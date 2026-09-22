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Tỷ giá USD hôm nay 22/9: Giá bán USD 26.281 đồng/USD

Thứ Ba, 08:42, 22/09/2026
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VOV.VN - Tỷ giá hôm nay (22/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước nâng lên mốc 25.640 đồng/USD. Giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn hầu hết giữ nguyên hoặc cao hơn phiên trước, tại nơi niêm yết cao nhất đạt 26.281 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 100,41 điểm.

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng ngày 22/9

Mở cửa làm việc ngày thứ Ba, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đạt 25.640 đồng/USD, tăng 3 đồng so với hôm qua. Giá USD bán ra tại một số ngân hàng thương mại lớn chủ yếu bằng hoặc đi lên, ghi nhận mức cao nhất đạt được là 26.281 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 100,41 điểm.

Đầu ngày 22/9, các ngân hàng thương mại lớn công bố giá bán USD không cùng mức, mốc cao nhất đạt được là 26.281 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) hiện là 100,41 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

ty gia usd hom nay 22 9 gia ban usd 26.281 dong usd hinh anh 1

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank hiện làm việc tại 25.800 - 26.210 đồng/USD (mua vào và bán ra), tăng 10 đồng cả hai chiều so với phiên trước đó.

Ngân hàng BIDV công bố trong phiên làm việc đầu tiên ngày thứ Ba, mua vào với 25.830 đồng/USD và 26.210 đồng/USD bán ra, cả hai chiều đều nâng lên cao hơn phiên trước 10 đồng. Techcombank giao dịch quanh mốc 25.749 - 26.281 đồng/USD (mua vào và bán ra), chiều mua đã tăng 2 đồng và chiều bán cộng thêm 6 đồng so với phiên trước.

Còn ACB sáng thứ Ba giữ nguyên mức công bố phiên trước, hiện giao dịch với 25.800 đồng/USD mua vào và 26.190 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, ghi nhận tỷ giá USD giao dịch quanh mốc 25.900 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.000 đồng/USD, không điều chỉnh mới kể từ phiên liền trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

ty gia usd hom nay 22 9 gia ban usd 26.281 dong usd hinh anh 2

Tỷ giá USD hôm nay, kết thúc làm việc ngày đầu tuần (21/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là 25.637 đồng/USD. Tại các ngân hàng thương mại lớn, giá bán đa số giữ nguyên hoặc đi xuống thấp hơn phiên trước, mức cao nhất được ghi nhận là 26.275 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) hiện là 100,33 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

ty gia usd hom nay 22 9 gia ban usd 26.281 dong usd hinh anh 3
Tỷ giá USD hôm nay thứ Hai ngày 21 tháng 9

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng ngày 21/9

Ngân hàng Vietcombank niêm yết 25.790 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.200 đồng/USD, giữ nguyên từ phiên mở cửa cùng ngày.

Ngân hàng BIDV cuối ngày thứ Hai không thay đổi so với phiên trước, niêm yết tại 25.820 đồng/USD mua vào và bán ra 26.200 đồng/USD. Techcombank đóng cửa ở mốc 25.747 - 26.275 đồng/USD (mua vào và bán ra), giảm 7 đồng chiều mua và 11 đồng vào chiều bán kể trước.

Ngân hàng Eximbank hiện giao dịch 24.375 - 26.190 đồng/USD (mua vào và bán ra). ACB niêm yết bằng với mức công bố phiên liền trước, hiện là 25.800 đồng/USD mua vào và 26.190 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 25.900 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.000 đồng/USD, tăng 10 đồng chiều mua và 80 đồng chiều bán kể từ phiên trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

ty gia usd hom nay 22 9 gia ban usd 26.281 dong usd hinh anh 4
Tỷ giá USD hôm nay thứ Hai ngày 21 tháng 9

Dự báo xu hướng tỷ giá USD và thị trường quốc tế

Theo bà Fiona Cincotta, Chuyên viên phân tích thị trường cấp cao chia sẻ trên Forex.com cho hay: "Giá trị đô la Mỹ đã tăng 1% vào tuần trước sau khi Cục Dự trữ Liên bang (FED) tăng lãi suất và có lập trường cứng rắn hơn. FED đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, và biểu đồ dự báo cho thấy các quan chức FED kỳ vọng sẽ có ít nhất một đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay.

Điều này trái ngược hoàn toàn với Ngân hàng Anh, vốn vẫn giữ lập trường thận trọng, giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75% trong cuộc họp thứ sáu liên tiếp. Kết quả bỏ phiếu của ủy ban với tỷ lệ 6-3 cũng phù hợp với dự đoán.

Tuần này, các nhà giao dịch sẽ chú ý đến các bài phát biểu của các quan chức chủ chốt của Cục Dự trữ Liên bang, bao gồm Chủ tịch FED chi nhánh Chicago Goolsbee và Chủ tịch FED chi nhánh New York John Williams. Dữ liệu PMI công bố vào thứ Tư cũng sẽ được chú ý, cung cấp những manh mối mới về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ và Anh".

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Tỷ giá USD hôm nay 21/9: Giá bán USD nâng lên mức 26.286 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay (21/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước không thay đổi, vẫn là 25.637 đồng/USD. Cùng lúc, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn đa số bằng hoặc cao hơn phiên trước, tại nơi niêm yết cao nhất đạt 26.286 đồng/USD. Chỉ số USD index hiện là 100,23 điểm.

CTV Thùy Giang/VOV.VN
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Tỷ giá USD hôm nay 21/9: Giá bán USD nâng lên mức 26.286 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay (21/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước không thay đổi, vẫn là 25.637 đồng/USD. Cùng lúc, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn đa số bằng hoặc cao hơn phiên trước, tại nơi niêm yết cao nhất đạt 26.286 đồng/USD. Chỉ số USD index hiện là 100,23 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 21/9: Giá bán USD nâng lên mức 26.286 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 21/9: Giá bán USD nâng lên mức 26.286 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay (21/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước không thay đổi, vẫn là 25.637 đồng/USD. Cùng lúc, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn đa số bằng hoặc cao hơn phiên trước, tại nơi niêm yết cao nhất đạt 26.286 đồng/USD. Chỉ số USD index hiện là 100,23 điểm.

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