Tỷ giá USD hôm nay 18/4: Giá bán USD tự do tăng, đạt 26.660 đồng/USD

Bước vào nghỉ cuối tuần, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước bình ổn tại mức 25.102 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá bán USD một số ngân hàng thương mại lớn đa số đi ngang, hiện niêm yết tại cùng mức 26.357 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt mốc 98,09 điểm.

Tỷ giá 17/4

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank niêm yết tại 26.097 - 26.357 đồng/USD (mua vào và bán ra), giữ nguyên từ phiên trước đó.

Ngân hàng BIDV khép lại ngày thứ Sáu niêm yết ở mốc 26.127 - 26.357 đồng/USD, bằng với mức làm việc phiên trước đó. Tại Techcombank tạm dừng làm việc tại 26.067 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.357 đồng/USD.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mốc 24.643 - 26.357 đồng/USD. Còn ACB chiều tối nay tăng 10 đồng chiều mua, niêm yết tại 26.120 đồng/USD mua vào và 26.357 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện ở quanh mốc 26.610 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.660 đồng/USD, tăng 10 đồng chiều mua và 30 đồng chiều bán so với phiên trước đó.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Dự báo tỷ giá USD

Nhà phân tích thị trường tài chính Matt Simpson chia sẻ trên Forex.com cho hay: "Chỉ số đô la Mỹ có thể sắp bật tăng trở lại trong ngắn hạn, nhưng bức tranh tổng thể đang bắt đầu nghiêng về xu hướng giảm. Cấu trúc sóng hoàn chỉnh và động lượng suy yếu cho thấy đỉnh điểm quan trọng có thể đã được thiết lập, với các nhà giao dịch đang cân nhắc khả năng Cục Dự trữ Liên bang (FED) cắt giảm lãi suất thay vì tăng lãi.

Quan điểm của tôi về chỉ số đô la Mỹ đã diễn biến khá tốt trong vài tháng qua, mặc dù hiện tại cần phải điều chỉnh lại sau sự đảo chiều giảm giá trước khi giá có thể đạt đến các mục tiêu trên của tôi quanh mức 101,50 – 102 điểm".