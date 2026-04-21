中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tỷ giá USD hôm nay 21/4: Tỷ giá trung tâm giảm còn 25.102 đồng/USD

Thứ Ba, 08:42, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bước sang ngày thứ Ba (21/4), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giảm xuống còn 25.102 đồng/USD. Tương tự, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn chủ yếu đi xuống, công bố giao dịch ở cùng mức 26.357 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 98,10 điểm.

Tỷ giá ngày 21/4

Mở cửa làm việc thứ Ba, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là 25.102 đồng/USD, giảm 1 đồng so với hôm qua. Cùng chiều biến động, giá bán tại các ngân hàng thương mại lớn cùng hạ xuống thấp hơn phiên trước, chạm mức 26.357 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 98,10 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.097  - 26.357 đồng/USD (mua vào và bán ra), lùi 1 đồng cả hai chiều kể từ phiên liền trước.

Ngân hàng BIDV bước sang thứ Ba công bố là 26.127 đồng/USD mua vào và 26.357 đồng/USD bán ra, giảm 11 đồng chiều mua và 1 đồng chiều bán kể từ phiên trước đó. Tại Techcombank hiện giao dịch tại 26.066 đồng/USD mua vào và bán ra với 26.357 đồng/USD, giá bán hạ xuống thấp hơn phiên trước 1 đồng.

Còn ACB công bố giao dịch với 26.120 đồng/USD mua vào và 26.357 đồng/USD bán ra, giữ nguyên giá mua vào và  giảm 1 đồng chiều bán so với phiên trước đó.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng thứ Ba giao dịch quanh mốc 26.630 - 26.670 đồng/USD, giữ nguyên từ phiên liền trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Khép lại ngày đầu tuần, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước bình ổn tại mức 25.103 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá bán USD một số ngân hàng thương mại lớn đa số đi ngang, hiện niêm yết tại cùng mức 26.358 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt mốc 98,28 điểm.

Tỷ giá 20/4

Đóng cửa ngày thứ Hai, một số ngân hàng thương mại lớn đồng loạt niêm yết giá bán ở cùng mức 26.358 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) 98,28 điểm.

Cuối ngày 20/4, giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn hầu hết không điều chỉnh mới, tạm dừng làm việc tại cùng mức là 26.358 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) là 98,28 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank niêm yết tại 26.098 - 26.358 đồng/USD (mua vào và bán ra), giữ nguyên từ phiên trước đó.

Ngân hàng BIDV chiều tối thứ Hai niêm yết ở mốc 26.138 - 26.358 đồng/USD, tăng 10 đồng chiều mua và không đổi giá bán so với phiên trước đó. Tại Techcombank tạm dừng làm việc tại 26.067 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.358 đồng/USD, giá mua đã tăng nhẹ 1 đồng kể từ phiên mở cửa cùng ngày.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mốc 24.643 - 26.358 đồng/USD. Còn ACB chiều tối nay không điều chỉnh mới, niêm yết tại 26.120 đồng/USD mua vào và 26.358 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện ở quanh mốc 26.630 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.670 đồng/USD, tăng 20 đồng chiều mua và 10 đồng chiều bán so với phiên trước đó.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Dự báo tỷ giá USD

 Hai chuyên gia phân tích thị trường tài chính Ankur Banerjee và Gregor Stuart Hunter chia sẻ trên Reuters cho hay: "Giá trị đô la Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong một tuần so với các đồng tiền chính vào thứ Hai trước khi giảm bớt mức tăng do căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran cùng với hy vọng mờ nhạt về một thỏa thuận hòa bình ở Trung Đông khiến các nhà đầu tư tìm đến các kênh đầu tư an toàn.

Chỉ số đô la, thước đo giá trị đồng tiền Mỹ so với sáu đồng tiền khác, đã phục hồi một phần những tổn thất gần đây để tăng lên mức cao nhất trong một tuần ở mức 98,47 điểm, trước khi giảm xuống giao dịch ở mức 98,34 điểm. Chỉ số này đã giảm 1,55% trong tháng Tư. Trước đó, nó đã tăng mạnh 2,3% trong tháng Ba do nhu cầu trú ẩn an toàn sau khi chiến tranh nổ ra".

Tỷ giá USD hôm nay 28/10: tỷ giá trung tâm hạ xuống còn 25.095 đồng/USD

CTV Thùy Giang/VOV.VN
Tag: tỷ giá hôm nay tỷ giá VND thị trường tiền tệ tỷ giá mới nhất
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tỷ giá USD hôm nay 20/4: Giá USD bán ra nâng lên mức 26.358 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 18/4: Giá bán USD tự do tăng, đạt 26.660 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 17/4: Giá bán USD giữ mốc 26.357 đồng/USD

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá