Tỷ giá USD hôm nay 21/9: Giá bán USD nâng lên mức 26.286 đồng/USD

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng ngày 21/9

Sáng thứ Hai, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đạt 25.637 đồng/USD. Giá USD bán ra tại một số ngân hàng thương mại lớn chủ yếu bằng hoặc đi lên, ghi nhận mức cao nhất đạt được là 26.286 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 100,23 điểm.

Bước sang ngày 21/9, các ngân hàng thương mại lớn công bố giá bán USD không cùng mức, mốc cao nhất đạt được là 26.286 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 100,23 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank hiện làm việc tại 25.790 - 26.200 đồng/USD (mua vào và bán ra), giữ nguyên từ trước khi nghỉ cuối tuần.

Ngân hàng BIDV bắt đầu làm việc tuần mới nâng lên cao hơn phiên trước 10 đồng cả hai chiều, công bố là 25.820 đồng/USD mua vào và 26.200 đồng/USD bán ra. Techcombank giao dịch quanh mốc 25.754 - 26.286 đồng/USD (mua vào và bán ra), so với phiên liền trước giá mua đã tăng 3 đồng và giá bán cao hơn 6 đồng.

Còn ACB đầu ngày thứ Hai không điều chỉnh mới, hiện giao dịch với 25.800 đồng/USD mua vào và 26.190 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, ghi nhận tỷ giá USD giao dịch quanh mốc 25.890 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.920 đồng/USD, bằng với mức giao dịch phiên trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Biến động tỷ giá tuần qua

Cập nhật tỷ giá USD chiều tối Chủ Nhật (20/9), tỷ giá trung tâm là 25.637 đồng/USD. Giá bán USD tại nơi niêm yết cao nhất hiện là 26.280 đồng/USD. Chỉ số DXY đạt 100,22 điểm.

Cụ thể, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước bắt đầu làm việc từ sáng thứ Hai, công bố là 25.607 đồng/USD. Tỷ giá trung tâm đi lên cho tới cuối tuần, đạt mức cao nhất vào sáng thứ Sáu với 25.637 đồng/USD. Đây cũng là mức nghỉ cuối tuần tại Ngân hàng Nhà nước.

Các ngân hàng thương mại lớn tuần này liên tục đảo chiều. Đầu tuần, sáng thứ Hai tại nơi niêm yết cao nhất ghi nhận giao dịch ở mốc 26.188 đồng/USD. Sáu đó giảm, chạm mức thấp nhất tuần là 26.231 đồng/USD vào thứ Tư. Sang ngày thứ Năm, giá bán bắt đầu nâng lên cho tới cuối tuần và tạm nghỉ làm việc tại mốc 26.280 đồng/USD niêm yết vào chiều thứ Sáu. Mức này được duy trì cho hết cuối tuần.

Tuần qua thị trường USD "chợ đen" biến động chậm lại. Sáng thứ Hai tỷ giá trung tâm giao dịch quanh 25.750 - 25.780 đồng/USD (mua vào và bán ra). Sau nhiều lần điều chỉnh mới, mức cao nhất đạt được là 25.890 đồng/USD mua vào và bán ra với 25.920 đồng/USD cập nhật cuối ngày Chủ Nhật.

Diễn biến tỷ giá trên thị trường thế giới - Nguồn ảnh: Investing.com

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD index (DXY) hầu hết biến động quanh mốc 100 điểm. Cập nhật chiều tối Chủ Nhật, chỉ số USD đạt mốc 100,22 điểm.

Dự báo xu hướng tỷ giá USD hôm nay và thị trường quốc tế

Theo chuyên gia phân tích thị trường tài chính Pranav Kashyap chia sẻ trên Invetsing.com cho hay: "Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tuần này đánh dấu một bước ngoặt cứng rắn, đe dọa đẩy thị trường nhà ở Mỹ vào tình trạng suy thoái sâu hơn và khiến tăng trưởng kinh tế phụ thuộc một cách bấp bênh vào đầu tư vào trí tuệ nhân tạo, theo một báo cáo của Citi Research.

Ngân hàng trung ương đã nâng phạm vi lãi suất mục tiêu chính sách thêm 25 điểm cơ bản lên mức 3,75%-4%, Chủ tịch Kevin Warsh mô tả động thái này như là việc loại bỏ "liều lượng nới lỏng". Ông Warsh đã liên kết rõ ràng việc tăng lãi suất với chi phí năng lượng tăng cao và báo hiệu rằng có thể sẽ có thêm các biện pháp thắt chặt nữa, đồng thời nhấn mạnh rằng hành động này "bắt đầu cho thấy chúng tôi đang nghiêm túc".

Dự báo cơ bản của Citi giả định rằng lạm phát giảm sẽ khiến FED giữ nguyên lãi suất trong những tháng tới trước khi bắt đầu cắt giảm lãi suất vào năm sau. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo rằng xác suất tăng lãi suất trong thời gian ngắn sắp tới có thể sớm nhất là vào tháng 10 đã tăng lên sau những bình luận cứng rắn của chủ tịch FED sau cuộc họp".