Tỷ giá USD hôm nay 21/4: Tỷ giá trung tâm giảm còn 25.102 đồng/USD

Tỷ giá ngày 21/4

Mở cửa làm việc thứ Ba, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là 25.102 đồng/USD, giảm 1 đồng so với hôm qua. Cùng chiều biến động, giá bán tại các ngân hàng thương mại lớn cùng hạ xuống thấp hơn phiên trước, chạm mức 26.357 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 98,10 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.097 - 26.357 đồng/USD (mua vào và bán ra), lùi 1 đồng cả hai chiều kể từ phiên liền trước.

Ngân hàng BIDV bước sang thứ Ba công bố là 26.127 đồng/USD mua vào và 26.357 đồng/USD bán ra, giảm 11 đồng chiều mua và 1 đồng chiều bán kể từ phiên trước đó. Tại Techcombank hiện giao dịch tại 26.066 đồng/USD mua vào và bán ra với 26.357 đồng/USD, giá bán hạ xuống thấp hơn phiên trước 1 đồng.

Còn ACB công bố giao dịch với 26.120 đồng/USD mua vào và 26.357 đồng/USD bán ra, giữ nguyên giá mua vào và giảm 1 đồng chiều bán so với phiên trước đó.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng thứ Ba giao dịch quanh mốc 26.630 - 26.670 đồng/USD, giữ nguyên từ phiên liền trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Khép lại ngày đầu tuần, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước bình ổn tại mức 25.103 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá bán USD một số ngân hàng thương mại lớn đa số đi ngang, hiện niêm yết tại cùng mức 26.358 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt mốc 98,28 điểm.

Tỷ giá 20/4

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank niêm yết tại 26.098 - 26.358 đồng/USD (mua vào và bán ra), giữ nguyên từ phiên trước đó.

Ngân hàng BIDV chiều tối thứ Hai niêm yết ở mốc 26.138 - 26.358 đồng/USD, tăng 10 đồng chiều mua và không đổi giá bán so với phiên trước đó. Tại Techcombank tạm dừng làm việc tại 26.067 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.358 đồng/USD, giá mua đã tăng nhẹ 1 đồng kể từ phiên mở cửa cùng ngày.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mốc 24.643 - 26.358 đồng/USD. Còn ACB chiều tối nay không điều chỉnh mới, niêm yết tại 26.120 đồng/USD mua vào và 26.358 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện ở quanh mốc 26.630 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.670 đồng/USD, tăng 20 đồng chiều mua và 10 đồng chiều bán so với phiên trước đó.

Dự báo tỷ giá USD

Hai chuyên gia phân tích thị trường tài chính Ankur Banerjee và Gregor Stuart Hunter chia sẻ trên Reuters cho hay: "Giá trị đô la Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong một tuần so với các đồng tiền chính vào thứ Hai trước khi giảm bớt mức tăng do căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran cùng với hy vọng mờ nhạt về một thỏa thuận hòa bình ở Trung Đông khiến các nhà đầu tư tìm đến các kênh đầu tư an toàn.

Chỉ số đô la, thước đo giá trị đồng tiền Mỹ so với sáu đồng tiền khác, đã phục hồi một phần những tổn thất gần đây để tăng lên mức cao nhất trong một tuần ở mức 98,47 điểm, trước khi giảm xuống giao dịch ở mức 98,34 điểm. Chỉ số này đã giảm 1,55% trong tháng Tư. Trước đó, nó đã tăng mạnh 2,3% trong tháng Ba do nhu cầu trú ẩn an toàn sau khi chiến tranh nổ ra".