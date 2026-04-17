Tỷ giá USD hôm nay 17/4: Giá bán USD giữ mốc 26.357 đồng/USD

Tỷ giá ngày 17/4

Bước vào làm việc ngày thứ Sáu (17/4), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là 25.102 đồng/USD, bằng với giá công bố hôm qua. Trong khi đó, giá bán tại các ngân hàng thương mại lớn đa số giữ nguyên tại mức 26.357 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 98,24 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.097 - 26.357 đồng/USD (mua vào và bán ra), không thay đổi mới so với phiên trước.

Ngân hàng BIDV bước sang ngày mới công bố là 26.127 đồng/USD mua vào và 26.357 đồng/USD bán ra, giữ nguyên kể từ phiên trước. Tại Techcombank hiện giao dịch tại 26.068 đồng/USD mua vào và bán ra với 26.357 đồng/USD, bằng mới giao dịch kết thúc phiên trước.

Còn ACB không điều chỉnh mới, công bố giao dịch với 26.110 đồng/USD mua vào và 26.357 đồng/USD bán ra.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng thứ Sáu giao dịch quanh mốc 26.600 - 26.630 đồng/USD, không thay đổi so với phiên trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Kết thúc làm việc thứ Năm (16/4), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước bình ổn tại mức 25.102 đồng/USD. Cùng thời điểm, một số ngân hàng thương mại lớn chủ yếu không điều chỉnh mới giá bán USD, niêm yết tại cùng mức 26.357 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt mốc 98,20 điểm.

Tỷ giá 16/4

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank niêm yết tại 26.097 - 26.357 đồng/USD (mua vào và bán ra), không thay đổi so với phiên liền trước.

Ngân hàng BIDV kết thúc ngày thứ Năm niêm yết ở mốc 26.127 - 26.357 đồng/USD, bằng với mức làm việc phiên trước đó. Tại Techcombank tạm dừng làm việc tại 26.066 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.357 đồng/USD, tăng 5 đồng chiều mua và không đổi giá bán so với phiên trước.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mốc 24.643 - 26.357 đồng/USD. Còn ACB khép lại giao dịch hôm nay với 26.110 đồng/USD mua vào và 26.357 đồng/USD bán ra, bằng với mức làm việc trong phiên mở cửa cùng ngày.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ không điều chỉnh mới, hiện ở quanh mốc 26.600 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.630 đồng/USD.

Dự báo tỷ giá USD

Chuyên viên phân tích thị trường cấp cao Fiona Cincotta chia sẻ trên Forex.com cho hay: "Giá trị đô la Mỹ vẫn chịu áp lực, giao dịch gần mức thấp nhất trong sáu tuần do lạc quan về khả năng hòa bình ở Trung Đông. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gợi ý rằng cuộc xung đột có thể sớm kết thúc, với những nỗ lực ngoại giao, bao gồm các cuộc đàm phán giữa Israel và Lebanon sẽ hỗ trợ tâm lý chấp nhận rủi ro.

Thêm vào đó, kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ giữ nguyên lãi suất đang gây áp lực lên đồng tiền của Mỹ. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ dự kiến ​​sẽ tăng nhẹ lên khoảng 215.000, và sự chú ý sẽ tiếp tục tập trung vào các diễn biến địa chính trị".