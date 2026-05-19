Tỷ giá USD hôm nay 19/5: Giá USD bán ra tạm dừng ở mốc 26.387 đồng/USD

Kết thúc làm việc thứ Hai (18/5), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ ở mốc 25.131 đồng/USD. Cùng lúc, một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết không thay đổi giá bán USD, vẫn là 26.387 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh mức 99,16 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Tỷ giá 18/5

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank không thay đổi so với phiên mở cửa cùng ngày, niêm yết tại 26.107 - 26.387 đồng/USD (mua vào và bán ra).

Ngân hàng BIDV tạm dừng ở mốc 26.137 - 26.387 đồng/USD, giữ bằng mức công bố phiên trước. Techcombank niêm yết tại 26.091 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.387 đồng/USD, giá bán giữ bằng phiên làm việc trước.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mốc 24.652 - 26.387 đồng/USD. Còn ACB tạm nghỉ tại mức 26.140 đồng/USD mua vào và 26.387 đồng/USD bán ra, không điều chỉnh mới so với phiên trước.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ không cập nhật mới, vẫn ở quanh mốc 26.480 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.530 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Dự báo tỷ giá USD

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Matt Simpson chia sẻ trên Forex.com cho hay: "Chỉ số đô la Mỹ đã tăng 1,5% trong tuần trước, đánh dấu mức tăng hàng tuần mạnh nhất kể từ tháng 7 năm 2025. Do đó, các nhà quản lý tài sản và các nhà đầu cơ lớn đã đúng khi duy trì vị thế mua ròng, mặc dù sự gia tăng ổn định của các vị thế bán khống trong những tuần trước đó có thể đã chịu áp lực.

Trong bối cảnh lo ngại về lạm phát toàn cầu gia tăng cùng với giá dầu thô, đồng tiền này dường như sẽ tiếp tục được hỗ trợ trong tương lai gần. Điều này có thể khiến phe mua nỗ lực đẩy chỉ số USD trở lại trên mức 100 điểm".