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Tỷ giá USD hôm nay 17/7: Giá USD bán ra 26.505 đồng/USD

Thứ Sáu, 05:00, 17/07/2026
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VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, tính tới trước phiên giao dịch ngày 17/7, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn là 25.243 đồng/USD. Cùng lúc, các ngân hàng thương mại lớn hầu hết không điều chỉnh mới, mức cao nhất được ghi nhận là 26.505 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 100,54 điểm.

Cập nhật tỷ giá chiều tối thứ Năm (16/7), tỷ giá trung tâm hiện là 25.233 đồng/USD. Tương tự, giá bán USD đa số đi ngang, tại nơi niêm yết cao nhất là 26.505 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 100,54 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

ty gia usd hom nay 17 7 gia usd ban ra 26.505 dong usd hinh anh 1

Tỷ giá cập nhật ngày 16/7

Đóng cửa giao dịch ngày thứ Năm, tỷ giá trung tâm đang là 25.233 đồng/USD. Giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn đồng loạt không điều chỉnh mới, tại nơi niêm yết cao nhất tạm nghỉ với 26.505 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) hiện ở mốc 100,54 điểm.

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank không thay đổi mới so với phiên trước, vẫn là 26.040 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.450 đồng/USD.

Ngân hàng BIDV cuối ngày 16/7 giữ bằng phiên mở cửa cùng ngày, niêm yết là 26.070 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.450 đồng/USD. Techcombank ghi nhận giá mua vào là 25.990 đồng/USD và bán ra với 26.505 đồng/USD, so với phiên trước giá mua đã tăng 4 đồng và giữ nguyên giá bán.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 24.576 - 26.435 đồng/USD (mua vào và bán ra). Tại ACB không điều chỉnh mới, niêm yết tại 26.040 đồng/USD mua vào và 26.430 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ cuối ngày thứ Năm vẫn giao dịch quanh mức 26.400 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.420 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

ty gia usd hom nay 17 7 gia usd ban ra 26.505 dong usd hinh anh 2

Dự báo tỷ giá USD

Theo bà Fiona Cincotta, chuyên viên phân tích thị trường cấp cao chia sẻ trên Forex.com cho hay: "Giá trị đô la Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong tháng sau khi dữ liệu CPI và PPI tuần này yếu hơn dự kiến, tiếp nối báo cáo thị trường lao động yếu hơn hồi tuần trước. Cả hai dữ liệu này đã khiến các nhà đầu tư loại trừ khả năng Cục Dự trữ Liên bang (FED) tăng lãi suất vào tháng 7. Hiện tại, thị trường đang dự báo khoảng 70% khả năng tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9.

Giờ đây, sự chú ý chuyển sang báo cáo doanh số bán lẻ của Mỹ được công bố hôm nay, dự kiến ​​sẽ cho thấy doanh số tăng 0,2% so với tháng trước trong tháng 6, sau mức tăng trưởng 0,9% trước đó. Một kết quả khả quan hơn dự kiến ​​có thể hỗ trợ đồng bạc xanh".

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Tỷ giá USD hôm nay 16/7: Giá USD bán ra nâng lên mức 26.505 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay (16/7), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đi lên, đạt 25.243 đồng/USD. Trong khi đó, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn đa số bằng hoặc cao hơn phiên trước, tại nơi công bố cao nhất hiện là 26.505 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 100,49 điểm.

CTV Thùy Giang/VOV.VN
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Tỷ giá USD hôm nay 16/7: Giá USD bán ra nâng lên mức 26.505 đồng/USD

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Tỷ giá USD hôm nay 16/7: Giá USD bán ra nâng lên mức 26.505 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 16/7: Giá USD bán ra nâng lên mức 26.505 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay (16/7), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đi lên, đạt 25.243 đồng/USD. Trong khi đó, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn đa số bằng hoặc cao hơn phiên trước, tại nơi công bố cao nhất hiện là 26.505 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 100,49 điểm.

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Tỷ giá USD hôm nay 14/7: Tỷ giá trung tâm tăng lên mốc 25.225 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay (14/7), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đi lên, đạt 25.225 đồng/USD. Cùng lúc, các ngân hàng thương mại lớn biến động không cùng chiều nhau, tại nơi công bố thấp nhất hiện là 26.430 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 101,23 điểm.

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