Tỷ giá USD hôm nay 20/7: Tỷ giá trung tâm hạ xuống còn 25.252 đồng/USD

Tỷ giá ngày 20/7

Cập nhật tỷ giá, bước vào làm việc thứ Hai, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đạt 25.252 đồng/USD, giảm 2 đồng so với trước khi nghỉ cuối tuần. Cùng thời điểm, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn biến động ngược chiều nhau, mức cao nhất được ghi nhận là 26.514 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 100,78 điểm.

Sáng đầu tuần, giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn hầu hết đều điều chỉnh mới, song không cùng chiều, mức giao dịch cao nhất hiện là 26.514 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 100,78 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank cộng thêm 20 vào cả hai chiều kể từ kết thúc tuần trước, công bố giao dịch tại 26.080 - 26.490 đồng/USD (mua vào và bán ra).

Ngân hàng BIDV bắt đầu giao dịch ngày mới công bố là 26.110 đồng/USD mua vào và 26.490 đồng/USD bán ra, tăng 40 đồng cả hai chiều so với phiên trước đó. Techcombank giao dịch quanh mốc 26.026 - 26.514 đồng/USD (mua vào và bán ra), so với phiên trước chiều mua đã tăng 5 đồng và giảm nhẹ 2 đồng chiều bán kể từ phiên trước.

Còn ACB giao dịch với 26.080 đồng/USD mua vào và 26.470 đồng/USD bán ra, nâng lên cao hơn phiên trước 10 đồng cả hai chiều.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD bắt đầu tuần mới không thay đổi so với phiên liền trước, giao dịch quanh mốc 26.510 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.530 đồng/USD,

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Biến động tỷ giá tuần qua

Cập nhật chiều Chủ Nhật (19/7), tỷ giá trung tâm đang ở mốc 25.254 đồng/USD. Giá bán USD tại nơi niêm yết cao nhất là 26.516 đồng/USD và thấp nhất chạm mức 25.460 đồng/USD. Chỉ số DXY đang dao động quanh 100,77 điểm.

Cụ thể, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước bắt đầu tuần mới sáng thứ Hai công bố giao dịch tại 25.220 đồng/USD. Tỷ giá đi lên cho tới cuối tuần chạm mức cao nhất là 25.254 đồng/USD vào sáng thứ Sáu và nghỉ cuối tuần tại đó.

Các ngân hàng thương mại lớn tuần này hầu hết đều có sự điều chỉnh mới, đa số giao dịch không cùng mức. Giá bán USD chủ yếu hạ giá bán xuống thấp hơn trong nửa đầu tuần từ thứ Hai đến thứ Tư. Sau đó trở lại đà tăng từ thứ Năm, đạt mốc 26.460 đồng/USD vào chiều tối thứ Sáu. Đây cũng là mức niêm yết thấp nhất được ghi nhận. Mốc cao nhất đạt được trong tuần là 26.516 đồng/USD.

Tuần qua thị trường USD "chợ đen" biến động chậm lại. Đầu tuần, sáng thứ Hai tỷ giá tự do công bố giao dịch ở mốc 26.400 - 26.450 đồng/USD, đồng thời là mức niêm yết thấp nhất tuần. Mức này được duy trì đến tận chiều tối thứ Sáu mới điều chỉnh mới, hạ xuống còn 26.370 - 26.410 đồng/USD. Cập nhật chiều tối Chủ Nhật, tỷ giá tự do công bố giao dịch quanh mức 26.510 - 26.530 đồng/USD (mua vào và bán ra), tăng 140 đồng chiều mua và 120 đồng chiều bán so với phiên trước đó.

Nguồn ảnh: Investing.com

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD index (DXY) dao động ở biên độ thấp, chủ yếu quanh mốc 101 điểm. Mức thấp nhất được ghi nhận là 100,75 điểm vào sáng thứ Sáu. Cập nhật chiều tối Chủ Nhật 19/7, chỉ số USD đạt 100,77 điểm.

Dự báo tỷ giá USD

Theo chia sẻ của ông Ann Saphir, chuyên gia phân tích thị trường tài chỉnh trên Reuter.com cho hay: "Các nhà giao dịch hợp đồng tương lai lãi suất hiện dự báo khả năng tăng lãi suất vào tháng 7 là khoảng 15%, và con số này sẽ tăng lên khoảng 65% vào cuộc họp tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang (FED) vào tháng 9.

"Theo nhận định của chúng tôi, phe thắt chặt đang đồng loạt lên tiếng để đảm bảo FED thực hiện lời hứa cứng rắn của chủ tịch FED và thực sự tăng lãi suất vào tháng 9, nếu hai chỉ số lạm phát tiếp theo trong mùa hè tăng cao, hoặc xung đột Mỹ - Iran tiếp diễn đẩy giá dầu và kỳ vọng lạm phát lên cao một cách bền vững", nhà phân tích Krishna Guha của Evercore ISI viết".