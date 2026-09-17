Tỷ giá USD hôm nay 17/9: Chỉ số USD index chạm mốc 100,32 điểm

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng ngày 17/9

Tỷ giá hôm nay, sáng thứ Năm (17/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đạt 25.632 đồng/USD, tăng 6 đồng so với hôm qua. Giá USD bán ra tại một số ngân hàng thương mại lớn đa số bằng hoặc cao hơn phiên trước, ghi nhận mức cao nhất đạt được là 26.266 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) tăng vượt mức 100 điểm.

Cập nhật trong phiên làm việc đầu tiên ngày 17/9, các ngân hàng thương mại lớn công bố giá bán USD không cùng mức, mốc cao nhất đạt được là 26.266 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 100,32 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank hiện làm việc tại 25.775 - 26.185 đồng/USD (mua vào và bán ra), cả hai chiều đều tăng 5 đồng so với phiên trước.

Ngân hàng BIDV đầu ngày thứ Năm nâng lên mức 25.795 đồng/USD mua vào và 26.175 đồng/USD bán ra, giữ bằng với mức niêm yết chiều tối ngày thứ Tư. Techcombank giao dịch quanh mốc 25.734 - 26.266 đồng/USD (mua vào và bán ra), tính từ phiên liền trước, giá mua đã giảm 2 đồng và giá bán cộng thêm 2 đồng.

Còn ACB không thay đổi so với phiên làm việc trước đó, hiện giao dịch với 25.780 đồng/USD mua vào và 26.170 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, ghi nhận tỷ giá USD công bố ở mốc 25.720 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.770 đồng/USD, bằng với phiên trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Trong phiên giao dịch trước đó, kết thúc làm việc thứ Tư, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là 25.626 đồng/USD. Trong khi đó, các ngân hàng thương mại lớn hầu hết nâng giá bán lên cao hơn phiên trước, tại nơi niêm yết cao nhất hiện là 26.264 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh mốc 99,64 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Tỷ giá USD hôm nay thứ Tư ngày 16 tháng 9

Ngân hàng Vietcombank niêm yết 25.770 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.180 đồng/USD, nâng lên cao hơn phiên trước 25 đồng cả hai chiều.

Ngân hàng BIDV cuối ngày thứ Tư cộng thêm 25 đồng vào cả hai chiều, niêm yết giá mua vào là 25.795 đồng/USD và bán ra 26.175 đồng/USD. Techcombank khép lại một ngày hiện niêm yết là 25.736 - 26.264 đồng/USD (mua vào và bán ra), so với phiên mở cửa cùng ngày, giá mua đã tăng 37 đồng và chiều bán cộng thêm 33 đồng.

Ngân hàng Eximbank hiện giao dịch 24.365 - 26.160 đồng/USD (mua vào và bán ra). ACB tăng 60 đồng cả hai chiều, tạm nghỉ với 25.780 đồng/USD mua vào và 26.170 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 25.720 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.770 đồng/USD, giảm 40 đồng cả hai chiều so với phiên trước đó.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Tỷ giá USD thứ Tư ngày 16 tháng 9

Dự báo xu hướng tỷ giá USD và thị trường quốc tế

Theo bà Fiona Cincotta, Chuyên viên phân tích thị trường cấp cao chia sẻ trên Forex.com cho hay: "Giá trị đô la Mỹ đang tạm dừng ở mức cao nhất trong hai tuần sau khi đạt mức cao nhất trong hai tuần vào hôm qua, khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm xuống dưới 5% từ mức cao nhất trong 19 năm.

Cục Dự trữ Liên bang (FED) dự kiến ​​sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản. Tuy nhiên, điều này đã được phản ánh vào giá cả đến 91%, vì vậy câu hỏi lớn hơn là liệu các nhà hoạch định chính sách có xác nhận kỳ vọng về việc tăng lãi suất thêm nữa trong năm nay hay không.

Do Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh ưa thích việc đưa ra hướng dẫn hạn chế trong tương lai, sự chú ý sẽ tập trung vào biểu đồ lãi suất và các dự báo tăng trưởng và lạm phát được cập nhật để tìm manh mối về những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Có khả năng đồng tiền này sẽ giảm giá nếu Chủ tịch Kevin Warsh tăng lãi suất, nhưng ông đã hạ thấp rủi ro về bất kỳ động thái tiếp theo nào trong cuộc họp báo".