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Tỷ giá USD hôm nay 16/9: Giá bán USD nâng lên 26.231 đồng/USD

Thứ Tư, 06:00, 16/09/2026
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VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, mở cửa làm việc ngày thứ Tư (16/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng lên mốc 25.626 đồng/USD. Tương tự, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn cùng đi lên, tại nơi niêm yết cao nhất đạt 26.231 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 99,71 điểm.

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng ngày 16/9

Tỷ giá hôm nay, trong phiên làm việc đầu tiên ngày thứ Tư (16/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đạt 25.626 đồng/USD, cao hơn hôm qua 19 đồng. Giá USD bán ra tại một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết nâng lên cao hơn phiên trước, ghi nhận mức cao nhất đạt được là 26.231 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) hiện là 99,71  điểm.

Đầu ngày 16/9, các ngân hàng thương mại lớn công bố giá bán USD không cùng mức, mốc cao nhất đạt được là 26.231 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh mức 99,71 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

ty gia usd hom nay 16 9 gia ban usd nang len 26.231 dong usd hinh anh 1

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank hiện làm việc tại 25.745 - 26.155 đồng/USD (mua vào và bán ra), cộng thêm 25 đồng vào cả hai chiều kể từ phiên liền trước.

Ngân hàng BIDV bước sang thứ Tư nâng lên mức 25.775 đồng/USD mua vào và 26.155 đồng/USD bán ra, cao hơn phiên trước 35 đồng cả hai chiều. Techcombank giao dịch quanh mốc 25.699 - 26.231 đồng/USD (mua vào và bán ra), so với kết thúc làm việc ngày thứ Ba, giá mua đã tăng 34 đồng và giá bán tăng 36 đồng.

Còn ACB tăng 20 đồng cả hai chiều kể từ phiên trước đó, hiện giao dịch với 25.740 đồng/USD mua vào và 26.130 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, ghi nhận tỷ giá USD công bố ở mốc 25.720 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.770 đồng/USD, không thay đổi so với phiên liền trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

ty gia usd hom nay 16 9 gia ban usd nang len 26.231 dong usd hinh anh 2

Kết thúc làm việc ngày thứ Ba, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tạm dừng là 25.607 đồng/USD. Cùng thời điểm, các ngân hàng thương mại lớn hầu hết đi xuống, tại nơi niêm yết cao nhất hiện là 26.190 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 99,64 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

ty gia usd hom nay 16 9 gia ban usd nang len 26.231 dong usd hinh anh 3
Tỷ giá USD hôm nay thứ Ba ngày 15 tháng 9

Diễn biến giá USD tại các ngân hàng ngày 15/9

Ngân hàng Vietcombank niêm yết 25.720 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.130 đồng/USD, cả hai chiều lùi xuống thấp hơn phiên trước 50 đồng.

Ngân hàng BIDV cập nhật chiều tối thứ Ba niêm yết giá mua vào là 25.740 đồng/USD và bán ra 26.120 đồng/USD, giảm 60 đồng cả hai chiều so với phiên mở cửa cùng ngày. Techcombank khép lại một ngày hiện niêm yết là 25.665 - 26.195 đồng/USD (mua vào và bán ra), tính từ phiên trước đó giá mua đã giảm 54 đồng và giá bán hạ xuống thấp hơn 56 đồng.

Ngân hàng Eximbank hiện giao dịch 24.356 - 26.110 đồng/USD (mua vào và bán ra). ACB tạm dừng làm việc với 25.720 đồng/USD mua vào và 26.110 đồng/USD bán ra, cả hai chiều đều hạ xuống thấp hơn phiên trước 50 đồng.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 25.720 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.770 đồng/USD, giảm 40 đồng cả hai chiều so với phiên trước đó. 

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

ty gia usd hom nay 16 9 gia ban usd nang len 26.231 dong usd hinh anh 4
Tỷ giá USD hôm nay thứ Ba ngày 15 tháng 9

Dự báo xu hướng tỷ giá USD và thị trường quốc tế

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Scott Kanowsky chia sẻ trên Investing.com cho hay: "Hiện tại, sự chú ý đang chuyển sang Cục Dự trữ Liên bang (FED), dự kiến ​​sẽ tăng lãi suất khi kết thúc cuộc họp mới nhất vào thứ Tư.

Các nhà hoạch định chính sách tại ngân hàng trung ương Mỹ đã ám chỉ sự cần thiết phải tập trung vào việc kiềm chế áp lực lạm phát, đặc biệt là khi cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông khiến nguồn cung dầu mỏ bị hạn chế và giá năng lượng tăng cao.

Hiện tại, theo CME FedWatch, có khoảng 92% khả năng FED sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tuần này, đưa chi phí vay lên mức từ 3,75% đến 4%. Các nhà phân tích của Deutsche Bank cũng lưu ý rằng mức tăng 90 điểm cơ bản hiện đã được phản ánh vào giá cả sau cuộc họp tháng 6 năm 2027 của FED, tăng 2 điểm cơ bản so với ngày hôm trước - một sự điều chỉnh góp phần làm tăng lợi suất trái phiếu kho bạc.

Dữ liệu gần đây chỉ ra lạm phát dai dẳng và khả năng phục hồi của thị trường lao động, hai xu hướng có thể tạo thêm dư địa cho FED tăng lãi suất. Về lý thuyết, việc tăng lãi suất có thể giúp kiềm chế lạm phát, mặc dù có nguy cơ gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường việc làm và nền kinh tế nói chung".

CTV Thùy Giang/VOV.VN
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