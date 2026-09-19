Tỷ giá USD hôm nay 19/9: Giá USD bán ra 26.380 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay, cuối ngày thứ Sáu (18/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là 25.637 đồng/USD. Trong khi đó, các ngân hàng thương mại đa số giữ nguyên hoặc hạ giá bán xuống thấp hơn phiên trước, mức cao nhất được ghi nhận là 26.280 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) hiện là 100,35 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Tỷ giá USD hôm nay thứ Sáu ngày 18 tháng 9

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng ngày 18/9

Ngân hàng Vietcombank niêm yết 25.790 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.200 đồng/USD, không điều chỉnh mới kể từ phiên trước.

Ngân hàng BIDV bước vào nghỉ cuối tuần giảm 10 đồng cả hai chiều, niêm yết tại 25.810 đồng/USD mua vào và bán ra 26.190 đồng/USD. Techcombank tạm nghỉ làm việc ở mốc 25.751 - 26.280 đồng/USD (mua vào và bán ra), giá mua đã tăng 2 đồng và giá bán giảm nhẹ 1 đồng.

Ngân hàng Eximbank hiện giao dịch 24.375 - 26.170 đồng/USD (mua vào và bán ra). ACB hiện giữ nguyên mốc công bố từ phiên mở cửa cùng ngày với 25.800 đồng/USD mua vào và 26.190 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 25.830 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.880 đồng/USD, bằng phiên trước đó.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Tỷ giá USD hôm nay thứ Sáu ngày 18 tháng 9

Dự báo xu hướng tỷ giá USD và thị trường quốc tế

Theo ông Pranav Kashyap, chuyên gia phân tích thị trường tài chính chia sẻ trên Investing.com cho hay: "Giá trị đô la Mỹ vẫn giữ vững ưu thế trên các sàn giao dịch tiền tệ toàn cầu. Chỉ số đô la Mỹ (DXY) neo ở mức khoảng 100,23 điểm, giữ vững gần mức cao nhất trong nhiều tuần đạt được vào thứ Năm.

Đà tăng của đồng tiền này tiếp tục được củng cố nhờ quyết định nhất trí 12-0 của Cục Dự trữ Liên bang (FED) hôm thứ Tư về việc tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên mức 3,75%-4,00%.

Dữ liệu thị trường tiền tệ được theo dõi qua CME FedWatch cho thấy các nhà giao dịch đang dự báo xác suất 53% về việc FED sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trước cuối năm, do lạm phát dai dẳng liên quan đến năng lượng và giá dầu Brent duy trì ở mức trên 104 USD/thùng".