yết giá mua vào là 25.800 đồng/USD và bán ra 26.180 đồng/USD, tăng 70 đồng cả hai chiều kể từ phiên mở cửa cùng ngày. Techcombank niêm yết là 25.719 - 26.248 đồng/USD (mua vào và bán ra), chiều mua đã tăng 61 đồng và giá bán tăng 60 đồng.

Ngân hàng Eximbank hiện giao dịch 24.347 - 26.160 đồng/USD (mua vào và bán ra). ACB tạm dừng làm việc với 25.770 đồng/USD mua vào và 26.160 đồng/USD bán ra, so với mốc giao dịch đầu ngày cả hai chiều đã tăng 70 đồng.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ cộng thêm 10 đồng chiều mua và 30 đồng chiều bán, hiện giao dịch quanh mức 25.760 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.810 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Tỷ giá USD hôm nay thứ Hai ngày 14 tháng 9

Dự báo xu hướng tỷ giá USD và thị trường quốc tế

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Scott Kanowsky chia sẻ quan điểm của ông về diễn biến nổi bật của thị trường tuần này trên Investing.com cho hay: "Nhiều người dự đoán Cục Dự trữ Liên bang (FED) sẽ tăng lãi suất sau khi cuộc họp kết thúc vào thứ Tư, khi các nhà hoạch định chính sách tìm cách kiềm chế lạm phát.

Dữ liệu tuần trước cho thấy tăng trưởng giá tiêu dùng cơ bản của Mỹ trong tháng 8 mạnh hơn dự kiến ​​đã củng cố thêm luận điểm về việc tăng lãi suất vay. Mặc dù thị trường chứng khoán có thể bị ảnh hưởng bởi lãi suất cao, các nhà phân tích cho rằng động thái này có thể xoa dịu những lo ngại gần đây của nhà đầu tư về tính độc lập và uy tín của Cục Dự trữ Liên bang (FED).

Về phần mình, Chủ tịch FED ông Kevin Warsh phần lớn quyết tâm không đưa ra một lộ trình chi tiết về chi phí vay, thay vào đó chỉ đưa ra những phác thảo mơ hồ. Trong một bài phát biểu gần đây, ông chỉ nói rằng ngân hàng trung ương phải tin tưởng rằng lạm phát cơ bản đang hướng tới "mục tiêu của chúng ta, một cách rõ ràng và với tốc độ đủ nhanh".

Điều làm phức tạp thêm vấn đề đối với Kevin Warsh là sự hiện diện của người đã bổ nhiệm ông làm Chủ tịch FED hồi đầu năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã đe dọa sẽ cắt giảm một phần lớn hoạt động thương mại của Mỹ nếu FED tăng lãi suất".